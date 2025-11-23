Dólar
Peñarol recaudó más de US$ 500.000 por el clásico ante Nacional de la primera final de la Liga AUF Uruguaya

Los aurinegros consiguieron una recaudación muy importante para el compromiso ante los tricolores

23 de noviembre 2025 - 11:17hs
Hinchas de Peñarol

Hinchas de Peñarol

Foto: Eitan Abramovich / AFP

Peñarol se apronta para jugar el clásico ante Nacional por la primera de las finales de la Liga AUF Uruguaya este domingo desde la hora 16.30 como local en el Estadio Campeón del Siglo con hinchas y socios exclusivamente aurinegros, y consiguió una suma importante.

La cifra que recaudó Peñarol

Peñarol recaudó una cifra muy importante por haber cobrado entradas también a sus socios, además de a sus hinchas, para la primera final ante Nacional por la Liga AUF Uruguaya.

Según informó un dirigente del club a Referí, los aurinegros recaudaron $ 21.000.000.

Esto, traducido a dólares son US$ 512.000, una muy buena cifra para las arcas carboneras.

Cabe consignar que Nacional también agotó sus entradas para el clásico de la segunda final que se disputará el domingo 30 de este mes, aunque colocó un poco menos de boletos debido a la pequeña diferencia de aforo que hay entre ambos estadios.

Temas:

Peñarol Nacional recaudación entradas Liga AUF Uruguaya

