Homicidio en La Unión: la víctima circulaba en bici por la noche cuando fue apuñalado

Este domingo en la noche un hombre, aún por identificar, murió en el barrio La Unión (Montevideo) tras recibir una puñalada en el cuerpo , informó la Jefatura de Policía del departamento en un comunicado.

De acuerdo a lo informado por Telenoche (Canal 4), el incidente tuvo lugar en la intersección de las calles Azara y Menorca .

El joven se encontraba circulando en bicicleta junto a una mujer cuando, en cierto momento, tuvo un altercado con otra persona .

La situación rápidamente escaló y el atacante le propinó una puñalada a la víctima con un arma blanca, causándole la muerte .

Tras esto, escapó rápidamente del lugar en la bicicleta de la víctima, según informó la Policía.

Según el consignado medio, el homicida sería una persona residente del barrio.

El hecho quedó registrado en video por las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior.

El caso está en manos del Departamento de Homicidios de Montevideo y la Fiscalía de Homicidios, quienes trabajan en identificar al atacante.