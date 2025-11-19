"Siempre podés dar un pedaleo más": la emotiva carta de un maestro de Artigas que le regaló su bici a un alumno

El municipio de Paguero , ubicado en el departamento de Artigas , se encuentra en el centro de una historia que conmovió al departamento y a distintos usuarios de redes sociales , independientemente de la latitud de su conexión. Rodrigo Martínez , maestro de la Escuela Rural N°11 , situada a orillas del arroyo Cuaró Chico, protagonizó un gesto de generosidad que rápidamente se hizo viral en el norte del país .

Según el medio local Clicregonal, el maestro Martínez decidió regalarle su bicicleta personal a uno de sus alumnos de sexto año, Alan Pereira , quien desde principios de año mostró un gran interés por la bici del docente . Un gusto que nunca ocultó, y que el maestro decidió aprovechar para brindarle una oportunidad de apoyo y reconocimiento .

Con el fin de curso a la vuelta de la esquina, y con menos de un mes por delante , Martínez sorprendió a su alumno con el regalo, acompañado de una carta fechada el día de ayer , cuyo contenido ha circulado rápidamente por las redes sociales .

En la misiva, el maestro expresa su admiración por el esfuerzo de Alan y le transmite su confianza en que podrá superar los desafíos de la vida . Utiliza la bicicleta como metáfora del esfuerzo constante , destacando que el regalo no es solo un objeto material , sino un mensaje de superación personal .

La carta completa dice lo siguiente:

“Hola campeón,

Hoy quiero regalarte algo más que una bicicleta. Quiero regalarte un mensaje: vos podés llegar lejos, mucho más lejos de lo que imaginás.

Esta bicicleta me acompañó en caminos difíciles, en días de cansancio y también en momentos de alegría. Cada vez que pedaleé aprendí algo. Cuando uno sigue, aunque cueste, siempre llega más lejos.

Por eso te la doy a vos. Porque cada día veo cómo intentás, cómo te esforzás, cómo aprendés y cómo nunca te rendís. Vos tenés una fuerza especial de esas que hacen que una persona crezca y logre cosas increíbles.

Cada vez que subas a esta bici, quiero que recuerdes algo: siempre podés dar un pedaleo más, incluso cuando parezca difícil. Cada pedaleo es un paso hacia tus sueños.

En cada enseñanza que te dejo, sigo acompañándote. Una parte de mí queda con vos.

Confío en vos. Creo en vos. Y estoy seguro de que vas a llegar muy lejos en la vida.

Disfrutala, cuidala y sobre todo, seguí avanzando.

El mundo tiene muchos caminos esperándote.

Con todo cariño, tu maestro:

Rodrigo Martínez”