Quedan dos feriados en noviembre: uno no laborable y otro laborable, pero que genera fin de semana largo

Foto: Inés Guimaraens

Uruguay se aproxima a los últimos feriados del mes de noviembre. A partir de ahora, los trabajadores podrán disfrutar de dos días de descanso, uno de ellos no laborable y el otro laborable, pero con fin de semana largo.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Martes 25 de noviembre: Día del Taximetrista Este día es no laborable para los choferes de taxis en Montevideo. Al igual que en otros feriados no laborables, aquellos taxistas que deban trabajar durante la jornada recibirán un pago doble, tal como lo establece la legislación vigente.

Viernes 28 de noviembre: Día del Trabajador de Edificios en Zonas Balnearias El 28 de noviembre se celebra este feriado laborable, que se aplica a los trabajadores de los edificios en zonas balnearias. Si bien es un día laborable, los empleados de este sector gozan de un día de descanso con pago adicional, equivalente a una jornada laboral normal.

¿Cómo se remunera a quienes trabajen durante los feriados? Para los feriados no laborables pagos, los trabajadores que no se presenten a trabajar recibirán su salario habitual. Sin embargo, aquellos que sí laboren en estas fechas deberán recibir el doble de su remuneración por esa jornada, conforme al artículo 18 de la ley N°12.590. Para los casos de horas extras, se aplicará un recargo del 150% sobre el valor de las horas laborales comunes, tal como lo establece el decreto N° 550/989.

De este modo, los trabajadores que deban estar presentes durante los feriados de noviembre podrán contar con una compensación económica adicional, ya sea por el trabajo en jornada completa o por las horas extra realizadas.