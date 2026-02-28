River Plate tuvo el primer contacto formal con Eduardo Coudet: los detalles de su posible llegada

Christian Bragarnik , representante del entrenador Eduardo Coudet , admitió este viernes que fue contactado por la cúpula dirigencial de River Plate encabezada por el presidente Stéfano Di Carlo , para transmitirle que el Chacho es "uno de los candidatos" a reemplazar a Marcelo Gallardo como entrenador millonario.

En diálogo con el canal argentino Tyc Sports, Bragarnik expresó: "Vengo viviendo lo mismo que ustedes, a la espera de eso. Sí tuve el llamado y no tengo problema de exteriorizarlo, cuando terminé de charlar con el presidente dije 'al fin me llaman para comentarme que es una posibilidad' y no tengo problema en contarlo".

"Puedo decir oficialmente que me llamaron", reiteró, y se encargó de aclarar ante las versiones que circulan desde hace días: "Lo digo hoy porque fue hoy, ojalá te hubiera dicho ayer o anteayer porque siempre fui así en mi vida, transparente. Me llamó el presidente conjuntamente con Enzo (Francescoli), con Leo (Ponzio) y con su gerente".

"El presidente fue muy cauto y me dijo que era uno de los candidatos que iban a evaluar, cuál era su situación, sabe que tiene contrato", recordó sobre su vínculo con Alavés, equipo con el que tiene que arreglar su salida. "Le dije 'mirá, en estos días vine hablando con él y estaba a la espera a ver si era real o no' y a partir de eso tendré que hablar primero con el entrenador y después con las autoridades de Alavés porque también hay un club del otro lado que juega un montón de cosas".

La situación que debe arreglar Eduardo Coudet con el Alavés

Posteriormente, Bragarnik explicó: "Tiene contrato hasta junio. Le mandé un mensaje y quedó en llamarme cuando llegue allá, acaba de terminar el partido. Debe estar en el medio de la ruta", indicó luego de la derrota 2-0 del Alavés ante el Levante el pasado viernes y que lo ubica en la posición 14° a cuatro puntos del descenso.

"Obviamente lo seduce, me lo ha trasladado en su momento, después hay un montón de cosas que solucionar, en lo deportivo, evaluar lo económico y una salida, es algo que me ha pasado miles de veces. Sí creo que es algo que a él le interesa, después habrá que ver si se da todo", suscribió.

"A cualquier contrato la persona lo puede renunciar, acá no hay una cláusula de rescisión y será o llegar a un acuerdo con los clubes o en la renuncia, después el club tiene la posibilidad de pedir una indemnización por la ruptura del contrato. Seamos positivos, si esto es como se espera es poner en contacto a ambos clubes y encontrar el mejor acuerdo o tomar una decisión y asumir las consecuencias", amplió.