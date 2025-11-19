En Argentina vandalizaron murales de Lionel Messi y Dibu Martínez del Mundial 2022 con mensajes a Chiqui Tapia

En Argentina se hizo viral en las últimas horas que hinchas de Deportivo Morón, equipo de la segunda división del fútbol argentino, vandalizaron murales de Lionel Messi y Dibu Martínez del Mundial 2022 con mensaje en contra de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de Claudio Chiqui Tapia, el presidente.

Esto surgió luego de que el pasado domingo Deportivo Morón perdió las semifinales en busca del ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino contra Deportivo Madryn en la que fue perjudicado por el árbitro. No es la primera vez que Madryn avanza de fase con mucha polémica.

En estos últimos años, Claudio Tapia, el presidente de la AFA, es muy criticado por su manejo del fútbol argentino y las polémicas arbitrales e incluso sucede con Barracas Central en la primera división, equipo perteneciente al titular de AFA que también el pasado fin de semana fue tema de conversación por el arbitraje.

Vandalizaron murales de Lionel Messi y Dibu Los murales con las imágenes de Messi levantando la Copa del Mundo y del Dibu Martínez aparecieron intervenidos con mensajes como: "Chiqui mafia, Toviggino delincuentes", "Morón es un país que no olvida", "El Mundial más caro de la historia, Morón y nada" y "Chiqui mafia, corrupto".

