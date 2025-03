Oscar 2025: quién es Kieran Culkin, el actor que fue de "hermano de Mi pobre angelito" a ganador del Oscar

MV5BNWQ2MDcyOTktYzdiZi00MGEzLWJmMGYtOGJmY2MxZjc5MDQwXkEyXkFqcGc@._V1_FMjpg_UX1280_.jpg Kieran Culkin en Mi pobre angelito

Tras algunos trabajos como actor infantil, con la madurez empezaron a llegar los papeles reconocidos para Kieran, que llamó la atención con sus trabajos en las películas Igby goes down y Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños.

Sin embargo, en medio de ese reconocimiento tuvo algunas dudas sobre su futuro como actor y sobre la posibilidad de dedicarse a ese oficio, por lo que durante varios años en la década de los 2000 dejó de trabajar en películas y series, y se dedicó al teatro, con contadas excepciones como Scott Pilgrim.

Su retorno pleno al audiovisual fue con la serie Succession, donde interpretó a Roman Roy, uno de los hijos del magnate Logan Roy que pujan por heredar el imperio mediático de la familia. Su trabajo como el perturbado millonario reafirmó su convicción de dedicarse a la actuación y le valió nominaciones a los Emmy y los Globos de Oro.

Reconocido ahora por su trabajo, Culkin no es sin embargo una estrella tradicional. Testigo inmediato de la complicada vida pública de su hermano Macaulay, el acto ha sido crítico de las actitudes más nocivas de Hollywood y de la cobertura mediática de la vida de los famosos (al punto que no habla con algunos medios que cubrieron el divorcio de sus padres en su momento), e incluso durante esta temporada de premios decidió faltar a algunas ceremonias para dedicarse al cuidado de familiares.

Oscar 2025: nominados a Mejor Actor de Reparto

El actor estadounidense competía en su categoría con:

Jeremy Strong , El aprendiz

, El aprendiz Guy Pearce , El Brutalista

, El Brutalista Edward Norton , Un completo desconocido

, Un completo desconocido Yura Borisov, Anora

Un dolor real: una historia sobre el duelo, la herencia y la familia

La película por la que Culkin fue nominado al Oscar está dirigida por su coprotagonista, el actor Jesse Eisenberg, y narra el viaje de dos primos judíos de Nueva York a Polonia, con la intención de reconectar con las raíces familiares luego del fallecimiento de la abuela de ambos.

Embed - Un Dolor Real | Tráiler Oficial | Subtitulado

Los dos primos (el serio y estructurado David, encarnado por Eisenberg, y el caótico Benji de Culkin) se integran a un tour por distintas ciudades del país europeo mientras se enfrentan a algunos traumas familiares y también a las complejidades de sus respectivas vidas.

Cómo ver la actuación de Kieran Culkin en Un dolor real

Si bien algunas de las películas que fueron premiadas en la noche del domingo ya pueden verse en plataformas de streaming, Un dolor real está disponible exclusivamente en cines.