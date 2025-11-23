Dos hombres fueron asesinados a disparos tras una pelea en un bar del Chuy

Dos uruguayos fueron asesinados en el Chuy, del lado brasileño

Este domingo fueron asesinados d e varios disparos dos uruguayos en el lado brasileño de la ciudad del Chuy , informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Rocha a El Observador.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

De acuerdo a lo informado por el medio brasileño Globo, ambos hombres se encontraban en un bar del lado uruguayo, por razones a establecer, se involucraron en una pelea .

La situación escaló, involucrando armas de fuego , y ambas víctimas fueron encontradas muertas sobre el lado brasileño.

MALDONADO Una mujer de 48 años fue arrastrada por la corriente y murió ahogada en Punta Negra: guardavidas retiraron el cuerpo

ACCIDENTE Un motociclista murió tras chocar frontalmente contra otra moto en Ruta 36: la otra conductora resultó politraumatizada

La información preliminar indica que ambos hombres había ido desde Montevideo y Maldonado para participar de pruebas de motocross en el país vecino.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los homicidas, confirmaron fuentes del caso a El Observador.

El doble homicidio está siendo investigado por la Policía Civil de Brasil en cooperación con la Policía Militar y la Policía de Uruguay.