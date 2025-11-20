Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Peñarol agotó tres tribunas para la primera final de la Liga AUF Uruguaya y abrió la venta general

Los aurinegros serán locales el domingo a la hora 16.30 en el primer partido en el Campeón del Siglo

20 de noviembre 2025 - 13:00hs
Foto: Leonardo Carreño

Peñarol abrió este jueves a las 13:01 la venta de entradas generales para sus hinchas de cara a las finales ante Nacional por la Liga AUF Uruguaya, que tendrá el partido de ida el próximo domingo a las 16:30 en el Estadio Campeón del Siglo.

Los aurinegros serán locales en el primer partido y luego el equipo de Diego Aguirre irá al Gran Parque Central el domingo 30 de noviembre a la misma hora.

Ambos encuentros serán sin hinchas visitantes, por lo que los parciales solo podrán alentar en los respectivos estadios de sus clubes.

Más de 25.000 entradas vendidas

Peñarol comenzó la venta de entradas el pasado martes 18 con preferencia para socios y socios adherentes y en las primeras cinco horas colocó 15.000 boletos, según informó el club.

En los siguientes tres días, entre la hora 18 del martes y este viernes al mediodía, vendieron 10.000 en total.

Hasta este jueves mediodía, los carboneros habían colocado 25.000 entradas.

Este jueves a las 13:00 se le sumó la venta de entradas generales y se agotar rápidamente tres tribunas.

El club comunicó que las tribunas Damiani, Cataldi y Henderson fueron agotadas.

