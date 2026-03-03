¿Qué es un bloqueo lumbar, el tratamiento al que se someterá Edinson Cavani para volver a jugar en Boca?

El delantero uruguayo de Boca Juniors , Edinson Cavani , inició un nuevo tratamiento de bloqueo lumbar para intentar dejar atrás los persistentes dolores en la espalda que lo marginaron de gran parte del Torneo Apertura 2026 de la liga de fútbol argentino.

El atacante, de 39 años, arrastra una lesión desde la competencia pasada y no estará disponible para los próximos compromisos del equipo. La decisión de avanzar con un segundo procedimiento médico se tomó luego de que el mismo, realizado en enero, no ofreciera los resultados esperados.

“Cavani no piensa retirarse”, subrayó el periodista de ESPN Diego Monroig . Su contrato con Boca Juniors finaliza en diciembre próximo y, hasta el momento, el deseo del jugador es permanecer en el club de la Ribera.

De acuerdo a la información publicada por la Clínica Edolor de Euskadi, España , la infiltración o bloqueo epidural lumbar consiste en administrar medicación directamente en el espacio epidural alrededor de la médula espinal y los nervios que salen de ella en la región de la columna vertebral .

FÚTBOL ARGENTINO Sin Edinson Cavani por lesión y con el regreso de Leandro Paredes: el posible once de Boca Juniors

BOCA JUNIORS Siguen los dolores de cabeza para Edinson Cavani: se resintió de la lesión y no será convocado

El procedimiento, al que será sometido el jugador uruguayo Edinson Cavani, se utiliza para aliviar el dolor en el área y en las piernas que puede estar causado por una variedad de condiciones, como hernias de disco, estenosis de canal, protrusiones discales, espondilolistesis o radiculopatía lumbar.

image Bloqueo lumbar

"El objetivo de la infiltración epidural lumbar es reducir la inflamación alrededor de los nervios espinales y aliviar el dolor asociado con afecciones de la columna lumbar", precisó la institución especializada en el tratamiento del molestias crónicas.

En la misma línea, la Clínica Edolor advierte que, si bien algunas personas pueden experimentar alivio de manera inmediata, para otras puede llevar varios días o semanas ver resultados significativos.

"Es importante tener en cuenta que el alivio del dolor puede ser temporal y que pueden ser necesarias infiltraciones adicionales en algunos casos", sumó.

¿Cómo se realiza un bloqueo lumbar?

Durante una infiltración epidural lumbar, el paciente generalmente se coloca boca abajo, de lado o sentado sobre una mesa de procedimientos. Se administra anestesia local en la piel y los tejidos blandos para adormecer el área. Luego, bajo la guía de la fluoroscopia o ecografía, se inserta una aguja en la columna lumbar.

Una vez que se confirma la ubicación correcta, se administra una combinación de medicamentos que pueden incluir un anestésico local, como la levobupivacaína, para adormecer los nervios, y un corticoesteroide, para reducir la inflamación y el dolor. La cantidad y el tipo de medicamento administrado pueden variar según la condición del paciente y la preferencia del médico.

image Bloqueo lumbar

Además, conforme a la información recopilada por la Clínica Edolor, las infiltraciones epidurales lumbar conllevan riesgos y posibles efectos secundarios, como infección, sangrado, reacciones alérgicas, lesión nerviosa o cefalea postpunción lumbar.