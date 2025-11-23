Peñarol recaudó más de US$ 500.000 por el clásico ante Nacional de la primera final de la Liga AUF Uruguaya

Peñarol se apronta para jugar el clásico ante Nacional por la primera de las finales de la Liga AUF Uruguaya este domingo desde la hora 16.30 como local en el Estadio Campeón del Siglo con hinchas y socios exclusivamente aurinegros, y consiguió una suma importante.

Como informó Referí el pasado jueves, las entradas volaron y se agotaron en un par de días.

Por más que el equipo titular aún no fue confirmado por Diego Aguirre, en las últimas horas se lesionó Javier Trindade y no estará en el clásico.

Por otra parte, su lugar apunta a ocuparlo Diego García, quien puede jugar su último partido en Peñarol, ya que el martes que viene, debe presentarse en el juzgado penal de La Plata para escuchar la sentencia del juez en el juicio en su contra por un supuesto abuso sexual. Si es condenado, por más que sea apelable, el club aurinegro inmediatamente rescindirá su contrato, por lo que no podrá jugar la segunda de las finales.

La cifra que recaudó Peñarol

Peñarol recaudó una cifra muy importante por haber cobrado entradas también a sus socios, además de a sus hinchas, para la primera final ante Nacional por la Liga AUF Uruguaya.

Según informó un dirigente del club a Referí, los aurinegros recaudaron $ 21.000.000.

Esto, traducido a dólares son US$ 512.000, una muy buena cifra para las arcas carboneras.

Cabe consignar que Nacional también agotó sus entradas para el clásico de la segunda final que se disputará el domingo 30 de este mes, aunque colocó un poco menos de boletos debido a la pequeña diferencia de aforo que hay entre ambos estadios.