/ Cultura y Espectáculos / FIESTA

La Bajada empezará a cobrar entrada: el mensaje de Gonzalo Cammarota y la explicación del cambio

La tradicional fiesta de fin de año surgida del programa radial Justicia Infinita tendrá un cambio importante en su edición 2025 y empezará a cobrar entrada

12 de noviembre 2025 - 11:44hs
DJ Sanata en La bajada 2024

DJ Sanata en La bajada 2024

Instagram DJ Sanata

La Bajada, la fiesta que empezó como un cierre de año del programa radial Justicia Infinita y creció hasta convertirse en uno de los eventos más multitudinarios y populares de Montevideo, anunció para su edición 2025 un cambio importante en su formato y organización.

El festejo, que hasta ahora se anunciaba el mismo día de su realización y que "decreta" un final informal a las responsabilidades y actividades del año hasta el siguiente marzo, se caracterizó desde su inicio por ser un evento gratuito, más allá de los cambios de locación y de escala que fue teniendo a medida que pasaron los años.

Para su edición 2025, sin embargo, comenzará a cobrarse entrada. Así lo anunció Gonzalo Cammarota, uno de los creadores del evento y conductor de Justicia Infinita, que suele liderar el festejo con su personaje y alter ego DJ Sanata.

En su programa de streaming, el comunicador dijo que por una cuestión de logística, escala y necesidad de planificar espacios y servicios en base a la cantidad de gente que asista, este año es necesario establecer una entrada para cuantificar la asistencia.

"Tomamos una decisión que teníamos que tomar o no hacíamos la fiesta, porque es muy costosa, sale mucha plata", explicó Cammarota.

La fiesta se realizará en diciembre, como es habitual, y su fecha y lugar de realización se anunciarán en la misma jornada del evento, como se acostumbra. El lunes, según Cammarota, se difundirán los datos de la venta de entradas.

La Bajada Gonzalo Cammarota Justicia Infinita Montevideo

