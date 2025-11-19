Dólar
Alejandro Balbi, entre un mensaje de paz previo a Nacional vs Peñarol y otro a Ignacio Ruglio: "¿Cuál? Si lo escuchás es una Carmelita Descalza, si lo leés es Bin Laden"

El directivo de Nacional, Alejandro Balbi, habló en la previa al clásico del domingo en el Campeón del Siglo

19 de noviembre 2025 - 8:23hs
Alejandro Balbi, dirigente de Nacional

Alejandro Balbi, dirigente de Nacional

FOTO: DANTE FERNÁNDEZ / FOCOUY

EN VIVO

El directivo de Nacional, Alejandro Balbi, habló durante 26 minutos en una conferencia de prensa este miércoles en el Gran Parque Central, previo a las finales que los tricolores jugarán ante Peñarol por la Liga AUF Uruguaya 2025.

Así transcurrió el diálogo entre el dirigente y los periodistas:

Embed - Conferencia de prensa Dr. Alejandro Balbi | Club Nacional de Football

Live Blog Post

Así se presentó Alejandro Balbi en la conferencia de prensa

"Ustedes se preguntarán, '¿qué hago acá?'. Estoy como dirigente de Nacional, pero al lado mío están mis 10 compañeros de directiva. Hagan de cuenta que esta foto es de los 11 miembros de la comisión directiva, porque como bien dijo nuestro entrenador el club está unido y con mucha fuerza de cara a las finales. Me siento honrado por esta posibilidad".

Live Blog Post

¿No sentís que te están exponiendo?

"Estar sentado aquí y representar a Nacional es un honor. Estoy representando a la comisión directiva y ahora, por tu pregunta, tengo que responder en primera persona. Nunca descarté el bulto a defender a Nacional. Si el presidente y la comisión directiva me lo piden, aquí estoy. Hay que decir cosas en este momento y no olvidando la investidura que tenemos, así como tampoco en qué momento estamos. Estamos a cuatro días de la primera final histórica que se dará porque jugamos por primera vez en la cancha nueva de Peñarol y en nuestra cancha".

Alejandro Balbi, dirigente de Nacional
Alejandro Balbi, dirigente de Nacional

Alejandro Balbi, dirigente de Nacional

Live Blog Post

¿Cuáles son los temas que preocupan a Nacional?

"Primero debemos transmitir un mensaje de paz institucional. Nacional está trabajando muy bien. Estamos todos muy unidos, trabajando desde el lugar que toca. El año pasado estuve en la cúspide como presidente y hoy soy el último vocal en la directiva, y aquí me tienen trabajando para Nacional. Así pasa en todos los estamentos del club. También hay que recordar que esto es un partido de fútbol y los principales actores son los jugadores. Nosotros podemos influir como dirigentes, pero los que juegan son los futbolistas y desde afuera nosotros tenemos que acompañarlo. Nosotros aspiramos a que el domingo, como visitantes, los jugadores estén a la altura y el domingo siguiente podamos dar la vuelta olímpica aquí atrás (señalando al lugar en el que está la cancha del Gran Parque Central). El mensaje debe ser cauto, prudente y lo pienso cuando lo digo, debe ser propio de la investidura de un dirigente de Nacional. Todos queremos ganar, no hay duda, pero no a cualquier precio. Aquí hay gente que lamentablemente, como está la sociedad hoy, no recibe los mensajes como algunos dirigentes intentamos enviar. Por eso a mí me duele mucho cuando escucho a dirigentes del tradicional adversario con mensajes que son erráticos y pueden ser recibidos por gente que no son propios para integrar una sociedad civilizada y después sabemos cómo los canalizan, porque no los canalizan bien y luego lamentamos cosas que voy a decir claramente, porque salimos en fotos en un velorio o en un hospital, entonces tenemos que pensar antes de dar los mensajes. No soy quién para pedir nada a mis pares de Peñarol y debemos dar un mensaje de concordancia y no abonar una teoría persecutoria como algunos dirigentes, y especialmente el más importante (el presidente Ignacio Ruglio), que viene abonando con relatos que no son reales".

Live Blog Post

El director de arbitraje Marcelo De León dijo que Maxi Gómez debió ser expulsado ante Defensor Sporting y Ruglio que el futbolista "va a jugar las finales regalado", ¿qué opinión te merecen?

"Parece la voz de Peñarol la radio en la que trabajás, y lo digo en broma. Ahora con todo respeto: analizo todas las declaraciones. Ahora se plantea este juego que una cosa es lo que se dice y otra lo que se transcribe en los distintos tuits. Vi uno que Marcelo De León dijo que si tuviera que poner un estado de Whatsapp pondría que el silencio es salud. Entonces, que haga lo que predica. Marcelo De León hoy debe callarse, callarse absolutamente. A mí me molestaron profundamente las declaraciones de él. Debe callarse y trabajar. Que se encierre con sus compañeros, con los árbitros y que haga posible que el lunes próximo y el siguiente y estemos hablando de las jugadas de Maxi Gómez, de Arezo, de Castillo (se refería Brayan Cortés) y de Mejía, y no de los árbitros. No me pareció adecuada la participación de él. Tampoco cuando la semana anterior había aparecido en los medios hablando de la jugada de Maxi Gómez, que era de expulsión. Si va a aparecer, que aparezca siempre. Que sea coherente. Lo mismo que le pido a los árbitros, que sean coherentes. Si se cobra para un equipo se cobra para todos. Si va a aparecer para defender un arbitraje, que aparezca siempre. Porque la defensa corporativa es para defender a los árbitros. Nunca había visto, y me llamó la atención, que el director de arbitraje saliera a criticar a un árbitro. Y Nacional sufrió arbitrajes perjudiciales y más en materia de clásicos. No me quiero acordar de mi época de presidente, cuando durante siete u ocho años no cobraron penales. Como dice un amigo mío, no soy rencoroso pero soy 'recordoso'".

Luego respondió la segunda parte de la pregunta sobre las expresiones del presidente de Peñarol: "Respecto a Nacho Ruglio, ¿cuál? ¿El que escribe o el que habla? El que escribe es una persona y el que habla es otra. El que habla es una Carmelita Descalza, 'ondas de amor y paz, va a estar todo bien, esto es una fiesta, nos vamos cuando la autoridad nos diga, ganamos festejamos y nos vamos, perdemos y cerramos filas'. Y luego, a las 48 horas mediante los estados de Whatsapp que nos tiene acostumbrado, que aburren, saturan y sin dudas potencian muchísimo las malas reacciones de sus hinchas y de los nuestros, y no es consciente. Alguien algún día le tiene que decir. Y tengo entendido que el ministro del Interior se lo dijo el otro día en una reunión. Si lo escuchás es una Carmelita Descalza, si lo leés es Bin Laden".

Live Blog Post
Alejandro Balbi dirigente de Nacional previo al clásico por las finales de la Liga AUF Uruguaya
Alejandro Balbi, dirigente de Nacional

Alejandro Balbi, dirigente de Nacional

Live Blog Post

Sobre el tema Maxi Gómez

"Tenemos que dar ese mensaje y ser coherentes. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Si estamos dentro de un partido y aún no terminó el partido y ya estamos escribiendo un estado de Whatsapp o decimos que Maxi Gómez jugó regalado... podría decir lo mismo de Arezo. O que (Ignacio) Ithurralde (entrenador de Defensor Sporting), que no es de Nacional ni de Peñarol, dijo que Maxi Gómez pasó a cuatro metros del rival. Esta semana no vi mucha trascendencia sobre lo de Arezo. Hay cosas a las que se le dan determinada trascendencia y hay otras que pasan por debajo del radar. Y debido a eso, deseo que el lunes todos hablen del partido. Afortunadamente hoy tenemos el VAR que refuerza el arbitraje. Los que tenemos años en estos sabemos que hay dos maneras de arbitrar, y no quiero terminar en el Tribunal de Ética por esto, en lo que nos pasó en 2018, que fue grotesco el error y perdimos una final por un horror, y las otras formas de perder los partidos después de que llegó el VAR, la famosa chiquita. Hoy los partidos pasan por ahí. Entonces, no miren las cosas grandes, miren las chicas, falta de ataque, amarilla que es, amarilla que no es, te amonesto a un volante, a un zaguero. No estoy hablando de mala intención sino de formas de arbitrar. También aspiro y espero que sean coherentes, porque que Marcelo De León dijera, 'Ah, jugó Nacional'. Marcelo sabe que siempre nos estamos mirando uno al otro. Si acá toda la vida, en este fútbol bipolar, en el 95% de los casos se definen entre los grandes. Quiero volver a lo del principio para no perder ese hilo conductor que tenía: vivamos la fiesta en paz, demos el ejemplo, los que estamos arriba tenemos que dar un mensaje de concordia, ir con todo a la cancha, ir el domingo a ganar. Tengo una fe terrible en mi equipo y créanme que esta comisión directiva junto a la gente hicimos un esfuerzo para formar un gran plantel como el que tenemos, bancando al del año pasado con Mejía, Coates y el Diente (Nicolás López) y reforzándolo este año. Plantel tenemos. Si hubo algún desliz se cambió de técnico, pero tenemos que tener presente que Nacional ganó la Tabla Anual".

Live Blog Post

¿Cómo está la relación de Nacional con Peñarol y si puede haber un acercamiento para brindar un mensaje en conjunto antes de las finales?

"En una de las últimas reuniones de comisión directiva habíamos resuelto tomar distancia de Peñarol sobre la negociación de los derechos de TV, por lo que decía recién. Porque no puede ser que estés negociando con alguien que tenés al lado y que permanentemente te tire piedras o instalando relatos que no son reales. Por eso me pareció muy prudente que la directiva tomara esa decisión. Recuerdo que (el presidente Ricardo) Vairo se paró en ese momento en la reunión, llamó a Ruglio y le transmitió la decisión. Claramente esto nos puso más lejos, pero creo que después que pase el campeonato las aguas se van a acomodar porque lo manda la historia, aunque hoy estamos separados".

Live Blog Post

La designación de Javier Burgos como árbitro y de Fuentes en el VAR

"Me acabo de enterar por vos. No sabía. Me parece que es un buen árbitro. Lo demostró. Hizo partidos importantes. Ojalá que pase desapercibido. Ya no es solamente el árbitro de cancha, es un equipo arbitral y ojalá que a todos les vaya bien. Y lo que Javier no vea en la cancha Fuentes lo vea desde el VAR".

Live Blog Post

¿Cómo es su vínculo con Flavio Perchman después de las diferencias en la campaña electoral y en los meses siguientes?

"Fueron situaciones que quedaron en el pasado. La comisión directiva está trabajando muy bien. Mucha gente me escribió en estas horas, cuando se confirmó que vendría aquí, y me planteó por qué venía a salvar las papas o por qué hacía de bombero. Yo por Nacional voy a la guerra y especialmente si me lo pide el presidente".

Live Blog Post

Sobre el tema seguridad

Consultado sobre los pasos que dará la directiva en torno a los hinchas de Nacional que fueron detenidos por estar involucrados en el episodio de la bengala de la final del Torneo Intermedio que terminó con una persona herida de gravedad, respondió: "Le pedimos al área legal información sobre las personas que fueron condenadas en la última instancia judicial para saber si son socios. Tenemos información que alguno es socio. Ahora la comisión directiva tomará algún tipo de determinación sobre esa situación. También tenemos la situación de un periodista partidario que fue sometido al consideración del poder disciplinario de la comisión directiva, pero vamos a ver qué nos dicen los abogados antes de resolver".

Respecto al tema seguridad para el clásico del domingo 30 en el Gran Parque Central, comentó: "El tema lo hablamos en directiva y el presidente se encarga de hablar con el departamento de seguridad. Ellos sugieren y es importante que lo sepan los hinchas, que el Gran Parque Central va a ser cerrado 48 o 72 horas antes de la segunda final para que nadie pueda entrar y bajamos línea a nuestro departamento de seguridad para que no haya ningún tipo de excepción para que se apeguen a lo que disponga el Ministerio del Interior y el área de seguridad del club".

