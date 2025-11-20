Dólar
Peñarol agotó sus entradas para la primera final de la Liga AUF Uruguaya ante Nacional y el Campeón del Siglo volverá a explotar

En cuestión de horas, tras abrir la venta a público en general, los hinchas de Peñarol liquidaron las entradas que quedaban para el clásico de este domingo contra Nacional donde comenzará a definirse la Liga AUF Uruguaya

20 de noviembre 2025 - 18:38hs
Foto: Eitan Abramovich / AFP

La hinchada de Peñarol agotó en cuestión de horas el remanente de entradas que quedaban para la primera final de la Liga AUF Uruguaya. La misma se jugará este domingo a la hora 16.30 en el Estadio Campeón del Siglo.

En los siguientes tres días, entre la hora 18 del martes y el viernes al mediodía, vendieron 10.000 más.

Hasta este jueves mediodía, los carboneros habían colocado 25.000 entradas.

Este jueves a las 13:01 se le sumó la venta de entradas generales y se agotaron rápidamente tres tribunas.

El club comunicó que las tribunas Damiani, Cataldi y Henderson fueron agotadas sobre la hora 14.30.

Sobre la hora 15.30 también se agotó la Guelfi por lo que ya no quedan más boletos para el clásico de ida de la definición de la Liga AUF Uruguaya.

El Campeón del Siglo tiene un aforo de 40 mil personas pero por disposiciones municipales no se pueden poner a la venta el 100% de los lugares disponibles.

Es un hecho que la cancha estará de bote a bote y que Peñarol intentará sacar ventaja para definir el certamen en el Gran Parque Central, el domingo 30 de noviembre a la hora 16.30.

