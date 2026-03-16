Dónde ver cada una de las películas ganadoras del Oscar 2026

Este domingo se entregaron en Los Ángeles los Premios Oscar 2026 . La mayor ceremonia de Hollywood celebró su edición 98, en la que Una batalla tras otra fue la gran ganadora de la noche, imponiéndose a Pecadores, que tenía 16 nominaciones y era la otra candidata en la previa.

La película dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio ganó seis estatuillas, incluyendo Mejor película, Mejor director y Mejor guion adaptado, además de los reconocimientos en Montaje, Actor de reparto (para Sean Penn) y Mejor dirección de casting, en la primera ocasión que se entregaba ese premio.

A continuación, una lista de los lugares donde se pueden ver las ganadoras de la noche en Uruguay.

CINE ¿Dónde estaba Sean Penn? Se reveló el paradero del actor que ganó el Oscar pero no asistió a la ceremonia

PREMIOS OSCAR Timothée Chalamet, blanco de las bromas en los Oscar: ¿perdió su brillo el chico dorado de Hollywood?

De qué va: Leonardo DiCaprio encarna a Bob Ferguson, un exguerrillero que pasa sus días fumando porro, tomando cerveza y criando a su hija adolescente, Willa. Cuando un militar golpea a su puerta con la intención de secuestrar a la joven, padre e hija comienzan una épica fuga en la que se toparán con personajes memorables y los pondrá en situaciones tan extremas como delirantes. Una mezcla de acción y comedia que se ambienta en un Estados Unidos distópico, aunque con algunos ecos contemporáneos.

Ganó: Mejor película, Mejor director (Paul Thomas Anderson), Mejor actor de reparto (Sean Penn), Mejor guion adaptado, Mejor montaje, Mejor casting

Dónde se puede ver: Está disponible en la plataforma HBO Max.

Pecadores

https://www.bbc.com/mundo/articles/cdren3n8xe4o Michael B. Jordan fue norminado a mejor actor por su rol en Sinners ("Pecadores"). Warner Bros

De qué va: Ambientada en el delta del Mississippi en 1932, la historia arranca cuando dos hermanos gemelos, Smoke y Stack Moore (los dos interpretados por Michael B. Jordan), llegan a su pueblo natal después de pelear en la primera guerra mundial y de pasar unos cuantos años trabajando para Al Capone en Chicago. Los hermanos llegan con plata en el bolsillo y deciden invertirla en un boliche para la numerosa y sufrida población negra de la región, que trabaja en semi esclavitud en las poblaciones de algodón. La noche de la inauguración, sin embargo, se verá interrumpida por la aparición de Remmick, un vampiro de origen irlandés que se ve atraído al antro de los hermanos por la fuerza y la magia del blues que toca el primo menor de los Moore, el joven Sammie.

Ganó: Mejor actor (Michael B. Jordan), Mejor guion original, Mejor banda sonora original, Mejor dirección de fotografía.

Dónde se puede ver: Está disponible en la plataforma HBO Max, y se reestrenó en cines.

Hamnet

https://www.bbc.com/mundo/articles/cdren3n8xe4o Jessie Buckley encarna a Agnes, la mujer de William Shakespeare, en Hamnet. Agata Grzybowska/Focus Features

De qué va: Basada en la novela homónima de la británica Maggie O'Farrell, Hamnet parte de uno de los contados datos históricos documentados de la vida de William Shakespeare para narrar en clave de ficción el impacto que tuvo en él y sobre todo en su esposa, Anne Hathaway (o Agnes, en esta historia), la muerte de su único hijo varón, Hamnet Shakespeare. La película, al igual que la novela, conecta ese hecho con la creación de su obra Hamlet, y el impacto del duelo en la familia del artista. Está dirigida por Chloé Zhao, responsable de la ganadora a Mejor película en 2021, Nomadland, y tiene a Steven Spielberg como uno de sus productores.

Ganó: Mejor actriz (Jessie Buckley)

Dónde se puede ver: En cines.

Valor sentimental

https://www.bbc.com/mundo/articles/cj3yzmvn811o Renate Reinsve (izquierda) podría ser nominada al Oscar a la mejor interpretación femenina por "Valor sentimental". Mubi

De qué va: A la histórica casa de su familia vuelve el cineasta Gustav Borg (Stellan Skarsgård) luego de la muerte de su exesposa con la intención de reclamar la propiedad que legalmente le pertenece y de retomar el vínculo con sus hijas, la historiadora Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), madre de un hijo y dueña de un pasado como actriz infantil en las películas de su padre; y la actriz de teatro Nora (Renate Reinsve), que no quiere saber nada de su progenitor y menos del proyecto que este le ofrece: interpretar a su abuela, la madre de Gustav, en una película semiautobiográfica. Ese reencuentro será el disparador de incomodidades, intentos de reconciliación y recuerdos (no siempre agradables), a la vez que obligará a las hijas a revisar el pasado familiar y a confrontarse con sus propias oscuridades.

Ganó: Mejor película internacional

Dónde se puede ver: Estrenada a fines de diciembre de 2025, todavía se puede ver en cines. Además, está en la plataforma Mubi.

Frankenstein

image

De qué va: El mexicano Guillermo del Toro es el director de esta adaptación de la novela clásica de Mary Shelley, un proyecto que el cineasta que recibió el Oscar en 2018 por La forma del agua acarreaba desde hace años. El guatemalteco Oscar Isaac encarna al doctor Frankenstein, mientras que Jacob Elordi es el responsable de ponerse en la piel llena de tajos de la criatura. Se la considera una versión más cercana a la novela que otras películas anteriores.

Ganó: Mejor diseño de vestuario, Mejor maquillaje y peinado, Mejor diseño de producción

Dónde se puede ver: Está disponible en Netflix y en cines.

La hora de la desaparición

Weapons-3-072925-ac49cb5d26f046d392c355fa67cd9b3f

De qué va: Una noche, exactamente a las 2:17 de la madrugada, en una ciudad pequeña de Estados Unidos, diecisiete niños —todos alumnos de una misma clase— abren la puerta de sus casas y, como llamados por una fuerza oscura, salen corriendo y desaparecen. Al otro día su maestra llega al salón de clases y descubre lo que sucedió, las culpas y sospechas que recaen sobre ella, pero también que hay algo más: un único alumno que se "quedó" y que puede ser la clave de todo.

Ganó: Mejor actriz de reparto (Amy Madigan)

Dónde se puede ver: en HBO Max.

Las guerreras K-pop

KPop_Demon_Hunters_u_01_04_39_00

De qué va: Las integrantes de la banda Huntr/x, que en el universo de la película es la banda coreana más famosa, son en secreto las responsables de sostener una herencia milenaria: con su música generan una especie de velo protector sobre el mundo que evita que los demonios agredan a los vivos.

Ganó: Mejor película animada, Mejor canción (Golden)

Dónde se puede ver: Netflix.

F1: la película

image

De qué va: Una suerte de película "oficial" de la Fórmula 1, respaldada por la propia competencia automovilística y filmada en parte durante el campeonato mundial de 2024, F1 se enfoca en un equipo ficticio, APX, que al borde de la desaparición decide dar un golpe de efecto y contratar como uno de sus dos pilotos al veterano Sonny Hayes (Brad Pitt), un excorredor caído en desgracia, que se convertirá en mentor para su compañero de equipo y en un revulsivo para la competencia.

Ganó: Mejor sonido

Dónde se puede ver: Actualmente no está disponible en cines ni plataformas de streaming, está disponible para alquilar en Google Play, a $200.

Mr. Nobody against Putin

image

De qué va: Un profesor ruso documenta en secreto la transformación de la escuela de su pequeña ciudad de Rusia en un centro de reclutamiento de guerra durante la invasión de Ucrania. La película revela los dilemas éticos a los que se enfrentan los educadores en medio de la propaganda y la militarización.

Ganó: Mejor documental.

Dónde se puede ver: no está disponible.

Avatar: fuego y cenizas

image

De qué va: Tercera película de la saga de James Cameron, que presenta al Pueblo de las Cenizas, un clan Na'vi —los habitantes azules del planeta Pandora— no tan pacífico que utilizará la violencia si lo necesita para conseguir sus objetivos, aunque sea contra otros clanes.

Ganó: Mejores efectos visuales.

Dónde se puede ver: en cines y próximamente en Disney+.

The girl who cried pearls

image

Ganó: Mejor corto animado

Dónde se puede ver: Youtube

All the empty rooms

image

Ganó: Mejor corto documental

Dónde se puede ver: Netflix

The singers

image

Ganó: Mejor corto (empate)

Dónde se puede ver: Netflix

Two people exchanging saliva

image

Ganó: Mejor corto (empate)

Dónde se puede ver: Yotube