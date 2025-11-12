Dólar
MALDONADO

Una mujer de 48 años fue arrastrada por la corriente y murió ahogada en Punta Negra: guardavidas retiraron el cuerpo

La mujer había bajado a la playa junto a un hombre, ingresó al mar y fue arrastrada por una fuerte corriente

12 de noviembre 2025 - 10:32hs
20240202 Prefectura. Calor, verano, playa, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

Una mujer de 48 años, de nacionalidad colombiana y residente en la zona de Punta Negra, murió ahogada este martes en la costa de Maldonado, confirmaron fuentes de la Armada Nacional.

Según informó en primera instancia el periodista Marcelo Umpiérrez en X, la mujer había bajado a la playa junto a un hombre, ingresó al mar y fue arrastrada por una fuerte corriente.

De acuerdo con el reporte oficial, un guardavidas que reside en el área y personal de Prefectura, bajo la supervisión del subprefecto Ignacio Álvez, lograron retirar el cuerpo del agua momentos después de que ocurriera el accidente.

Las autoridades indicaron que las intensas corrientes registradas en esa zona a esa hora del día fueron determinantes en el trágico desenlace.

