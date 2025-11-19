Previo a la goleada de EEUU ante Uruguay, Marcelo Bielsa le dio tres charlas técnicas a los jugadores de la selección uruguaya el mismo día

Bielsa con la celeste en la presentación del técnico, que estuvo a cargo de Alonso en mayo de 2023

Las horas previas al partido entre la selección uruguaya y la de Estados Unidos , que culminó con goleada de los norteamericanos por 5-1 estuvo marcada por una situación singular: Marcelo Bielsa dio tres charlas técnicas a los futbolistas .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Según pudo confirmar Referí, el mismo día del partido, que se jugó el martes de noche en el estadio Raymond James Stadium, en Tampa (Florida), tuvo tres instancias grupales con los futbolistas.

El hecho sorprendió en el entorno de la selección.

Para el partido ante Estados Unidos, el lunes Bielsa redujo la lista de 27 a 22.

SELECCIÓN URUGUAYA Arévalo Ríos cuestionó a Marcelo Bielsa tras hablar con los integrantes de la selección: "Falta una charla muy profunda entre jugadores y entrenador"

SELECCIÓN URUGUAYA Situación límite para Marcelo Bielsa y encrucijada para la AUF: deciden el futuro del DT de la selección uruguaya en medio de una crisis que replantea el proyecto para el Mundial 2026

Dejó fuera del plantel a Facundo Pellistri, Sebastián Cáceres, Ignacio Laquintana, José Luis Rodríguez y Santiago Homenchenko, futbolistas que viajaron a México pero no jugaron con la selección.

Los 22 futbolistas que eligió Bielsa para el partido ante EEUU fueron: Santiago Mele, Cristopher Fiermarín, Nahitan Nández, Guillermo Varela, Ronald Araujo, José María Giménez, Santiago Bueno, Mathías Olivera, Matías Viña, Joaquín Piquerez, Juan Manuel Sanabria, Manuel Ugarte, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur, Rodrigo Zalazar, Giorgian de Arrascaeta, Brian Rodríguez, Facundo Torres, Maximiliano Araújo, Luciano Rodríguez, Rodrigo Aguirre y Federico Viñas.

Completó el plantel el golero juvenil Kevin Martínez, de Danubio, que viajó como sparring.

¿La última conferencia de prensa de Marcelo Bielsa como entrenador de Uruguay?

La AUF anunció que este jueves a la hora 20 Bielsa brindará una conferencia de prensa en el Museo del Fútbol del Estadio Centenario.

Esto ocurrirá al regreso del entrenador de EEUU. Arribará de mañana con la delegación.

La conferencia de prensa fue anunciada originalmente para la hora 17 y unos minutos después la AUF la confirmó para las 20.

Este jueves de noche se conocerá si en el lugar en el que todo comenzó en mayo de 2023, el Estadio Centenario, termina el vínculo de Marcelo Bielsa con la selección uruguaya o si continúa el camino hacia el Mundial 2026.