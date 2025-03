Live Blog Post

Premios Oscar 2025: quién es el presentador

Este año el presentador de los premios Oscar cambiará: no será Jimmy Kimmel, que se ocupó de ese rol en los últimos años, y pasará a manos del cómico Conan O'Brien.

O'Brien es conocido por presentar los programas de entrevistas nocturnos Late Night with Conan O’Brien, The Tonight Show with Conan O’Brien y Conan. El cómico de 61 años dejó la televisión nocturna en 2021 y desde entonces se ha centrado en un podcast, Conan O'Brien Needs a Friend, y un programa de viajes para Max llamado Conan O'Brien Must Go.