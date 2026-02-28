Fuerte suba semanal para todos los granos: soja en máximos desde 2024

En un mercado de granos con novedades, el precio de la soja subió por cuarta semana en la Bolsa de Chicago y cerró la semana cerca de US$ 435 por tonelada en la posición julio 2026 , de referencia para el grano oleaginoso de la próxima cosecha en Uruguay.

Es el valor más alto desde mayo de 2024 y las cotizaciones locales transitaron la semana entre US$ 395 y US$ 390 por tonelada , unos US$ 20 a US$ 25 por encima de los US$ 365 presupuestados previo a la siembra.

Sin embargo la falta de lluvias y la caída del rendimiento esperado de los cultivos reducen los márgenes e inhiben a los productores de tomar posición vendedora a pesar de los valores favorables.

En el centro del país se estiman en 600 a 700 kilos por hectárea las caídas de rendimiento en comparación a lo estimado hace tres meses, cerca de los 2 mil kilos por hectárea y muy por debajo del récord nacional de más de 3 mil kg/ha en la zafra pasada.

La trayectoria alcista de la soja y el resto de las oleaginosas –girasol, colza– está basada en la fortaleza del aceite de soja que va subiendo 25% en el año, más que otros commodities.

Se anticipa un aumento fuerte en la mezcla de biodiesel con gasoil en Estados Unidos, con demanda sostenida, un factor que sigue siendo clave para la ecuación agrícola.

El precio del aceite de soja cruzó los US$ 1.300 por tonelada y se fue a US$ 1.370 el viernes.

La suba del petróleo a su valor más alto en siete meses contribuye a afirmar el mercado de los aceites.

Entre los factores agrícolas pesaron al alza los excesos de lluvia en Brasil que enlentecen la cosecha y perjudican la calidad del grano, lo que llevó a una reducción de estimaciones por parte de operadores privados en 1,5 millones de toneladas, si bien se espera una cosecha récord que superará los 172 millones de toneladas de la zafra pasada.

Más área de colza

Los aceites en alza mejoran las perspectivas diferenciales para la colza y la carinata en la próxima siembra, que podría crecer de 300 mil a 350 mil hectáreas.

Esta semana la Cámara Mercantil consignó las primeras referencias de precio a nivel local sobre US$ 490 la tonelada de colza para la próxima cosecha. En el mercado europeo volvió a subir hasta US$ 560 la tonelada esta semana.

El trigo: la estrella del momento

La estrella de la semana y del mes es el trigo que subió 8,5% en febrero –casi US$ 20 por tonelada- y llevó la cotización de diciembre 2026, de referencia para la cebada maltera en Uruguay, a US$ 230 /ton, su valor más alto en ocho meses.

En Estados Unidos se empieza a hablar de sequía en las zonas trigueras y en Francia los cultivos desmejoran semana a semana. También resultan alcistas los recortes de las estimaciones de exportaciones de trigo de Rusia.

El precio del trigo que podría acudir al rescate de la cebada que atravesó una zafra de precios deprimidos, pero los factores regionales podrían conspirar contra una recuperación de área de cebada tras la caída fuerte del año anterior.

El cierre de la maltería de Ambev en Paysandú por al menos dos meses en función de la menor demanda de malta desde Brasil deja en suspenso las decisiones de los agricultores en las rotaciones de invierno, fundamentalmente aquellos que eligen la cebada por cercanía a planta. Habitualmente las malterías dan a conocer en marzo sus planes para la siguiente zafra.

El maíz en Chicago subió 2% semanal en la posición mayo 2026 hasta US$ 176,6 por tonelada, el valor más alto desde el 11 de enero, fortalecido por las perspectivas de mayor uso de biocombustibles en Estados Unidos y por las demoras en la siembra de maíz en Brasil.

Lento ascenso en el arroz

En Brasil, con la cosecha ya en marcha, el arroz se acerca lentamente a los US$ 11 por bolsa mientras que en Uruguay las máquinas se aprontan para comenzar a trillar con zonas en las que el riego debió ser dosificado por la falta de lluvias.

Las expectativas son de obtener unos 9.000 a 9.200 kilos por hectárea.

En una zafra desfavorable en precios con una caída de 35% en la cotización que deja márgenes desafiantes a los cultivadores, el sector arrocero destaca que el acuerdo con la Unión Europea, comprador del 25% de la cosecha uruguaya en el último año, se beneficiará con un mayor acceso y la eliminación de un arancel de 15% que representaría un ahorro de US$ 15 millones anuales.