Plan Vale 2026: convenio incorporará a Montevideo a sistema de devolución de envases no retornables por dinero

Este lunes, en la Cámara de Industrias del Uruguay , se firmará el convenio que incluirá a Montevideo en el Plan Nacional de Valorización de Envases ( Plan Vale ) . El evento contará con la presencia del intendente de Montevideo, Mario Bergara ; autoridades del Ministerio de Ambiente ; el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Leonardo García ; y el presidente del Plan Vale, Agustín Tassani .

En tal sentido, resulta oportuno recordar que el 3 de junio de 2025 , el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño , había anunciado que en 2026 comenzaría el intercambio de envases no retornables por dinero , en lo que definió como “ uno de los proyectos ambientales más grandes del país ”.

En ese entonces, en declaraciones a Informativo Sarandí , el secretario de Estado explicó que el plan se financiaría con un préstamo de US$ 50 millones , dividido en dos líneas de acción: una destinada a fortalecer la recolección selectiva en coordinación con las 19 intendencias y otra para implementar un sistema de depósito, devolución y reembolso de envases descartables.

En ese contexto, explicó que está previsto que el Ministerio de Ambiente emita un decreto que regule la participación de los comercios para que puedan llevar los envases y desarrollar una logística.

La iniciativa surgió tras la evaluación negativa del Plan de Gestión de Envases vigente desde 2007 y apunta a promover la devolución de envases por parte de la ciudadanía, con el objetivo de avanzar hacia una economía circular.

Según se puede leer en una publicación de esa fecha en la web de Presidencia, una vez operativo, los consumidores recibirán un reembolso económico cuando devuelvan el envase que les cobraron al momento de la compra. Resta definir el valor monetario final, que será analizado y regulado por el Estado, junto con el sector privado.

De acuerdo a lo que informó el titular de la cartera de Ambiente, se analiza que el valor de reembolso por envase se ubique entre $3 y $10.