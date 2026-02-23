Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
cielo claro
Martes:
Mín  21°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Nacional / ECONOMÍA CIRCULAR

Plan Vale 2026: convenio incorporará a Montevideo a sistema de devolución de envases no retornables por dinero

A mediados del año pasado el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, había anunciado que en 2026 comenzaría el intercambio de envases no retornables por dinero

23 de febrero 2026 - 7:45hs
planvale

Este lunes, en la Cámara de Industrias del Uruguay, se firmará el convenio que incluirá a Montevideo en el Plan Nacional de Valorización de Envases (Plan Vale). El evento contará con la presencia del intendente de Montevideo, Mario Bergara; autoridades del Ministerio de Ambiente; el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Leonardo García; y el presidente del Plan Vale, Agustín Tassani.

En tal sentido, resulta oportuno recordar que el 3 de junio de 2025, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, había anunciado que en 2026 comenzaría el intercambio de envases no retornables por dinero, en lo que definió como “uno de los proyectos ambientales más grandes del país”.

En ese entonces, en declaraciones a Informativo Sarandí, el secretario de Estado explicó que el plan se financiaría con un préstamo de US$ 50 millones, dividido en dos líneas de acción: una destinada a fortalecer la recolección selectiva en coordinación con las 19 intendencias y otra para implementar un sistema de depósito, devolución y reembolso de envases descartables.

Más noticias
plan vale: todo lo que tenes que saber del sistema que permite devolver envases no retornables por dinero
RECICLAJE

Plan Vale: todo lo que tenés que saber del sistema que permite devolver envases no retornables por dinero

mexico entre incendios, bloqueos y violencia: un centenar de uruguayos vive en zona afectada, pero cancilleria no recibio pedidos de asistencia
COMPLEJO

México entre incendios, bloqueos y violencia: un centenar de uruguayos vive en zona afectada, pero Cancillería no recibió pedidos de asistencia

En ese contexto, explicó que está previsto que el Ministerio de Ambiente emita un decreto que regule la participación de los comercios para que puedan llevar los envases y desarrollar una logística.

La iniciativa surgió tras la evaluación negativa del Plan de Gestión de Envases vigente desde 2007 y apunta a promover la devolución de envases por parte de la ciudadanía, con el objetivo de avanzar hacia una economía circular.

Según se puede leer en una publicación de esa fecha en la web de Presidencia, una vez operativo, los consumidores recibirán un reembolso económico cuando devuelvan el envase que les cobraron al momento de la compra. Resta definir el valor monetario final, que será analizado y regulado por el Estado, junto con el sector privado.

De acuerdo a lo que informó el titular de la cartera de Ambiente, se analiza que el valor de reembolso por envase se ubique entre $3 y $10.

Temas:

Plan Vale envases Edgardo Ortuño Ministerio de Ambiente

Seguí leyendo

Las más leídas

 Agustín Ríos, Doña Bastarda
CARNAVAL 2026

Falleció un integrante de la murga Doña Bastarda: etapa del concurso de carnaval suspendida

No solo perdemos a un gran artista, perdemos un hermano, un amigo: el mensaje de la murga Doña Bastarda tras la muerte de un integrante
CARNAVAL

"No solo perdemos a un gran artista, perdemos un hermano, un amigo": el mensaje de la murga Doña Bastarda tras la muerte de un integrante

Peñarol 2-1 Deportivo Maldonado por el Torneo Apertura: tras un pésimo primer tiempo y de atrás, el aurinegro ganó con golazos de Arezo y Fernández, previo al clásico
TORNEO APERTURA

Peñarol 2-1 Deportivo Maldonado por el Torneo Apertura: tras un pésimo primer tiempo y de atrás, el aurinegro ganó con golazos de Arezo y Fernández, previo al clásico

Álvaro Tata González, Diego Lugano, Óscar Ruggeri, Diego Godín y el presidente de la AUF, Ignacio Alonso con el trofeo de la Copa del Mundo
FÚTBOL

El "miedo" de Ruggeri y la alegría de Lugano, Godín y el Tata González con el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA en Montevideo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos