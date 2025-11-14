Tragedia en Artigas: un niño de 10 años murió en incendio de vivienda rural y sus padres sufrieron graves quemaduras

El incendio comenzó sobre las 22:30 de este jueves Captura de pantalla - Clicregional Foto: Inés Guimaraens

Un trágico incendio ocurrido en la noche de este jueves en una vivienda rural de Rincón del Pintado, en el departamento de Artigas, dejó como saldo la muerte de un niño de 10 años y tres personas heridas, entre ellas los padres del menor, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía departamental a El Observador.

Según informó en primera instancia el medio local Clicregional, el fuego se desató alrededor de las 22:30 horas, cuando los vecinos alertaron a los bomberos sobre el incendio en una casa donde residía una familia compuesta por dos adultos y un niño. A pesar de los esfuerzos de los efectivos para controlar las llamas, el niño no pudo sobrevivir.

El padre del niño sufrió quemaduras en el 50% de su cuerpo y fue trasladado en primera instancia al Hospital de Artigas, para luego ser derivado al Centro Nacional de Quemados (Cenaque) en Montevideo. Por su parte, la madre presenta quemaduras en el 30% de su cuerpo y permanece internada en el hospital local. Un tercer familiar, que también se encontraba en la vivienda, sufrió heridas leves y está fuera de peligro.

Según las primeras informaciones, el fuego podría haberse originado por una explosión de una garrafa de gas, aunque Bomberos no descarta otras causas y trabaja en realizar pericias para determinar el origen del siniestro.