Dos hombres fueron asesinados a disparos tras una pelea en un bar del Chuy

Este domingo fueron asesinados de varios disparos dos uruguayos en el lado brasileño de la ciudad del Chuy, informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Rocha a El Observador.
De acuerdo a lo informado por el medio brasileño Globo, ambos hombres se encontraban en un bar del lado uruguayo, por razones a establecer, se involucraron en una pelea.
La situación escaló, involucrando armas de fuego, y ambas víctimas fueron encontradas muertas sobre el lado brasileño.
La información preliminar indica que ambos hombres había ido desde Montevideo y Maldonado para participar de pruebas de motocross en el país vecino.
Hasta el momento se desconoce la identidad de los homicidas, confirmaron fuentes del caso a El Observador.
El doble homicidio está siendo investigado por la Policía Civil de Brasil en cooperación con la Policía Militar y la Policía de Uruguay.