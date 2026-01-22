Dólar
/ Cultura y Espectáculos / CINE

Premios Oscar 2026: estas son las películas nominadas (y el récord histórico que batió una de ellas)

Este jueves se anunciaron los nominados a los Premios Oscar, que se entregarán el próximo 15 de marzo en Los Ángeles

22 de enero 2026 - 11:01hs
Los premios Oscar serán el 15 de marzo y ya se conocen a sus nominados

Los premios Oscar serán el 15 de marzo y ya se conocen a sus nominados

Getty Images

Este jueves se anunciaron las películas nominadas a los próximos Premios Oscar, que se entregarán el domingo 15 de marzo en la ciudad de Los Ángeles. Los actores Lewis Pullman y Danielle Brooks fueron los encargados de comunicar la lista de películas y estrellas candidatas a los premios, que tienen a Pecadores como la más nominada, con 16.

El resto de la categoría principal lo completan la comedia con toques de ciencia ficción y absurdo Bugonia, la película sobre la Fórmula 1 que protagonizó Brad Pitt, F1; la adaptación de Frankenstein del mexicano Guillermo del Toro; Hamnet, la película sobre la creación de una de las obras maestras de William Shakespeare; la explosiva película deportiva y de crímenes Marty Supremo, la tragicomedia familiar noruega Valor sentimental, el drama de época Sueños de trenes, y la brasileña El agente secreto.

En caso de triunfar en la categoría Mejor película internacional, a la que también está candidateada, El agente secreto puede darle a Brasil el segundo premio consecutivo en los Oscar, luego del triunfo el año pasado de Aún estoy aqui.

Este año los Oscar agregaron un nuevo premio a su lista de categorías reconocidas en la ceremonia, con la inclusión de un galardón al mejor trabajo de casting en una película. Para la edición 2028 se sumará otro, el de mejor trabajo de dobles de riesgo, que contemplará también el diseño y la ejecución de secuencias de acción.

Los Oscar serán el 15 de marzo, a las 20 horas de Uruguay, con el regreso de Conan O'Brien a la conducción de la ceremonia.

Embed - 98th Oscars Nominations Announced by Actors Danielle Brooks & Lewis Pullman | Feat. ASL Interpreters

La lista completa de nominados al Oscar 2026

Mejor película

Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty supremo
Una batalla tras otra
El agente secreto
Valor sentimental
Pecadores
Sueños de trenes

Mejor director

Chloe Zhao, Hamnet
Josh Safdie, Marty supremo
Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
Joachim Trier, Valor sentimental
Ryan Coogler, Pecadores

Mejor actor

Timotheé Chalamet, Marty supremo
Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Pecadores
Wagner Moura, El agente secreto

Mejor actriz

Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I had legs, I'd kick you
Kate Hudson, Song sung blue
Renate Reinsve, Valor sentimental
Emma Stone, Bugonia

Mejor actor de reparto

Benicio Del Toro, Una batalla tras otra
Jacob Elordi, Frankenstein
Delroy Lindo, Pecadores
Sean Penn, Una batalla tras otra
Stellan Skarsgård, Valor sentimental

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning, Valor sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
Amy Madigan, La hora de la desaparición
Wunmi Mosaku, Pecadores
Teyana Taylor, Una batalla tras otra

Mejor guion original

Blue Moon
Fue solo un accidente
Marty Supremo
Valor sentimental
Pecadores

Mejor guion adaptado

Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Sueños de trenes

Mejor película internacional

El agente secreto (Brasil)
Fue solo un accidente (Francia)
Valor sentimental (Noruega)
Sirat (España)
The voice of Hind Rajab (Túnez)

Mejor película animada

Arco
Elio
Las guerreras K-pop
Amelie y los secretos de la lluvia
Zootopia 2

Mejor documental

The Alabama solution
Come see me in the good light
Mr. Nobody against Putin
The perfect neighbor
Cutting through rocks

Mejor diseño de vestuario

Avatar: Fuego y cenizas
Frankenstein
Hamnet
Marty supremo
Pecadores

Mejor maquillaje y peinado

Frankenstein
Kohuko
Pecadores
La máquina: The Smashing Machine
La hermanastra fea

Mejor banda sonora original

Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Pecadores

Mejor dirección de fotografía

Frankenstein
Marty supremo
Una batalla tras otra
Pecadores
Sueños de trenes

Mejor montaje

F1
Marty supremo
Una batalla tras otra
Valor sentimental
Pecadores

Mejor canción original

Dear Me, de Diane Warren: Relentless
Golden, de Las guerreras K-pop
I lied to you, de Pecadores
Sweet dreams of joy, de Viva Verdii
Train dreams, de Sueños de trenes

Mejor diseño de producción

Frankenstein
Hamnet
Marty supremo
Una batalla tras otra
Pecadores

Mejor sonido

F1
Frankenstein
Una batalla tras otra
Pecadores
Sirat

Mejores efectos visuales

Avatar: Fuego y cenizas
F1
Jurassic World: renace
The lost bus
Pecadores

Mejor casting

Hamnet
Marty supremo
Una batalla tras otra
El agente secreto
Pecadores

Mejor corto animado

Butterfly
Forevergreen
The girl who cried pearls
Retirement plan
The three sisters

Mejor corto documental

All the emtpy rooms
Armed only with a camera: the life and death of Brent Renaud
Children no more: "Were and are gone"
The devil is busy
Perfectly a strangeness

Mejor corto de ficción

Butcher's stain
A friend of Dorothy
Jane Austen's period drama
The singers
Two people exchanging saliva

