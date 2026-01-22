Premios Oscar 2026: estas son las películas nominadas (y el récord histórico que batió una de ellas)

Los premios Oscar serán el 15 de marzo y ya se conocen a sus nominados

Este jueves se anunciaron las películas nominadas a los próximos Premios Oscar , que se entregarán el domingo 15 de marzo en la ciudad de Los Ángeles. Los actores Lewis Pullman y Danielle Brooks fueron los encargados de comunicar la lista de películas y estrellas candidatas a los premios, que tienen a Pecadores como la más nominada, con 16.

Eso convierte al musical de acción y vampiros dirigido por Ryan Coogler en la película más nominada de la historia de estos premios , superando el récord histórico de 14 que compartían hasta ahora La malvada, Titanic, y La la land.

La favorita al premio mayor, sin embargo, es Una batalla tras otra , dirigida por Paul Thomas Anderson. La película protagonizada por Leonardo DiCaprio se hizo con 13 nominaciones este jueves.

El resto de la categoría principal lo completan la comedia con toques de ciencia ficción y absurdo Bugonia , la película sobre la Fórmula 1 que protagonizó Brad Pitt, F1 ; la adaptación de Frankenstein del mexicano Guillermo del Toro; Hamnet , la película sobre la creación de una de las obras maestras de William Shakespeare; la explosiva película deportiva y de crímenes Marty Supremo , la tragicomedia familiar noruega Valor sentimental , el drama de época Sueños de trenes , y la brasileña El agente secreto.

En caso de triunfar en la categoría Mejor película internacional, a la que también está candidateada, El agente secreto puede darle a Brasil el segundo premio consecutivo en los Oscar, luego del triunfo el año pasado de Aún estoy aqui.

Este año los Oscar agregaron un nuevo premio a su lista de categorías reconocidas en la ceremonia, con la inclusión de un galardón al mejor trabajo de casting en una película. Para la edición 2028 se sumará otro, el de mejor trabajo de dobles de riesgo, que contemplará también el diseño y la ejecución de secuencias de acción.

Los Oscar serán el 15 de marzo, a las 20 horas de Uruguay, con el regreso de Conan O'Brien a la conducción de la ceremonia.

La lista completa de nominados al Oscar 2026

Mejor película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Sueños de trenes

Mejor director

Chloe Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty supremo

Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra

Joachim Trier, Valor sentimental

Ryan Coogler, Pecadores

Mejor actor

Timotheé Chalamet, Marty supremo

Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Pecadores

Wagner Moura, El agente secreto

Mejor actriz

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I had legs, I'd kick you

Kate Hudson, Song sung blue

Renate Reinsve, Valor sentimental

Emma Stone, Bugonia

Mejor actor de reparto

Benicio Del Toro, Una batalla tras otra

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Pecadores

Sean Penn, Una batalla tras otra

Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning, Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental

Amy Madigan, La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku, Pecadores

Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor guion original

Blue Moon

Fue solo un accidente

Marty Supremo

Valor sentimental

Pecadores

Mejor guion adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sueños de trenes

Mejor película internacional

El agente secreto (Brasil)

Fue solo un accidente (Francia)

Valor sentimental (Noruega)

Sirat (España)

The voice of Hind Rajab (Túnez)

Mejor película animada

Arco

Elio

Las guerreras K-pop

Amelie y los secretos de la lluvia

Zootopia 2

Mejor documental

The Alabama solution

Come see me in the good light

Mr. Nobody against Putin

The perfect neighbor

Cutting through rocks

Mejor diseño de vestuario

Avatar: Fuego y cenizas

Frankenstein

Hamnet

Marty supremo

Pecadores

Mejor maquillaje y peinado

Frankenstein

Kohuko

Pecadores

La máquina: The Smashing Machine

La hermanastra fea

Mejor banda sonora original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor dirección de fotografía

Frankenstein

Marty supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Sueños de trenes

Mejor montaje

F1

Marty supremo

Una batalla tras otra

Valor sentimental

Pecadores

Mejor canción original

Dear Me, de Diane Warren: Relentless

Golden, de Las guerreras K-pop

I lied to you, de Pecadores

Sweet dreams of joy, de Viva Verdii

Train dreams, de Sueños de trenes

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Hamnet

Marty supremo

Una batalla tras otra

Pecadores

Mejor sonido

F1

Frankenstein

Una batalla tras otra

Pecadores

Sirat

Mejores efectos visuales

Avatar: Fuego y cenizas

F1

Jurassic World: renace

The lost bus

Pecadores

Mejor casting

Hamnet

Marty supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Pecadores

Mejor corto animado

Butterfly

Forevergreen

The girl who cried pearls

Retirement plan

The three sisters

Mejor corto documental

All the emtpy rooms

Armed only with a camera: the life and death of Brent Renaud

Children no more: "Were and are gone"

The devil is busy

Perfectly a strangeness

Mejor corto de ficción

Butcher's stain

A friend of Dorothy

Jane Austen's period drama

The singers

Two people exchanging saliva