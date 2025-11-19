Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
cielo claro
Jueves:
Mín  13°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / CALENDARIO

Quedan dos feriados en noviembre: uno no laborable y otro laborable, pero que genera fin de semana largo

Si un trabajador mensual labora en un feriado pago, su salario se incrementa en un día adicional, calculado dividiendo el sueldo entre 30

19 de noviembre 2025 - 12:14hs
20250724 Bandera uruguaya, bandera de Uruguay, Pabellón Nacional, fechas patrias
Foto: Inés Guimaraens

Uruguay se aproxima a los últimos feriados del mes de noviembre. A partir de ahora, los trabajadores podrán disfrutar de dos días de descanso, uno de ellos no laborable y el otro laborable, pero con fin de semana largo.

Martes 25 de noviembre: Día del Taximetrista

Este día es no laborable para los choferes de taxis en Montevideo. Al igual que en otros feriados no laborables, aquellos taxistas que deban trabajar durante la jornada recibirán un pago doble, tal como lo establece la legislación vigente.

Viernes 28 de noviembre: Día del Trabajador de Edificios en Zonas Balnearias

El 28 de noviembre se celebra este feriado laborable, que se aplica a los trabajadores de los edificios en zonas balnearias. Si bien es un día laborable, los empleados de este sector gozan de un día de descanso con pago adicional, equivalente a una jornada laboral normal.

Más noticias
Los tres feriados que quedan en noviembre en Uruguay
CALENDARIO

Quedan tres feriados en noviembre: dos de ellos son no laborables y otro, aunque laborable, genera fin de semana largo

oficializan el nuevo feriado del 25 de noviembre en buenos aires y seran cinco los dias de fin de semana largo, ¿a quienes beneficiara?
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Oficializan el nuevo feriado del 25 de noviembre en Buenos Aires y serán cinco los días de fin de semana largo, ¿a quiénes beneficiará?

¿Cómo se remunera a quienes trabajen durante los feriados?

Para los feriados no laborables pagos, los trabajadores que no se presenten a trabajar recibirán su salario habitual. Sin embargo, aquellos que sí laboren en estas fechas deberán recibir el doble de su remuneración por esa jornada, conforme al artículo 18 de la ley N°12.590. Para los casos de horas extras, se aplicará un recargo del 150% sobre el valor de las horas laborales comunes, tal como lo establece el decreto N° 550/989.

De este modo, los trabajadores que deban estar presentes durante los feriados de noviembre podrán contar con una compensación económica adicional, ya sea por el trabajo en jornada completa o por las horas extra realizadas.

Temas:

Feriado feriados no laborables feriados

Seguí leyendo

Las más leídas

La multinacional UKG cierra sus operaciones en Uruguay y despide a 300 profesionales

La multinacional UKG cierra sus operaciones en Uruguay y despide a 300 profesionales

Maximiliano Araújo y Alex Freeman
AMISTOSO

Uruguay 1-5 Estados Unidos: la selección de Marcelo Bielsa mostró su peor cara y se llevó una paliza vergonzosa

Uruguay vs México 
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay vs Estados Unidos: a qué hora juega hoy la selección de Marcelo Bielsa en Tampa y dónde verlo

Gonzalo Petit 
ESPAÑA

En España informan que Betis medita interrumpir el préstamo de Gonzalo Petit a Mirandés

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos