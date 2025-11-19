Dólar
/ Referi / DEPORTES

Contundente, histórica y memorable: así reflejó la prensa internacional la victoria de Estados Unidos ante Uruguay

Es que a pesar de contar con un favoritismo en el historial de encuentros, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa cayó ante los conducidos por Mauricio Pochettino por 5 a 1, cerrando así su actividad 2025 con un fuerte traspié.

19 de noviembre 2025 - 9:51hs
URUGUAY ESTADOS UNIDOS

La derrota de la Selección Uruguaya frente al conjunto estadounidense dominó este miércoles los principales titulares de los suplementos deportivos de la prensa internacional.

Es que a pesar de contar con un favoritismo en el historial de encuentros disputados, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa cayó ante los conducidos por Mauricio Pochettino por 5 a 1, cerrando así su actividad 2025 con un fuerte traspié.

"Una victoria contundente de 5-1 sobre Uruguay, número 15 en el ranking, que envía a Estados Unidos con mucha energía a las dos últimas concentraciones antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en casa", resaltó el portal Ussoccer en su crónica del encuentro amistoso disputado en el estadio Raymond James.

US SOCCER

Fox Sports calificó la actuación de los locales de "demoledora" ante el dos veces campeón del mundo, a pesar de que el primero enfrentó la fecha con pocas titularidades.

"El partido del martes fue sin duda el mejor de todos, ya que marcó la primera vez en los 112 años de historia de la selección estadounidense que anotaron cinco goles contra un rival sudamericano. Esto, sin duda, infunde un optimismo genuino a Pochettino, a sus jugadores y a los aficionados estadounidenses de todo el mundo de cara al año más importante de sus vidas", sumó.

FOX SPORTS

The Guardian, en su versión internacional, tildó la primera parte de la actuación de la Celeste de "desastrosa". "Apenas logró salir de segunda. Si bien, para ser justos, el gol inicial de Berhalter les asestó un buen susto", remarcó.

The Guardian

En tanto, The New York Times elogió la performance de Sebastian Berhalter, quien se deleitó en una noche especial con un gol de cabeza. "El equipo de Mauricio Pochettino logró una impresionante victoria por 5-1 para llegar con impulso al Mundial del próximo año", comentó.

NYT

Temas:

Estados Unidos Uruguay Marcelo Bielsa selección uruguaya

