Los premios Oscar ya tienen fecha y presentador para 2026: los detalles confirmados de la próxima edición

Raj Kapoor y Katy Mullan también repetirán como productores ejecutivos de la gala por tercer año consecutivo, así como Jeff Ross y Mike Sweeney, que ejercerán como productores por segunda vez.

Swenney además será el guionista de la ceremonia, que comenzará a las 16 horas de Los Ángeles.

"¡Estamos encantados de traer de vuelta a Conan, Raj, Katy, Jeff y Mike para la 98 edición de los Oscar!. Este año, produjeron un espectáculo muy entretenido y visualmente impactante que celebró a nuestros nominados y a la comunidad cinematográfica mundial de la manera más hermosa e impactante", destacaron Yang y Kramer.

O'Brien es conocido por presentar durante más de dos décadas los programas de entrevistas nocturnos Late Night with Conan O’Brien, The Tonight Show with Conan O’Brien y Conan. Anteriormente fue guionista de Saturday Night Live y Los Simpson.

El humorista dejó la televisión nocturna en 2021 y desde entonces se ha centrado en un podcast, Conan O'Brien Needs a Friend, y un programa de viajes para Max llamado Conan O'Brien Must Go.

Y este año sorprendió con su trabajo como actor en el filme If I Had Legs I'd Kick You, en el que interpreta a un psicólogo en una historia protagonizada por Rose Byrne.

O'Brien sustituyó como presentador de los Oscar a Jimmy Kimmel, que se ocupó de esa tarea en 2023 y 2024, además de en 2017 y 2018, y que rechazó hacerlo por quinta vez.

La 97 edición de los Oscar, que se celebró el pasado 2 de marzo, alcanzó su audiencia más alta en cinco años, con 19,69 millones de espectadores.

EFE