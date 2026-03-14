Los Oscar 2026 de la A a la Z: una guía práctica para no perderse en los premios que se entregan este domingo

Los trajes ya están planchados. Las marcas ya mandaron sus vestidos y joyas para que las estrellas las luzcan en la alfombra roja. Los retoques estéticos ya están cicatrizados. Los clips ya están editados. Los guiones con los gags “espontáneos” ya fueron distribuidos a todos los que transmiten la ceremonia en el mundo entero. Los discursos ya están anotados con sus agradecimientos a mamá, al cónyuge, al representante, y/o a Dios, y con los mensajes para la situación geopolítica/social de preferencia. Es hora de los premios Oscar.

Este domingo 15 en Los Ángeles Hollywood vuelve a festejarse, y como pocas veces en el año el cine (o al menos un tipo de cine) está en la conversación. Hay diez películas que buscan llevarse al hombrecito dorado , y este 2026 es un año particularmente bueno en cuanto a la cosecha de obras nominadas, aunque como siempre, hay un par que son para rascarse la cabeza.

Después de semanas de campaña, los casi 10.000 votantes que participan de la elección de las “mejores” (siempre con comillas) películas de la industria ya mandaron su selección, los escribanos las contabilizaron y los sobres con los nombres que están listos para ser anunciados por figuras del cine ya están fabricados.

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Así que de cara a la ceremonia de este domingo, y tras la experiencia exitosa del año pasado , El Observador presenta la guía práctica 2026 para los Oscar . Un repaso por las películas, las estrellas, y los términos clave que hay que conocer de cara a la premiación, para quedar como un conocedor, para ganar la penca o simplemente para llegar preparado al evento de este domingo.

Los Oscar 2025 de la A a la Z

A de Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas

Organización industrial estadounidense —aunque abierta a miembros de todo el mundo— que entrega y organiza los premios Oscar (de ahí que se llamen oficialmente Academy Awards). La integran casi 11.000 profesionales de todas las ramas involucradas en la producción cinematográfica, desde actores hasta productores, directores de casting, maquilladores, ejecutivos y músicos. De ese número, unos 10.000 son votantes activos de los Oscar.

En los últimos años, a impulso de ciertos cambios sociales, la Academia decidió diversificar su composición y empezó a invitar a una mayor cantidad de mujeres, jóvenes, “comunidades subrepresentadas” y a extranjeros (es decir, no estadounidenses), lo que ha abierto puertas a películas algo distintas a lo que tradicionalmente aparecía en las listas de nominados.

B de Brasil

País sudamericano que tiene a una de las cinco películas candidatas al galardón de Mejor película internacional, que oficialmente va para el país que postula el largometraje. Si la película en cuestión, El agente secreto, gana ese premio, será el primer país en 40 años en ganar esta categoría de forma consecutiva —el año pasado ese premio lo ganó Aún estoy aquí, de Walter Salles—, y una confirmación más de la atención que Hollywood le está prestando al cine brasileño, una conjunción de calidad con paralelismos políticos y sociales entre ambos países.

C de casting

Actividad del proceso de preproducción de una película que consiste en seleccionar al elenco, desde los protagonistas hasta los extras, de acuerdo a las necesidades, el perfil y el presupuesto del proyecto. Desde este año la Mejor dirección de casting será premiada en los Oscar, en la primera inclusión de un nuevo galardón desde que en 2001 se empezó a elegir a la Mejor película animada.

A partir de la ceremonia de 2028 se agregará otro, que desde hace años es reclamado por la industria: el de Mejor diseño de escenas de riesgo, que premiará a los encargados de planificar y ejecutar las escenas de acción y el trabajo de los dobles de riesgo.

D de DiCaprio, Leonardo

Leonardo DiCaprio Una batalla tras otra

El actor de 51 años, que hace poco estuvo difundiendo en sus redes sociales un video vinculado a Uruguay, tuvo que sudar, sangrar y hacerse destrozar por un oso para ganar su primer Oscar hace casi una década, poniéndole fin a años de memes y lo que parecía ser ya un acto morboso de parte de sus colegas.

Ahora, reconvertido en uno de los tipos más graciosos que Hollywood puede poner en una pantalla —y uno de los pocos nombres que pone nalgas en butacas de cine en esta época—, puede llevarse el segundo por Una batalla tras otra.

Aunque no es el favorito principal en la categoría de Mejor actor, la posible debacle de Timothée Chalamet (ver letra T) lo hizo subir en la consideración de los votantes, sumado a que su película es una de las que va por todo este domingo. Y su Bob Ferguson, cruza de guerrillero con El gran Lebowski, es un personaje memorable.

E de Emma Stone

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Actriz que va en camino a ser la Meryl Streep del siglo XXI: se puede parar delante de una cámara durante dos horas sin moverse, y la Academia va y la nomina. Sobre todo si la cámara la pone el cineasta griego Yorgos Lanthimos (ver letra L).

Stone está nominada por Bugonia, película para la que se rapó para encarnar a una poderosa CEO farmacéutica que, según el protagonista de la historia, es en realidad una extraterrestre disfrazada. Más cercana que nunca a un rol de “villana”, no parece sin embargo ser el año de Stone. Aunque si mantiene este promedio, la ya dos veces ganadora no tendrá que esperar tanto para volver a subir al estrado a recibir una estatuilla. Esperamos que la próxima no tenga que hacerlo con el vestido roto de nuevo.

F de Fórmula 1

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Competencia automovilística, considerada la más importante de ese rubro, creada en 1950, que en los últimos años vivió una explosión en popularidad gracias a una serie de Netflix, un buen trabajo en redes sociales, pilotos carilindos que han atraído al público femenino (y generado una alta cantidad de fan fiction) y la conquista de nuevos mercados, en particular el estadounidense.

Como parte de esa estrategia para consolidarse en Estados Unidos, además de sumar a Cadillac como escudería y poner tres carreras de su calendario en ese país, la competencia respaldó una película del mismo nombre, que sorpresivamente se convirtió en una de las diez nominadas a Mejor película.

Esta publipelícula con Brad Pitt de protagonista (y haciendo de Brad Pitt) es la representante de este año del cine “pochoclero” y aunque tiene sus méritos, sobre todo al momento de filmar carreras, no deja de ser llamativo verla en esta lista. Pero bueno, ya nada nos puede sorprender de la gente que le dio un premio a CODA.

G de Guillermo del Toro

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Cineasta mexicano, ganador del Oscar con su película La forma del agua, que se sacó el gusto de adaptar Frankenstein, versión que ahora es una de las diez nominadas al premio mayor. Su amor por los monstruos y el estilo gótico empapa toda esta versión, que también está empapada del estilo de su casa productora, Netflix: es decir, los protagonistas te cuentan lo que está pasando y lo que hay que interpretar por si justo agarraste el celular.

H de Hamnet

El bajonazo mayúsculo de las nominadas de este año. El drama de época lacrimógeno que no puede faltar en la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. Basada en el bestseller homónimo de la británica Maggie O’Farrell, esta ficción inspirada por la vida de William Shakespeare y su esposa Anne Hathaway (acá convertida en Agnes para que nadie se confunda con la actriz), la muerte de su único hijo varón y la creación de la obra Hamlet. La película dividió aguas pero hay un premio que parece tener prácticamente ya grabado, el de Mejor actriz.

La irlandesa Jessie Buckley viene de ganar todos los grandes premios que se entregan en el camino al Oscar y básicamente sirven como adelanto de lo que va a pasar (el BAFTA, el premio del sindicato de actores, el Globo de Oro, etcétera) y tiene todo dispuesto para su consagración gracias al rol de madre sufriente que tanto le gusta a la Academia.

Embed - Hamnet | Trailer Official (Universal Pictures) - HD

I de Irán

País de Oriente Medio que por estos días mantiene un enfrentamiento bélico con Estados Unidos, Israel y demás aliados. De ese país es también oriundo el cineasta Jafar Panahi, que filmó en secreto su película Fue solo un accidente, que le valió tanto dos nominaciones al Oscar como una sentencia de un año en prisión y una prohibición de no viajar por “propaganda contra el sistema” por parte del régimen que gobierna su tierra natal.

Aunque oficialmente compite por Francia, la película está nominada a Mejor guion original y película internacional. No aparece como favorita en ninguna de esas dos categorías, aunque Panahi puede llevarse alguna mención de parte de sus colegas, y espere algún comentario alusivo al conflicto de parte de algún actor anti-Trump. Las casas de apuestas pagan 1,10 a que Mark Ruffalo dice algo en la alfombra roja.

J de Jordan, Michael B.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cj3yzmvn811o Michael B Jordan interpreta a unos hermanos gemelos en la película "Pecadores", de Ryan Coogler. Warner Bros

Actor de 39 años que empezó de niño en series como The Wire y Los Soprano, pero dio el salto gracias a sus múltiples colaboraciones con el director Ryan Coogler en Estación Fruitvale, Creed y Pantera negra.

La más reciente fue Pecadores, por la que está nominado como Mejor actor por interpretar a los gemelos Smoke y Stack Moore, y en los últimos días, gracias a su triunfo en los premios del sindicato de actores, y a un empujón final de la película, emergió como uno de los candidatos al premio, que marcaría la consolidación definitiva para un actor que Hollywood ha señalado como una de sus mayores estrellas recientes.

No tiene parentesco alguno con el mejor basquetbolista de la historia, pero el ser tocayos de nombre y apellido ameritó el mejor chiste de la segunda película de Space Jam.

K de Kpop Demon Hunters

La película animada sobre la que su hijo o hija no paró de hablar durante el año pasado. O de poner sus canciones en YouTube o Spotify. Subida a lomos del fenómeno mundial del pop coreano, la que se convirtió en la película más vista de la historia de Netflix fue un hitazo a todo nivel, que sin embargo agarró a sus responsables por sorpresa.

Con un estilo de animación hijo de Into the Spider-verse, la película del Hombre Araña que definió el look del cine animado post-Pixar, Las guerreras Kpop tomaron a todos por asalto y ahora van camino a ser franquicia. También van camino a elevarse más, más, más y ganar los Oscar a Mejor película animada y Mejor canción original por Golden. Que bien podría llevarse el de canción que más adultos aprendieron involuntariamente desde Libre soy de Frozen.

L de Lanthimos, Yorgos

Exbasquetbolista griego que desde hace algunos años se dedica al cine. Como su compatriota y excolega Giannis Antetokounmpo empezó su carrera en su tierra natal y desde hace una década trabaja en Hollywood. Su estilo absurdo, mala leche y lleno de humor negro lo convirtió en uno de los autores del cine actual más respetados.

Esta vez compite con Bugonia, un remake de la surcoreana Save the green planet! protagonizada por su musa Emma Stone (dicen las malas lenguas de las redes sociales después de unas fotos que subió Lanthimos en Instagram que ahí no solo hay una colaboración artística, pero como no me llamo Yanina Latorre me abstengo de meterme en la vida privada de la gente), que no es ni de cerca su mejor obra, pero un Lanthimos de segunda línea es mejor que mucho de lo que anda en la vuelta.

M de Marty Supremo

MARTY SUPREME

Los hermanos Josh y Benny Safdie elaboraron en conjunto una eléctrica filmografía que emergió del cine independiente para ascender hasta el mainstream. Hasta que disolvieron su sociedad creativa. Una publicación de la revista de chimentos TMZ (que sonó a carpetazo en el contexto de la campaña sucia que siempre aparece en la temporada del Oscar) dice que fue porque uno de los hermanos es MAGA —es decir, seguidor de Donald Trump— y el otro no; y que detrás de la separación hay un episodio bastante turbio de un caso de abuso sexual durante el rodaje de la película Good Time (el primer hit masivo de los hermanos) que fue permitido por Josh.

Cuestión que los hermanos ya no están unidos: Benny, que también es actor, dirigió La máquina, protagonizada por La Roca Johnson, que no tuvo mucho vuelo en estos Oscar, y Josh hizo Marty Supremo, que tiene 9 nominaciones, incluyendo una a Mejor película.

Es sobre un jugador de tenis de mesa/estafador, se ambienta en la Nueva York de los años 50, y es muy intensa. Puede ser, o no, la que le de su primer Oscar a su protagonista, Timothée Chalamet (ver letra T).

N de Netflix

Plataforma de streaming que intentó comprar al estudio Warner Bros, pero perdió la pulseada con Paramount. Lo que tampoco va a tener es el Oscar, al menos este año: sus dos candidatas, Frankenstein y Sueños de trenes, tienen pocas chances de ganar, aunque pueden llevarse algunos de los premios que se suelen llamar “técnicos”.

La gran N roja sigue buscando la validación final de Hollywood, aunque por ahora no ha logrado más que recibir nominaciones y premios “secundarios”. De todas formas, es una considerable mejora para ellos con respecto a los años donde les hacían abiertamente el vacío. Espere algún chiste sobre la frustrada compra de Warner y la adquisición por parte de Paramount y sus dueños cercanos a Donald Trump.

O de O’Brien, Conan

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Humorista, conductor, exguionista de la era dorada de Los Simpson, y presentador de la ceremonia de este domingo, después de haber tenido esa responsabilidad en la del año pasado. Tiene un pelazo.

P de Paul Thomas Anderson

Un ejemplo de resiliencia: 14 nominaciones al Oscar a lo largo de su carrera como director, guionista y productor, y cero triunfos. Todo apunta que al director de Magnolia, El hilo fantasma, Boogie Nights y Petróleo sangriento “le toca”.

La Academia es muy afecta a dar Oscar cuando uno generó una cierta obra, más como un premio trayectoria que otra cosa (si lo sabrá Martin Scorsese, que terminó ganando el suyo por una película, Los inflitrados, que es excelente, pero que nadie va a poner en el título del obituario cuando se muera), y la narrativa que se ha generado en torno a PTA es esa: es hora de reconocer a un director de los más ilustres de su generación, y de los pocos autores como tales en Hollywood.

Así que aunque Una batalla tras otra no es su obra cumbre, bien puede ser la que le dé su primer premio a Anderson.

Paul Thomas Anderson

R de reparto, actores y actrices de

Dos categorías premiadas históricamente por los Oscar que este año son un entrevero bárbaro: hay dos o tres actores con posibilidades en cada una en base a “la predicción” de los galardones de la temporada y a las encuestas de intención de voto que hacen los medios estadounidenses.

Delroy Lindo, Sean Penn y Stellan Skarsgard en la categoría masculina; Teyana Taylor, Wunmi Mosaku y Amy Madigan en la femenina, todos han ganado algún premio y llegan con chances al domingo. Serán las categorías que definan las pencas, junto con los cortometrajes, donde todo el mundo tira a embocar.

S de Sinners

Embed - PECADORES | Tráiler Oficial 2 | Subtitulado

También conocida como Pecadores, es la película más nominada de la historia de los Premios Oscar, con 16 candidaturas. Ambientada en la década de 1930, va sobre dos gemelos que abren un boliche y en la inauguración se ven asediados por un ataque de vampiros. Como Del crepúsculo al amanecer, pero con mucho más blues.

Una película muy entretenida y con momentos magistrales, de a poco empezó a morder (guiño) en la consideración de los votantes y a convertirse en la otra gran favorita de cara a la ceremonia. Su impulso puede convertirla en una triunfadora relativamente sorprendente, por ser una película mucho más “pop”.

T de Timothée Chalamet

El actor e integrante del clan Kardashian (es pareja de Kylie Jenner) hizo una campaña explícita y grandilocuente para estos Oscar, a los que aspira a su primer premio como Mejor actor por el rol protagónico de Marty Supremo. Dijo que quiere ser “uno de los grandes”, organizó hasta una retrospectiva de la elogiosa carrera actoral que tiene a sus 30 años y que va de la devastadora Llámame por tu nombre a la épica espacial de Duna, y casi que dijo abiertamente que se merece el premio.

Pero parece que fue demasiada campaña. Chalamet perdió fuelle en esta recta final, y su estilo intenso y abrasivo le puede haber jugado en contra. Además de que en las últimas décadas, los Oscar no se han visto muy afectos a premiar a gente joven en las categorías de actuación. Es posible que a “Timmy” le pase como su ídolo y mentor Leonardo DiCaprio, y lo hagan esperar un poco más.

U de Una batalla tras otra

una batalla tras otra paul thomas anderson leonardo dicaprio

A priori, la candidata a vencer en la carrera de Mejor película. Sus ecos con la situación política estadounidense actual le juegan a favor, así como su nivel de excelencia y la sensación de que a su director (ver letra P) le toca ser premiado. Si pueden clavarle la estaca en el corazón a Sinners, lo lograrán.

V de Valor sentimental

Embed - VALOR SENTIMENTAL | Tráiler Oficial #2 | En cines, diciembre 25

La “internacionalización” que la Academia ha emprendido en los últimos años (ver letra A) ha hecho que se haya costumbre ver películas hechas fuera de Estados Unidos en categorías que no son la de Mejor película internacional. Ejemplo patente, el de esta película noruega, dirigida por Joachim Trier (el de La peor persona del mundo) que acumula 9 candidaturas, y es una de las diez que va por el premio mayor.

Mezcla de comedia y drama familiar, es la favorita en Mejor película internacional, donde tiene sus mayores chances.

W de Wagner Moura

El agente secreto

¿Se acuerda de aquella entrevista de Ricardo Darín con Alejandro Fantino donde el actor argentino contaba que le había dicho que no a Hollywood porque le habían ofrecido hacer de narco mexicano en una película? Bueno, la historia del intérprete brasileño Wagner Moura bien podría ser un ejemplo de que habría pasado si Darín decía que sí: Moura empezó en telenovelas, pasó al cine, se convirtió en uno de los actores de más renombre de su país, y cuando Hollywood le ofreció hacer de narco, dijo “dale”.

Moura se metió en la piel y el bigote de Pablo Emilio Escobar Gaviria para Narcos, la serie de Netflix. Aunque su acento no era el mejor y hasta generó un poco de risa, fue su puerta de entrada para trabajar en Estados Unidos, aunque ahora volvió a su país para hacer El agente secreto, donde da una actuación magistral, y le valió una justa nominación a Mejor actor.

X de X, marcar con una

Después de que se armara un pequeño escándalo el año pasado cuando se confirmó que los votantes del Oscar no veían todas las películas nominadas y votaban A) a sus amigos y conocidos B) lo que les sonaba más lindo o C) lo único que habían visto, la Academia obligó a partir de este año a ver todas las nominadas para poder votar en una categoría.

Para eso asociaron la planilla de votación con la plataforma de streaming privada donde se pueden ver las películas nominadas, aunque también dan la opción de que el votante marque de forma manual lo que ya vio. En los últimos días, algunos electores confesaron haber hecho trampa en ese punto, aunque también se corroboró que los visionados fueron mucho más altos que años anteriores, y que muchos cumplieron con la nueva regla.

Y de YouTube

Plataforma de videos y red social propiedad de Google, que a partir de 2029 transmitirá los Oscar para todo el mundo de forma exclusiva, dejando atrás a la televisión abierta y al cable. Uno ya se imagina el arranque de la ceremonia: el presentador o presentadora sale a escena y dice “bienvenidos a los premios de la Academia, no olviden dar like y suscribirse, y toquen la campanita para recibir notificaciones cuando anunciemos a cada ganador”.

Z de Zhao, Chloé

1619409175670.webp Chloé Zhao se llevó dos de los cuatro premios a los que estaba nominada AFP

La cineasta nacida en China pero que ha hecho carrera en Hollywood ya ganó el Oscar por Nomadland, allá por la pandemia, en esas ceremonias raras con películas que nadie había visto. Ahora está nominada de nuevo por Hamnet, y si gana, será la primera mujer en tener más de un Premio de la Academia como directora.

*Por si lo notó: no, no hay nada este año con Q. Una pena.