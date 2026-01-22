Premios Oscar 2026: estas son las películas nominadas (y el récord histórico que batió una de ellas)

Este jueves se anunciaron las películas nominadas a los próximos Premios Oscar, que se entregarán el domingo 15 de marzo en la ciudad de Los Ángeles. Los actores Lewis Pullman y Danielle Brooks fueron los encargados de comunicar la lista de películas y estrellas candidatas a los premios, que tienen a Pecadores como la más nominada, con 16.
El resto de la categoría principal lo completan la comedia con toques de ciencia ficción y absurdo Bugonia, la película sobre la Fórmula 1 que protagonizó Brad Pitt, F1; la adaptación de Frankenstein del mexicano Guillermo del Toro; Hamnet, la película sobre la creación de una de las obras maestras de William Shakespeare; la explosiva película deportiva y de crímenes Marty Supremo, la tragicomedia familiar noruega Valor sentimental, el drama de época Sueños de trenes, y la brasileña El agente secreto.
En caso de triunfar en la categoría Mejor película internacional, a la que también está candidateada, El agente secreto puede darle a Brasil el segundo premio consecutivo en los Oscar, luego del triunfo el año pasado de Aún estoy aqui.
Este año los Oscar agregaron un nuevo premio a su lista de categorías reconocidas en la ceremonia, con la inclusión de un galardón al mejor trabajo de casting en una película. Para la edición 2028 se sumará otro, el de mejor trabajo de dobles de riesgo, que contemplará también el diseño y la ejecución de secuencias de acción.
Los Oscar serán el 15 de marzo, a las 20 horas de Uruguay, con el regreso de Conan O'Brien a la conducción de la ceremonia.
La lista completa de nominados al Oscar 2026
Mejor película
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty supremo
Una batalla tras otra
El agente secreto
Valor sentimental
Pecadores
Sueños de trenes
Mejor director
Chloe Zhao, Hamnet
Josh Safdie, Marty supremo
Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
Joachim Trier, Valor sentimental
Ryan Coogler, Pecadores
Mejor actor
Timotheé Chalamet, Marty supremo
Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Pecadores
Wagner Moura, El agente secreto
Mejor actriz
Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I had legs, I'd kick you
Kate Hudson, Song sung blue
Renate Reinsve, Valor sentimental
Emma Stone, Bugonia
Mejor actor de reparto
Benicio Del Toro, Una batalla tras otra
Jacob Elordi, Frankenstein
Delroy Lindo, Pecadores
Sean Penn, Una batalla tras otra
Stellan Skarsgård, Valor sentimental
Mejor actriz de reparto
Elle Fanning, Valor sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
Amy Madigan, La hora de la desaparición
Wunmi Mosaku, Pecadores
Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Mejor guion original
Blue Moon
Fue solo un accidente
Marty Supremo
Valor sentimental
Pecadores
Mejor guion adaptado
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Sueños de trenes
Mejor película internacional
El agente secreto (Brasil)
Fue solo un accidente (Francia)
Valor sentimental (Noruega)
Sirat (España)
The voice of Hind Rajab (Túnez)
Mejor película animada
Arco
Elio
Las guerreras K-pop
Amelie y los secretos de la lluvia
Zootopia 2
Mejor documental
The Alabama solution
Come see me in the good light
Mr. Nobody against Putin
The perfect neighbor
Cutting through rocks
Mejor diseño de vestuario
Avatar: Fuego y cenizas
Frankenstein
Hamnet
Marty supremo
Pecadores
Mejor maquillaje y peinado
Frankenstein
Kohuko
Pecadores
La máquina: The Smashing Machine
La hermanastra fea
Mejor banda sonora original
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Una batalla tras otra
Pecadores
Mejor dirección de fotografía
Frankenstein
Marty supremo
Una batalla tras otra
Pecadores
Sueños de trenes
Mejor montaje
F1
Marty supremo
Una batalla tras otra
Valor sentimental
Pecadores
Mejor canción original
Dear Me, de Diane Warren: Relentless
Golden, de Las guerreras K-pop
I lied to you, de Pecadores
Sweet dreams of joy, de Viva Verdii
Train dreams, de Sueños de trenes
Mejor diseño de producción
Frankenstein
Hamnet
Marty supremo
Una batalla tras otra
Pecadores
Mejor sonido
F1
Frankenstein
Una batalla tras otra
Pecadores
Sirat
Mejores efectos visuales
Avatar: Fuego y cenizas
F1
Jurassic World: renace
The lost bus
Pecadores
Mejor casting
Hamnet
Marty supremo
Una batalla tras otra
El agente secreto
Pecadores
Mejor corto animado
Butterfly
Forevergreen
The girl who cried pearls
Retirement plan
The three sisters
Mejor corto documental
All the emtpy rooms
Armed only with a camera: the life and death of Brent Renaud
Children no more: "Were and are gone"
The devil is busy
Perfectly a strangeness
Mejor corto de ficción
Butcher's stain
A friend of Dorothy
Jane Austen's period drama
The singers
Two people exchanging saliva