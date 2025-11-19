Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

El día que Marcelo Bielsa renunció como técnico de la selección chilena, brindó una conferencia de prensa de dos horas y media

El entrenador del combinado uruguayo está en un momento de crisis y su cargo no está asegurado para el futuro, y este jueves brindará una rueda de prensa en el Centenario

19 de noviembre 2025 - 18:57hs
Marcelo Bielsa y Eduardo Berizzo cuando trabajaron juntos en el cuerpo técnico de la selección chilena
Marcelo Bielsa y Eduardo Berizzo cuando trabajaron juntos en el cuerpo técnico de la selección chilena AFP

La situación que vive Marcelo Bielsa al frente de la selección uruguaya entró en un período de crisis luego de la goleada recibida por la celeste este martes a la noche por 5-1 contra Estados Unidos en el segundo amistoso de la fecha FIFA de noviembre en un compromiso disputado en Tampa, Florida.

El combinado nacional fue arrollado por uno de los tres anfitriones del Mundial 2026, que fue netamente superior.

Como informó Referí, Marcelo Bielsa brindará este jueves una conferencia de prensa y su situación respecto a los neutrales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), es muy complicada, al punto tal que su continuidad está en duda.

La selección uruguaya
MUNDIAL

Uruguay ya conoce a qué rivales no enfrentará en su grupo y así quedaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026

Leonardo Fernández y Christian Oliva
FÚTBOL

Primera final de la Liga AUF Uruguaya: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el clásico Peñarol vs Nacional

Casi siempre ha tomado a todos por sorpresa cuando decidió irse.

Primero renunció a la selección argentina tras haber ganado tan solo pocos días antes, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Allí lo hizo en una rueda de prensa.

Pero algo similar ocurrió cuando dirigió a la selección de Chile. Brindó una conferencia de prensa y dijo: "Quiero decir que he decido renunciar a mi puesto de entrenador de la selección chilena de fútbol", sostuvo el 4 de febrero de 2011.

En esa oportunidad le dedicó a los medios chilenos dos horas y media de preguntas y respuestas para justificar su salida de la escuadra nacional.

La renuncia del argentino tomó a todos los trasandinos por sorpresa, ya que días antes el presidente de la ANFP, Sergio Jadue, había asegurado que Bielsa seguiría a cargo hasta 2014.

Temas:

Marcelo Bielsa Estados Unidos selección uruguaya Chile

Seguí leyendo

Las más leídas

La selección uruguaya
MUNDIAL

Uruguay ya conoce a qué rivales no enfrentará en su grupo y así quedaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026

El presidente de la AUF Ignacio Alonso, el entrenador Marcelo Bielsa y el director de selecciones Jorge Giordano
SELECCIÓN URUGUAYA

Situación límite para Bielsa y encrucijada para la AUF: deciden el futuro del DT en medio de una crisis que replantea el proyecto para el Mundial 2026

Álvaro Recoba, 
FÚTBOL

El Chino Recoba vuelve a dirigir y lo hará en un club aurinegro del exterior, luego de un año y medio sin equipo

Ignacio Ruglio y Eduardo Zaidensztat
FINALES DE LA LIGA URUGUAYA

La ironía de Ignacio Ruglio después de las expresiones de Alejandro Balbi: "Prefiero no hablar; y si tengo algo que contestar solo lo haré al presidente"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos