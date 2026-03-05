Un hombre de 42 años murió atropellado en Ruta 6: estaba junto a su hijo de 16 años caminando por la banquina

Policía Caminera. Diego Battiste

Un hombre de 42 años falleció este miércoles por la noche tras ser atropellado en el kilómetro 90 de la Ruta N°6, en las inmediaciones de la localidad de Chamizo, en el departamento de Florida, informó Policía Caminera.

El siniestro ocurrió sobre las 20:45, cuando el ahora fallecido caminaba junto a su hijo de 16 años por la banquina en dirección sur.

De acuerdo con la información primaria recabada por las autoridades, y por circunstancias que aún se investigan, el hombre fue embestido por un auto que circulaba en el mismo sentido. Los primeros datos sugieren que el atropellamiento ocurrió cuando ambos intentaban cruzar la ruta.

El hombre fue asistido en el lugar por un servicio de emergencia, que lo diagnosticó como “politraumatizado grave”. Posteriormente fue trasladado al sanatorio Comef, donde falleció a causa de las lesiones sufridas. Su hijo, en tanto, resultó ileso.

El vehículo involucrado era conducido por una mujer de 28 años, quien fue sometida a una espirometría que dio resultado negativo. El caso quedó bajo investigación para determinar las circunstancias del siniestro.