Jeff Bezos reveló qué tipo de trabajador nunca podrá ser reemplazado por la IA

El fundador de Amazon , empresario y magnate estadounidense, Jeff Bezos , anticipó que existe un solo tipo de trabajador que nunca podrá ser sustituido por la IA.

De acuerdo al vaticinio esbozado en noviembre durante su participación en el evento Italian Tech Week 2025 llevado a cabo en Torino , la respuesta estará dada por la "capacidad de inventar".

"Solo hay un tipo de trabajador que nunca podrá sustituir la IA, aquel que posee la capacidad de Inventar”, sentencio Bezos , quien, además, indicó que inventar, no solo impulsa la Innovación, sino que es la base de todo avance tecnológico.

"El progreso depende de las personas que imaginan nuevas soluciones a los problemas y que se atreven a construir lo que todavía no existe" - Jeff Bezos.

Para el magnate, esta aptitud también servirá como antídoto frente al miedo a la competencia. “Me dan más miedo dos jóvenes en un garaje que los competidores que ya conozco”, deslizó en una entrevista anterior.

Cómo evolucionará la IA en el marco laboral de 2026

Segun la directora de Producto de Microsoft en experiencias de IA, Aparna Chennapragada, 2026 supondrá el inicio de una nueva fase en la relación entre la tecnología y las personas.

"Si en los últimos años la Inteligencia Artificial se concentró en responder preguntas y resolver problemas, la próxima ola tendrá como base la colaboración real entre ambos", postuló.

Para Chennapragada, los agentes de IA están destinados a convertirse en compañeros de trabajo digitales, capaces de ayudar a profesionales y pequeños equipos a multiplicar su alcance. De hecho, planteo un ejemplo concreto: un entorno laboral en el que tres personas puedan lanzar una campaña global en cuestión de días, mientras la Inteligencia Artificial se ocupa del análisis de datos, la creación de contenidos y la personalización; y los profesionales se centran en el diseño de la estrategia y la creatividad.

"Las organizaciones que preparen a sus empleados para aprender y trabajar junto a la IA disfrutarán de lo mejor de ambos mundos, afrontando retos creativos de mayor envergadura y acelerando los resultados", continuó.

En la misma línea, la vicepresidenta corporativa de Microsoft Security, Vasu Jakkal, consideró que a medida que las organizaciones recurran cada vez más a los agentes en sus tareas y procesos de toma de decisiones, construirán confianza en torno a ellos.

“La confianza es la moneda de la innovación”, cerró Jakkal.