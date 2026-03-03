Se firmaron los contratos de TV del fútbol uruguayo: ¿aún se pueden caer los acuerdos? Las preguntas clave

Con la firma de siete de los ocho contratos de los derechos de televisión del fútbol uruguayo , y el acuerdo con Grupo Clarín en suspenso hasta la tarde (por el sublote fútbol amateur y fútbol femenino), la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) completa el proceso de licitación, adjudicación y suscribió los acuerdos que le permitirán recaudar la millonaria cifra de US$ 67.500.000 por año entre enero 2026 y diciembre 2029.

Por un lado, el paso que sigue en el orden administrativo, la AUF debe enviar en los próximos 10 días los contratos a la Comisión de la Defensa de la Competencia , órgano del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que en la última semana de febrero detectó riesgos de prácticas anticompetitivas en los contratos de la AUF y le ordenó limitaciones .

La AUF debe presentar toda la documentación firmada y en caso que la comisión encuentre ilegalidades podrá ajustarlas, cambiarlas o retirar del contrato lo que entienda que no corresponde. Esto no implicará que los contratos perderán vigencia sino que deberán ser ajustados a las normas de la competencia.

2) La AUF cobrará US$ 10.500.000 en los próximos cinco días

Por otro, la AUF comienza a cobrar por los nuevos acuerdos comerciales de los que ya transcurrieron los primeros dos meses en los que las empresas adjudicatarias brindaron los servicios, pero no pagaron a la espera de la firma de los contratos.

El próximo paso de la AUF será cobrar en los próximos cinco días US$ 10.500.000 correspondientes a los pagos de enero y febrero (no se incluye la cuota del sublote 6 de Telecom/GMC/Conosur, que aún no firmaron) de las empresas que ya suscribieron los acuerdos y repartir ese dinero a los clubes para que puedan abonar los salarios de los dos primeros meses de 2026, que en muchos casos tenían pendientes y preocupados a los futbolistas.

Las empresas deben pagar mensualmente a la AUF. Así está establecido en los contratos firmados.

Cada mes, la AUF recibirá US$ 5.500.000 brutos (deben descontar los US$ 520 mil que genera cada 30 días la producción audiovisual y comercial) por los nuevos acuerdos comerciales.

En este caso, cuando aún no fue votada la forma de distribución entre los clubes, para los ingresos de enero y febrero la AUF entregará dinero a cuenta a los clubes.

3) Dónde se podrá ver el fútbol uruguayo tras la firma de los contratos

El fútbol uruguayo se seguirá viendo a través de los cables y por streaming tal cual se pudo observar el último fin de semana, confirmaron a Referí.

Esto es: estará disponible en todos los cables del país, que negociaron con el consorcio Torneos/Directv; por streaming se verá en las empresas que ya acordaron con Tenfield (se puede ver en AntelTV y Disney+) y con aquellas otras empresas del servicio de cableoperadores que suscriban acuerdos con Tenfield a partir de este martes.

4) Cómo será el reparto del dinero entre los clubes

Otro de los aspectos medulares en este proceso es el reparto del dinero.

La AUF debe convocar en los próximos días a un consejo de fútbol profesional para votar la distribución del dinero entre los clubes, cuya base ya fue acordada entre las instituciones.

Nacional y Peñarol recibirán entre US$ 9.000.000 y US$ 10.500.000 por año, por derechos de TV y merchandising, y los otros 14 clubes de Primera división entre US$ 1.800.000 y US$ 2.000.000. Cada club de Segunda División recibirán US$ 700.000 por año.

En este artículo podés ver los detalles del acuerdo al que habían arribado las instituciones.

Los contratos que se firmaron hasta el momento en la AUF

Estos son los contratos firmados por la AUF hasta este martes al mediodía: