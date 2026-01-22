Oscar 2026: ¿cuáles son las nominadas a Mejor película y dónde verlas?

Este jueves 22 de enero se dieron a conocer cuáles son las películas nominadas a los premios Oscar 2026 , incluyendo a las diez candidatas al galardón mayor, el premio a Mejor película . La lista incluye a todas las que se perfilaban como favoritas, entre las que hay historias de acción, comedia, deportes, drama familiar y hasta ciencia ficción.

La película que acumuló la mayor cantidad de nominaciones es Pecadores , una historia de vampiros ambientada en el sur de Estados Unidos en la década de 1930, que combina música, acción y fantasía. El largometraje acumuló un total de 16 candidaturas, lo que la convierte además en la película con más nominaciones al Oscar en los 98 años de estos premios.

Sin embargo, la que por ahora se perfila como favorita a llevarse el premio grande es Una batalla tras otra , la película protagonizada por Leonardo DiCaprio que relata el duelo entre un exguerrillero fumeta y un militar que busca secuestrar a su hija adolescente, con el trasfondo de un Estados Unidos distópico y autoritario donde los inmigrantes son perseguidos por el ejército.

CINE Así es la película más nominada de la historia de los Oscar: Pecadores, una cruza de vampiros, acción y blues

MARTY SUPREMO Timothée Chalamet te atropella en el cine con Marty Supremo, la película más vital y emocionante que podés ver hoy

De cara a la ceremonia del próximo 15 de marzo, esta es la lista de películas que aspiran a Mejor película, y donde pueden verse en Uruguay. Mientras que algunas están en cines (y algunas llegarán en las próximas semanas), otras ya están disponibles en plataformas digitales.

Oscar 2026: Lista de nominadas a Mejor película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Sueños de trenes

Oscar 2026: ¿De qué van y dónde se pueden ver las nominadas a Mejor película?

Bugonia

MV5BYWNmYjVkM2ItZTUwOS00MTBkLTg2ZDEtM2UxMWRmYjEwM2RlXkEyXkFqcGc@._V1_FMjpg_UX2160_

De qué va: El cineasta griego Yorgos Lanthimos (La favorita, Pobres criaturas) vuelve a tener una de sus obras nominadas al Oscar, esta vez un remake de la película surcoreana Save the green planet! Cruza de comedia negra y absurda con ciencia ficción, Bugonia cuenta la historia de Teddy (Jessie Plemons), un conspiranoico que secuestra a la CEO de una empresa farmacéutica encarnada por Emma Stone, convencido de que es una extraterrestre que busca exterminar a la humanidad matando a todas las abejas del planeta.

En qué otras categorías está nominada: Mejor actriz (Emma Stone), Mejor guion adaptado, Mejor banda sonora original

Dónde se puede ver: Bugonia, estrenada en diciembre, sigue en las carteleras de los cines Life y de Cinemateca.

Embed - BUGONIA | Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD

F1

MV5BZWE0Mzk3NDEtMGEwMC00ZTJhLWExMTUtNTBhNTk4MzQ4OWYwXkEyXkFqcGc@._V1_FMjpg_UX2160_

De qué va: Una suerte de película "oficial" de la Fórmula 1, respaldada por la propia competencia automovilística y filmada en parte durante el campeonato mundial de 2024, F1 se enfoca en un equipo ficticio, APX, que al borde de la desaparición decide dar un golpe de efecto y contratar como uno de sus dos pilotos al veterano Sonny Hayes (Brad Pitt), un excorredor caído en desgracia, que se convertirá en mentor para su compañero de equipo y en un revulsivo para la competencia.

En qué otras categorías está nominada: Mejor sonido, Mejores efectos visuales, Mejor montaje

Dónde se puede ver: Actualmente no está disponible en cines ni plataformas de streaming, está disponible para alquilar en Google Play, a $ 770.

Embed - F1 | Tráiler Oficial | Subtitulado

Frankenstein

184_PF_20240412_14256_R3

De qué va: El mexicano Guillermo del Toro es el director de esta adaptación de la novela clásica de Mary Shelley, un proyecto que el cineasta que recibió el Oscar en 2018 por La forma del agua acarreaba desde hace años. El guatemalteco Oscar Isaac encarna al doctor Frankenstein, mientras que Jacob Elordi es el responsable de ponerse en la piel llena de tajos de la criatura. Se la considera una versión más cercana a la novela que otras películas anteriores.

En qué otras categorías está nominada: Mejor actor de reparto (Jacob Elordi), Mejor guion adaptado, Mejor diseño de vestuario, Mejor maquillaje y peinado, Mejor banda sonora original, Mejor dirección de fotografía, Mejor diseño de producción, Mejor sonido

Dónde se puede ver: Está disponible en Netflix.

Embed - Frankenstein | Guillermo del Toro | Tráiler oficial | Netflix

Hamnet

MV5BZDc0MmVhOGItZGQ4Zi00NjcyLWE4MWMtNjM4N2JhZDc3ZmY1XkEyXkFqcGc@._V1_FMjpg_UX2160_

De qué va: Basada en la novela homónima de la británica Maggie O'Farrell, Hamnet parte de uno de los contados datos históricos documentados de la vida de William Shakespeare para narrar en clave de ficción el impacto que tuvo en él y sobre todo en su esposa, Anne Hathaway (o Agnes, en esta historia), la muerte de su único hijo varón, Hamnet Shakespeare. La película, al igual que la novela, conecta ese hecho con la creación de su obra Hamlet, y el impacto del duelo en la familia del artista. Está dirigida por Chloé Zhao, responsable de la ganadora a Mejor película en 2021, Nomadland, y tiene a Steven Spielberg como uno de sus productores.

En qué otras categorías está nominada: Mejor director (Chloé Zhao), Mejor actriz (Jessie Buckley), Mejor guion adaptado, Mejor casting, Mejor diseño de vestuario, Mejor banda sonora original, Mejor diseño de producción.

Dónde se puede ver: Se estrenó este jueves 22 de enero en cines. Está en las carteleras de las cadenas Movie y Life.

Embed - HAMNET – Teaser Tráiler (Universal Pictures) HD

Marty supremo

MARTY SUPREME

De qué va: Marty Mauser (Timothée Chalamet) es un jugador de ping pong profesional que busca convertirse en la figura máxima de este deporte, aunque tiene que competir no solo contra sus rivales, sino también contra su ambición desmedida y los desastres humanos, económicos y hasta criminales que deja a su paso. Marty supremo, ambientada en la década de 1950 e inspirada muy levemente en la vida del jugador Marty Reisman, es una aventura desenfrenada y explosiva que cruza deporte, acción y comedia.

En qué otras categorías está nominada: Mejor director (Josh Safdie), Mejor actor (Timothée Chalamet), Mejor guion original, Mejor diseño de vestuario, Mejor dirección de fotografía, Mejor montaje, Mejor diseño de producción, Mejor casting.

Dónde se puede ver: Está actualmente en cines, en las carteleras de Movie, Life y Cinemateca.

Lee más sobre la película: Timothée Chalamet te atropella en el cine con Marty Supremo, la película más vital y emocionante que podés ver hoy

Embed - Tráiler de "Marty supremo"

Una batalla tras otra

Leonardo DiCaprio Una batalla tras otra

De qué va: Leonardo DiCaprio encarna a Bob Ferguson, un exguerrillero que pasa sus días fumando porro, tomando cerveza y criando a su hija adolescente, Willa. Cuando un militar golpea a su puerta con la intención de secuestrar a la joven, padre e hija comienzan una épica fuga en la que se toparán con personajes memorables y los pondrá en situaciones tan extremas como delirantes. Una mezcla de acción y comedia que se ambienta en un Estados Unidos distópico, aunque con algunos ecos contemporáneos.

En qué otras categorías está nominada: Mejor director (Paul Thomas Anderson), Mejor actor (Leonardo DiCaprio), Mejor actor de reparto (Sean Penn y Benicio del Toro), Mejor actriz de reparto (Teyana Taylor), Mejor guion adaptado, Mejor banda sonora original, Mejor dirección de fotografía, Mejor montaje, Mejor diseño de producción, Mejor sonido, Mejor casting

Dónde se puede ver: Está disponible en la plataforma HBO Max.

Lee más sobre la película: Una batalla tras otra: Leonardo DiCaprio agarra el volante y nos lleva por una ruta de acción, amor y risas en una de las películas del año

Embed - Una batalla tras otra | Tráiler Oficial | Subtitulado

El agente secreto

THE SECRET AGENT_Still 2

De qué va: Wagner Moura (el Pablo Escobar de Narcos y protagonista de Tropa de élite) encarna a un profesor universitario que durante la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985 se refugia en Recife durante el Carnaval de 1977, con la intención de reencontrarse con su hijo. Sin embargo, y pese a sus intenciones de pasar desapercibido, el clima político empezará a colarse en su cotidianeidad, y la paranoia lo llevará a situaciones inesperadas.

En qué otras categorías está nominada: Mejor actor (Wagner Moura), Mejor película internacional, Mejor casting

Dónde se puede ver: Se estrenará en cines uruguayos el próximo 26 de febrero. Este miércoles 28 de enero tendrá una proyección especial en el Festival Internacional de Cine de José Ignacio (JIIFF).

Embed - EL AGENTE SECRETO - Trailer

Valor sentimental

SentimentalValue_Renate-Reinsve_Inga-Ibsdotter-Lilleaas_photo-Kasper-Tuxen

De qué va: A la histórica casa de su familia vuelve el cineasta Gustav Borg (Stellan Skarsgård) luego de la muerte de su exesposa con la intención de reclamar la propiedad que legalmente le pertenece y de retomar el vínculo con sus hijas, la historiadora Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), madre de un hijo y dueña de un pasado como actriz infantil en las películas de su padre; y la actriz de teatro Nora (Renate Reinsve), que no quiere saber nada de su progenitor y menos del proyecto que este le ofrece: interpretar a su abuela, la madre de Gustav, en una película semiautobiográfica. Ese reencuentro será el disparador de incomodidades, intentos de reconciliación y recuerdos (no siempre agradables), a la vez que obligará a las hijas a revisar el pasado familiar y a confrontarse con sus propias oscuridades.

En qué otras categorías está nominada: Mejor director (Joachim Trier), Mejor actriz (Renate Reinsve), Mejor actor de reparto (Stellan Skarsgård), Mejor actriz de reparto (Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas), Mejor guion original, Mejor película internacional, Mejor montaje

Dónde se puede ver: Estrenada a fines de diciembre de 2025, todavía se puede ver en cines. Está en Life y en Cinemateca. Más adelante se estrenará en la plataforma Mubi.

Lee más sobre la película: Valor sentimental: el último gran estreno de cine del año es una tragicomedia familiar con aspiración al Oscar

Embed - VALOR SENTIMENTAL | Tráiler Oficial #2 | En cines, diciembre 25

Pecadores

MV5BYjVlZmViODktOWQ3OS00MWUzLTg0NjMtNmUxYjZiZjE0OGQ4XkEyXkFqcGc@._V1_FMjpg_UX2160_ (1)

De qué va: Ambientada en el delta del Mississippi en 1932, la historia arranca cuando dos hermanos gemelos, Smoke y Stack Moore (los dos interpretados por Michael B. Jordan), llegan a su pueblo natal después de pelear en la primera guerra mundial y de pasar unos cuantos años trabajando para Al Capone en Chicago. Los hermanos llegan con plata en el bolsillo y deciden invertirla en un boliche para la numerosa y sufrida población negra de la región, que trabaja en semi esclavitud en las poblaciones de algodón. La noche de la inauguración, sin embargo, se verá interrumpida por la aparición de Remmick, un vampiro de origen irlandés que se ve atraído al antro de los hermanos por la fuerza y la magia del blues que toca el primo menor de los Moore, el joven Sammie.

En qué otras categorías está nominada: Mejor director (Ryan Coogler), Mejor actor (Michael B. Jordan), Mejor actor de reparto (Delroy Lindo), Mejor actriz de reparto (Wunmi Mosaku), Mejor guion original, Mejor diseño de vestuario, Mejor maquillaje y peinado, Mejor banda sonora original, Mejor dirección de fotografía, Mejor montaje, Mejor canción original, Mejor diseño de producción, Mejor sonido, Mejores efectos visuales, Mejor casting.

Dónde se puede ver: Está disponible en la plataforma HBO Max.

Lee más sobre la película: Así es la película más nominada de la historia de los Oscar: Pecadores, una cruza de vampiros, acción y blues

Embed - PECADORES | Tráiler Oficial 2 | Subtitulado

Sueños de trenes

TRAIN_DREAMS_n_00_08_55_16

De qué va: La vida del leñador Robert Grainier a lo largo del siglo XX en el noroeste estadounidense es el eje de esta película meditativa y dolorosa, donde los paisajes naturales y el paso del tiempo rodean casi como personajes adicionales al protagonista que encarna Joel Edgerton. Es la "representante" del cine independiente estadounidense de esta edición de los Oscar, aunque luego de su paso por el festival de Sundance (la meca indie del cine yanqui) fue adquirida por una de las empresas más poderosas de Hollywood.

En qué otras categorías está nominada: Mejor guion adaptado, Mejor dirección de fotografía, Mejor canción original.

Dónde se puede ver: La mencionada "empresa poderosa" es Netflix, donde está actualmente disponible.