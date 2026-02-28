Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / River Plate

River Plate tuvo el primer contacto formal con Eduardo Coudet: los detalles de su posible llegada

Christian Bragarnik, representante de Eduardo Coudet, confirmó el contacto con el presidente de River Plate por el interés en el "Chacho"

28 de febrero 2026 - 9:38hs
Eduardo Coudet
EFE

Christian Bragarnik, representante del entrenador Eduardo Coudet, admitió este viernes que fue contactado por la cúpula dirigencial de River Plate encabezada por el presidente Stéfano Di Carlo, para transmitirle que el Chacho es "uno de los candidatos" a reemplazar a Marcelo Gallardo como entrenador millonario.

En diálogo con el canal argentino Tyc Sports, Bragarnik expresó: "Vengo viviendo lo mismo que ustedes, a la espera de eso. Sí tuve el llamado y no tengo problema de exteriorizarlo, cuando terminé de charlar con el presidente dije 'al fin me llaman para comentarme que es una posibilidad' y no tengo problema en contarlo".

Eduardo Coudet
Eduardo Coudet en el partido entre Alav&eacute;s y Levante

Eduardo Coudet en el partido entre Alavés y Levante

"Puedo decir oficialmente que me llamaron", reiteró, y se encargó de aclarar ante las versiones que circulan desde hace días: "Lo digo hoy porque fue hoy, ojalá te hubiera dicho ayer o anteayer porque siempre fui así en mi vida, transparente. Me llamó el presidente conjuntamente con Enzo (Francescoli), con Leo (Ponzio) y con su gerente".

"El presidente fue muy cauto y me dijo que era uno de los candidatos que iban a evaluar, cuál era su situación, sabe que tiene contrato", recordó sobre su vínculo con Alavés, equipo con el que tiene que arreglar su salida. "Le dije 'mirá, en estos días vine hablando con él y estaba a la espera a ver si era real o no' y a partir de eso tendré que hablar primero con el entrenador y después con las autoridades de Alavés porque también hay un club del otro lado que juega un montón de cosas".

Marcelo Gallardo se despidió de River Plate
RIVER PLATE

La emotiva despedida de Marcelo Gallardo de River Plate con un triunfo ante Banfield en el Monumental

Dylan Gissi en Gran Hermano
FÚTBOL URUGUAYO

De irse a la B con River Plate a Gran Hermano: el futbolista que apareció en el estudio de TV para ver a su pareja ingresar a la casa; mirá el video

La situación que debe arreglar Eduardo Coudet con el Alavés

Posteriormente, Bragarnik explicó: "Tiene contrato hasta junio. Le mandé un mensaje y quedó en llamarme cuando llegue allá, acaba de terminar el partido. Debe estar en el medio de la ruta", indicó luego de la derrota 2-0 del Alavés ante el Levante el pasado viernes y que lo ubica en la posición 14° a cuatro puntos del descenso.

"Obviamente lo seduce, me lo ha trasladado en su momento, después hay un montón de cosas que solucionar, en lo deportivo, evaluar lo económico y una salida, es algo que me ha pasado miles de veces. Sí creo que es algo que a él le interesa, después habrá que ver si se da todo", suscribió.

"A cualquier contrato la persona lo puede renunciar, acá no hay una cláusula de rescisión y será o llegar a un acuerdo con los clubes o en la renuncia, después el club tiene la posibilidad de pedir una indemnización por la ruptura del contrato. Seamos positivos, si esto es como se espera es poner en contacto a ambos clubes y encontrar el mejor acuerdo o tomar una decisión y asumir las consecuencias", amplió.

Temas:

River Plate Eduardo Coudet Marcelo Gallardo

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Aguirre 
PEÑAROL

Diego Aguirre previo a Nacional vs Peñarol: "Sentimos que es algo pendiente ir a ganar de visitante en el Parque Central"

Sebastián Sosa de Juventud celebra un gol en el partido de la Copa Libertadores entre Guaraní 
COPA LIBERTADORES

Los millones que ya ganó Juventud de Las Piedras y los que puede llegar a sumar en caso de seguir en la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana

La importante confirmación de Antel TV para el clásico Nacional vs Peñarol del domingo en el Gran Parque Central
FÚTBOL URUGUAYO

La importante confirmación de Antel TV para el clásico Nacional vs Peñarol del domingo en el Gran Parque Central

Las firmas de los contratos de TV llegan a su final con incertidumbre, sin arreglo AUF-Tenfield; esperan suscribir el lunes todos los acuerdos
FÚTBOL

Las firmas de los contratos de TV llegan a su final con incertidumbre, sin arreglo AUF-Tenfield; esperan suscribir el lunes todos los acuerdos

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos