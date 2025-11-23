Dólar
DOBLE HOMICIDIO

Dos hombres fueron asesinados a disparos tras una pelea en un bar del Chuy

Las víctimas habían ido desde Montevideo y Maldonado para participar de pruebas de motocross en el país vecino

23 de noviembre 2025 - 13:01hs
Dos uruguayos fueron asesinados en el Chuy, del lado brasileño

Dos uruguayos fueron asesinados en el Chuy, del lado brasileño

Foto: Gastón Britos/FocoUy

Este domingo fueron asesinados de varios disparos dos uruguayos en el lado brasileño de la ciudad del Chuy, informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Rocha a El Observador.

De acuerdo a lo informado por el medio brasileño Globo, ambos hombres se encontraban en un bar del lado uruguayo, por razones a establecer, se involucraron en una pelea.

La situación escaló, involucrando armas de fuego, y ambas víctimas fueron encontradas muertas sobre el lado brasileño.

La información preliminar indica que ambos hombres había ido desde Montevideo y Maldonado para participar de pruebas de motocross en el país vecino.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los homicidas, confirmaron fuentes del caso a El Observador.

El doble homicidio está siendo investigado por la Policía Civil de Brasil en cooperación con la Policía Militar y la Policía de Uruguay.

Temas:

Asesinados uruguayos Brasil bar Chuy

