La conferencia de prensa de Marcelo Bielsa que agregó más incertidumbre en torno a su continuidad en Uruguay

El entrenador de la selección de Uruguay Marcelo Bielsa dará una conferencia de prensa este jueves a la hora 20.00 en el Museo del Fútbol para atender a los medios uruguayos luego de jugar una doble fecha de amistosos FIFA donde la celeste tuvo rendimientos muy pobres desde lo futbolístico y un resultado humillante ante una selección alternativa de Estados Unidos.

El sábado, Uruguay empató 0-0 con México en Torreón en un partido donde fue dominado de principio a fin y en el que solo pateó una vez al arco, a través de Facundo Torres.

El martes, en Tampa, la celeste fue vapuleada por Estados Unidos por 5-1 .

Luego de esa dura derrota, Bielsa habló en conferencia de prensa donde volvió a mostrarse autocrático : "Evidentemente jugó nuestro equipo con jugadores con los jugadores que juegan con más frecuencia contra los jugadores que no juegan con más frecuencia en Estados Unidos y las diferencias fueron las que fueron, las que vieron. Entonces, lo que está claro es la gestión que hago de un equipo que fue superado cómo lo fue hoy Uruguay. No veo ni siento que haya que hacer un reclamo individual ni colectivo y al no tener esa sensación, se agranda la parte de la responsabilidad que me toca, que en este caso es toda", dijo.

Asumir las responsabilidades, cuestionar su propia gestión y profundizar sus ejercicios de autocrítica han sido una constante de las últimas conferencias de Bielsa.

Sin embargo, los resultados de la selección de Uruguay siguen siendo muy magros.

La concatenación de malos resultados y la curva descendente del rendimiento del equipo a partir de las semifinales de la Copa América de Estados Unidos 2024, llevaron al ejecutivo de la AUF que comanda Ignacio Alonso a replantearse por primera vez la continuidad de Bielsa al frente de la selección. Su ciclo comenzó en mayo de 2023.

A los rendimientos se suma un relacionamiento entre cuerpo técnico y plantel que está fracturado desde la Copa América, tal como denunció Luis Suárez en octubre de 2024.

Uruguay volverá a jugar en marzo de 2026. El Mundial de Canadá, Estados Unidos y México comenzará el 11 de junio del año próximo.

La AUF comunicó que Bielsa iba a dar su conferencia este jueves a la hora 17.00 pero luego el horario fue cambiado para las 20.00, debido a "cambios en la planificación de los vuelos", según comunicó la propia AUF.

El entrenador renunció a las conducciones de Argentina en 2004 y Chile en 2011 en conferencias de prensa.

El director de selecciones, Jorge Giordano, dijo en Tampa tras la goleada de Uruguay ante Estados Unidos que ve a Bielsa "con fuerza" para seguir y además destacó la "autocrítica" que hace el entrenador.

Si Bielsa no renuncia, el ejecutivo que preside Alonso se reunirá con sus compañeros para definir la continuidad o no del DT.