La noticia uruguaya que llamó la atención de Leonardo DiCaprio: el actor compartió en sus redes un video sobre la donación de tres islas en el Río Uruguay

El actor Leonardo DiCaprio dando un discurso en la Cumbre sobre el Clima, en la sede de Naciones Unidas

Un evento ocurrido en Uruguay la semana pasada llamó la atención de Leonardo DiCaprio , el actor de Hollywood que es también un ferviente activista y vocero de causas medioambientales. La donación de tres islas en el Río Uruguay que pasan de manos de un multimillonario al Sistema Nacional de Áreas Protegidas fue celebrada por DiCaprio.

El actor posteó en su cuenta de Instagram un video de la organización sin fines de lucro Ambá , que difundió a nivel internacional lo concretado el pasado 8 de enero, cuando las islas Chala, Inga y Pingüino , que ocupan una superficie de 514 hectáreas, fueron donadas para ser convertidas en un parque y un espacio de ecoturismo.

En la zona ya funcionan dos escuelas de kayak y disponen de refugios que prevén ser utilizados por operadores turísticos a mediano plazo."Las islas no solo son cruciales para la conectividad ecológica, sino que dos de ellas ya cuentan con infraestructura de ecoturismo lista para ser utilizada, incluyendo muelles, refugios y baños", detalló Ambá a través de un comunicado.

Esta zona geográfica alberga el 41% de las 2.450 especies vegetales descritas en Uruguay. Y, además, en el área del corredor también se ha documentado la presencia del aguará guazú, un mamífero carnívoro, considerado como el cánido de mayor tamaño de América del Sur, que está en peligro de extinción.

La publicación que compartió Leonardo Di Caprio

El actor compartió este viernes el video de la organización, en el que se celebra "Hoy es un día histórico para el país: lo que era privado, hoy es de todos. Gracias a un esfuerzo binacional único, hoy tres islas pasan a formar parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Uruguay. Este es un acto de conservación que garantiza que las futuras generaciones puedan apreciar la belleza de este paisaje fluvial. Proteger nuestro patrimonio es asegurar nuestro futuro compartido".

En el video se muestran imágenes de las islas, mientras que una locución explica "Hay lugares donde las fronteras se desvanecen, donde la naturaleza nos recuerda que somos parte de lo mismo".

"En un esfuerzo binacional sin precedentes, tres islas se convierten hoy en la primera donación de tierras privadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) del Uruguay. Lo que antes era privado, ahora se abre para que todos podamos conocerla. Porque proteger nuestro patrimonio es la única forma de asegurar que este rincón del mundo sea de todos y para siempre", se agrega.

La organización colaboró con otras instituciones y ONGs, y la donación incluye también tres islas que fueron donadas a Argentina. La ONG Ambá anunció en 2021 la compra de las tres islas privadas ubicadas en el Río Uruguay. Los territorios forman parte del Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay, y se adquirieron con la intención de ser donadas a los respectivos estados.

El 100% de los fondos para la compra de las islas fueron donados por la sociedad filantrópica de conservación Butler Conservation, que pertenece al magnate estadounidense Gilbert Butler.

De nacionalidad estadounidense, Gilbert Butler hizo su fortuna mediante negocios con fondos de pensión. En la actualidad destina parte de su dinero en la conservación de áreas naturales de la región, que incluye proyectos en el sur argentino y en Chile.

Su vínculo con Uruguay comenzó cuando desde la reserva El Potrero, frente a Fray Bentos del lado argentino, lo invitaron a inicios de 2020 a conocer su estancia. El contacto fue mediante Emiliano Ezcurra, de la ONG Banco de Bosques, que trabajó a la par del millonario en la generación de refugios en el Parque Perito Moreno.

El filántropo millonario Butler es un octogenario amante del kayak, y recorrió el Río Uruguay con el entonces presidente de la República Luis Lacalle Pou en enero de 2021.

La visita a Uruguay de la organización que financia DiCaprio

El vínculo "ambiental" de DiCaprio con Uruguay no es nuevo. En 2024 el actor había celebrado la inclusión de la Isla de Lobos en el SNAP, y también había compartido en sus redes un video sobre la novedad.

En 1998, a sus 24 años, el actor creó una fundación ambientalista. Actualmente es una de las figuras públicas aliadas de las Naciones Unidas y es parte de la junta de organizaciones como Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (NRDC).

Además, financia y apoya a distintas organizaciones. El próximo 26 de enero estará en Uruguay el responsable de Oceans5 para América Latina y el Caribe. Esta organización, que tiene a DiCaprio como uno de sus principales filántropos, está dedicada a la protección oceánica, y ya ha financiado proyectos en Uruguay.