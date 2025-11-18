La Bajada vendió 25 mil entradas en un día: los detalles de la fiesta en la rambla de Punta Carretas y cómo comprar localidades

La decisión de la producción de Justicia Infinita de empezar a cobrar entradas para La Bajada , la tradicional fiesta que desde hace algunos años se realiza de manera masiva en la rambla de Punta Carretas, no afectó el entusiasmo por estar allí y "dejar todo para marzo".

Según supo El Observador en base a la producción de la fiesta, en su primer día de venta de entradas —empezó este lunes a través de Tickantel— se vendieron en torno a 25 mil localidades.

Durante el lunes, la fila virtual para adquirir los tickets estaba ocupada por miles de personas (al mediodía, por ejemplo, superaba las 8 mil) y la espera era de más de una hora. Para este martes al mediodía ya no había fila.

La entrada para asistir a la edición 2025 de La Bajada cuesta $300 . Los menores de 12 años inclusive no pagan entrada.

Las localidades se pueden adquirir en Tickantel desde el lunes 17 de noviembre.

La Bajada 2025: fecha de la fiesta

Por el momento no se especificó qué día exacto será La Bajada 2025, aunque Cammarota aseguró que, como siempre, será en los primeros días de diciembre.

Actualmente, quienes adquieren la entrada lo hacen sin saber cuándo podrán asistir, algo que según dijeron los organizadores, va en sintonía con el espíritu que la fiesta tiene desde sus comienzos a las afueras de Océano FM: se decreta el mismo día que sucede.

Además, se mantienen otras tradiciones de la fiesta, como que los asistentes pueden llevar sus bebidas y heladeritas, sin tener que comprar obligatoriamente en las barras que se instalarán en el predio de la rambla de Punta Carretas.