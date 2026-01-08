Quién es Gilbert Butler, el multimillonario que donará tres islas a Uruguay

Uruguay concretará este jueves la recepción de una donación histórica de tres islas estratégicas ubicadas en el Río Uruguay que pasarán a formar parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) .

Bajo los nombres de Chala, Inga y Pingüino , ocupan una superficie de 514 hectáreas. En la zona ya funcionan dos escuelas de kayak y disponen de refugios que prevén ser utilizados por operadores turísticos a mediano plazo.

Según informó El País, las islas responden a la asociación sin fines de lucro Ambá , que tiene como mision restaurar el vínculo emocional del ser humano con la naturaleza y regenerar los ecosistemas, y cuyos fondos radican en la asociación Butler Parklands , propiedad del filántropo estadounidense Gilbert Butler .

"Las islas no solo son cruciales para la conectividad ecológica, sino que dos de ellas ya cuentan con infraestructura de ecoturismo lista para ser utilizada, incluyendo muelles, refugios y baños", detallaron a traves de un comunicado.

En la actualidad funcionan dos escuelas de Kayak sobre el corredor, donde se brindan clases mediante programas para escuelas e instituciones y para familias, vecinos de las localidades y turistas de forma gratuita.

Las escuelas prestan los kayaks, remos y salvavidas y realizan las actividades con supervisión de instructores.

También existen dos refugios a los que se llegan por medio de embarcaciones. Desde Ambá indicaron que la idea del proyecto es impulsar a que operadores turísticos de la zona hagan paseos. "Se puede hacer el paseo en lancha, recorrer las islas por sus senderos y disfrutar del área protegida", sumaron.

Se trata de una colaboración público-privada impulsada por Butler Parklands, AMBÁ, WCS y Banco de Bosques

De nacionalidad estadounidense, Gilbert Butler hizo su fortuna mediante negocios con fondos de pensión. En la actualidad destina parte de su dinero en la conservación de áreas naturales de la región, que incluye proyectos en el sur argentino y en Chile.

El presidente Yamandú Orsi participará este jueves 8 de enero de la ceremonia oficial de donación de tres islas estratégicas en el Río Uruguay al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)

Su vínculo con Uruguay comenzó cuando desde la reserva El Potrero, frente a Fray Bentos del lado argentino, lo invitaron a inicios de 2020 a conocer su estancia. El contacto fue mediante Emiliano Ezcurra, de la ONG Banco de Bosques, que trabajó a la par del millonario en la generación de refugios en el Parque Perito Moreno.

Butler desembarcó en Argentina por su cercanía con la familia Tompkins, otros filántropos que apoyaron parques nacionales en países vecinos. Ahora, en Uruguay, trabaja junto a la ONG Ambá.

El proyecto total comprende la donación de seis islas bajo la idea de un parque binacional. A Uruguay donará las islas Pingüino, Chala e Inga, bajo la condición de que el Estado deberá preservar el parque tal cual como fue ideado por Butler. También donará a Argentina las islas Dolores, San Genaro y Campichuelo.