La Bajada empezará a cobrar entrada: el mensaje de Gonzalo Cammarota y la explicación del cambio

La Bajada, la fiesta que empezó como un cierre de año del programa radial Justicia Infinita y creció hasta convertirse en uno de los eventos más multitudinarios y populares de Montevideo, anunció para su edición 2025 un cambio importante en su formato y organización.
El festejo, que hasta ahora se anunciaba el mismo día de su realización y que "decreta" un final informal a las responsabilidades y actividades del año hasta el siguiente marzo, se caracterizó desde su inicio por ser un evento gratuito, más allá de los cambios de locación y de escala que fue teniendo a medida que pasaron los años.
Para su edición 2025, sin embargo, comenzará a cobrarse entrada. Así lo anunció Gonzalo Cammarota, uno de los creadores del evento y conductor de Justicia Infinita, que suele liderar el festejo con su personaje y alter ego DJ Sanata.
En su programa de streaming, el comunicador dijo que por una cuestión de logística, escala y necesidad de planificar espacios y servicios en base a la cantidad de gente que asista, este año es necesario establecer una entrada para cuantificar la asistencia.
"Tomamos una decisión que teníamos que tomar o no hacíamos la fiesta, porque es muy costosa, sale mucha plata", explicó Cammarota.
La fiesta se realizará en diciembre, como es habitual, y su fecha y lugar de realización se anunciarán en la misma jornada del evento, como se acostumbra. El lunes, según Cammarota, se difundirán los datos de la venta de entradas.