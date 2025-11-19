La ironía de Ignacio Ruglio después de las expresiones de Alejandro Balbi: "Prefiero no hablar; y si tengo algo que contestar solo lo haré al presidente"

La respuesta de Ignacio Ruglio , presidente de Peñarol , al actual dirigente de Nacional y expresidente del club, Alejandro Balbi no se hizo esperar después de la conferencia de prensa que el tricolor brindó esta mañana en el Gran Parque Central el tricolor.

En un mano a mano con los periodistas en el que Balbi participó por mandato del presidente Ricardo Vairo y de la comisión directiva alba, como explicó al iniciar la charla con los periodistas en la sala de conferencias del GPC, el dirigente de Nacional envió un mensaje de "vivir la fiesta en paz" y pidió "dar el ejemplo", porque entiende que "los que estamos arriba tenemos que dar un mensaje de concordia".

También en los 26 minutos que respondió preguntas dedicó varios mensajes a Ruglio, por la forma en que se comunica.

"Todos queremos ganar, no hay duda, pero no a cualquier precio . Aquí hay gente que lamentablemente, como está la sociedad hoy, no recibe los mensajes como algunos dirigentes intentamos enviar. Por eso a mí me duele mucho cuando escucho a dirigentes del tradicional adversario con mensajes que son erráticos y pueden ser recibidos por gente que no son propios para integrar una sociedad civilizada y después sabemos cómo los canalizan, porque no los canalizan bien y luego lamentamos cosas que voy a decir claramente, porque salimos en fotos en un velorio o en un hospital, entonces tenemos que pensar antes de dar los mensajes. No soy quién para pedir nada a mis pares de Peñarol y debemos dar un mensaje de concordancia y no abonar una teoría persecutoria como algunos dirigentes, y especialmente el más importante (el presidente Ignacio Ruglio), que viene abonando con relatos que no son reales ".

MUNDIAL 2026 El festejo del golero de Nacional Luis Mejía y Waterman: Panamá al Mundial 2026 junto a Curazao y Haiti; mirá las 42 selecciones clasificadas y las seis al repechaje

FINALES DE LA LIGA URUGUAYA Nacional vendió 5.500 entradas para la segunda final clásica ante Peñarol en el Parque; ¿por qué no se puede comparar con las 15.000 que ya colocó Peñarol?

"Respecto a Nacho Ruglio, ¿cuál? ¿El que escribe o el que habla? El que escribe es una persona y el que habla es otra. El que habla es una Carmelita Descalza, 'ondas de amor y paz', 'va a estar todo bien', 'esto es una fiesta', 'nos vamos cuando la autoridad nos diga', 'ganamos festejamos y nos vamos', 'perdemos y cerramos filas'. Y luego, a las 48 horas mediante los estados de Whatsapp que nos tiene acostumbrado, que aburren, saturan y sin dudas potencian muchísimo las malas reacciones de sus hinchas y de los nuestros, y no es consciente. Alguien algún día le tiene que decir. Y tengo entendido que el ministro del Interior se lo dijo el otro día en una reunión. Si lo escuchás es una Carmelita Descalza, si lo leés es Bin Laden".

La respuesta de Ignacio Ruglio a Alejandro Balbi

Unos minutos después, apenas terminada la conferencia de prensa de Balbi, Ruglio le respondió con una ironía en un estado de Whatsapp.

“Gracias a todos los periodistas que me escriben para darme la posibilidad de responder a una conferencia en que estaban tan pendientes de mí. Prefiero no hablar y seguir buscando que se genere el mejor ambiente posible para estas finales. Y en caso de tener algo que contestar solo lo haré al presidente del CNdF y no a otros directivos".