Peñarol agotó sus entradas para la primera final de la Liga AUF Uruguaya ante Nacional y el Campeón del Siglo volverá a explotar

La hinchada de Peñarol agotó en cuestión de horas el remanente de entradas que quedaban para la primera final de la Liga AUF Uruguaya. La misma se jugará este domingo a la hora 16.30 en el Estadio Campeón del Siglo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Peñarol había comenzado la venta de entradas el pasado martes 18 con preferencia para socios y socios adherentes y en las primeras cinco horas colocó 15.000 boletos , según informó el club.

En los siguientes tres días , entre la hora 18 del martes y el viernes al mediodía, vendieron 10.000 más.

Hasta este jueves mediodía, los carboneros habían colocado 25.000 entradas.

NACIONAL Nacional: la vuelta del mundialista Luis Mejía, el titular que tuvo gripe en la semana y el probable equipo que perfila Jadson Viera para visitar a Peñarol

BRASIL La FIFA le dio la razón a River Plate por la deuda de Matías Arezo por su pase a Peñarol y Gremio no puede realizar fichajes hasta que no pague

Este jueves a las 13:01 se le sumó la venta de entradas generales y se agotaron rápidamente tres tribunas.

El club comunicó que las tribunas Damiani, Cataldi y Henderson fueron agotadas sobre la hora 14.30.

Sobre la hora 15.30 también se agotó la Guelfi por lo que ya no quedan más boletos para el clásico de ida de la definición de la Liga AUF Uruguaya.

El Campeón del Siglo tiene un aforo de 40 mil personas pero por disposiciones municipales no se pueden poner a la venta el 100% de los lugares disponibles.

Es un hecho que la cancha estará de bote a bote y que Peñarol intentará sacar ventaja para definir el certamen en el Gran Parque Central, el domingo 30 de noviembre a la hora 16.30.