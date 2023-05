Succession se despidió con altura: un diálogo sobre lo mejor del espectacular final de la serie de HBO

Advertencia: esta nota tiene spoilers del último episodio de la serie, emitido este domingo.

Se terminó Succession. Y ahora los domingos serán más tristes y vacíos (hasta que venga otra serie y nos obsesione), pero la saga de la familia Roy que durante cuatro temporadas fascinó a sus seguidores dejó un episodio final con mucho para desmenuzar, y una conclusión cargada de intensidad, drama, algo de comedia y muchas, muchas traiciones.

Con tanto para analizar, los periodistas del equipo de Tendencias de El Observador —Carla Colman, Nicolás Tabárez y Emanuel Bremermann— se reunieron para debatir, comentar y reflexionar sobre lo que dejó el último capítulo de la serie de HBO, así como para hacer un balance del legado de la serie y del viaje para descubrir al heredero del cargo más importante de la empresa Waystar Royco.

Este es un resumen de esa charla:

Nicolás Tabárez: Primera pregunta: ¿El final estuvo a la altura de las circunstancias?

Emanuel Bremermann: Sí, estuvo a la altura. Concluyó de manera satisfactoria a nivel de guion y también de puesta en escena para el camino recorrido de los personajes. Terminó como tiene que terminar, pese a que tenemos que hacer un mea culpa: le erramos completamente los tres a la predicción.

NT: De alguna forma nos pasó como a los personajes.

EB: Sí, todo iba enfilando para que Ken se quedara finalmente al mando de Waystar, como habíamos adelantado, pero una decisión de último minuto hizo que pasara otra cosa. Que, si están viendo la serie, sabrán de qué se trata: finalmente Waystar Royco se vende a GoJo, la empresa del sueco Lukas Matsson. Y el improbable Tom, ese personaje que desde el principio de la serie ha sido, a veces, un poco difícil de entender o de descifrar qué tan serio era en el juego que planteaba la serie, finalmente se queda como el American CEO. ¿Qué significa esto? Bueno, no lo vamos a saber nunca, hasta qué nivel va a tener un peso en esta empresa. Pero sí queda como el líder.

NT: Va a ser un testaferro de Matsson y de sus decisiones empresariales. Va a ser simplemente la cara visible para que le peguen a él en su lugar.

Carla Colman: Exacto, algunas pistas hay en esa conversación magnífica que tuvo Matsson con Tom. Será una esponja de dolor, como le dice Matsson, mientras él hace lo que sea que hace.

NT: Es un final que estuvo no sólo a la altura de las circunstancias, sino que fue fiel a lo que la serie nos fue contando y proponiendo casi desde un principio. ¿Hay alguna escena, algún momento de este final con el que se hayan quedado?

CC: Bueno, la escena final entre los tres hermanos en la sala de reunión, cuando Shiv dice ‘dame un minuto para pensar’ antes de tomar la decisión de vender, fue magnífica. O sea, sacaron un montón de trapitos al sol, y era lo que estábamos esperando también: que se fueran uno arriba del otro.

HBO

Los hermanos Roy

EB: Me voy a quedar con la escena en la cocina de la casa de su madre en Barbados, solos ellos tres, cuando deciden que van a ungir a Kendall como el próximo “rey” de esta dinastía. Es el último momento que los tres hermanos comparten de fraternidad, y es una regresión a una infancia que debe haber sido bastante compleja a la sombra de ese padre tiránico y esa madre ausente. Vuelven por un rato a esos años donde quizás las cosas no eran tan importantes y tan graves, los vemos interactuando como pocas veces los vimos y es el último rayo de luz para una relación que evidentemente se va a quebrar para siempre sobre el final. Es cruel que la serie haga eso, cruel para los espectadores, nos está mostrando algo que está a punto de morir y es esa relación entre hermanos.

CC: Algo de eso decía Mark Mylod, director de varios episodios y del último, en el detrás de escena. Él decía que es tan cruel porque sabés que en cualquier momento todo va a explotar, se van a romper el corazón, y eso es un poco lo que nos va pasando una y otra vez a lo largo del episodio.

NT: Yo me quedo con otra escena familiar, el momento que van a la casa de Logan a tener esta reunión previa antes de la votación final, y en un momento se meten a una salita y ven un video de Logan con otros miembros de la directiva de Waystar, incluso está Connor. De alguna forma los tres hermanos ven a Logan como nunca lo pudieron ver y como nunca él se mostró con ellos: un Logan amigable, cálido, divertido, haciendo juegos, cantando, mostrándose como un tipo completamente distinto al empresario que se llevaba todo puesto, y ellos se emocionan porque de alguna forma también es este padre al que nunca pudieron acceder y que acá lo están viendo a través de una pantalla ya muerto, es una cosa bastante simbólica. Como es simbólico también que esté Connor ahí, que es el único al que no le importaba la empresa, y que es el que tiene acceso a ese padre verdadero. Ahí está el tema de la serie: este padre que no veía a sus hijos como sucesores dignos y que de alguna forma también eso estaba detrás de sus motivos para vender la empresa a GoJo. Y los veteranos de la empresa, Frank, Karl, Gerri, también estaban de acuerdo con esa decisión porque tampoco veían a los hijos como opciones. Waystar nunca fue para ellos y el peso de la figura del padre en esa escena de la cocina está.

CC: Sí, esa dualidad de padre empresario, ¿no? Me parece que este episodio particularmente tiene mucho que ver con la herencia de una mega empresa millonaria, y para todos es su derecho como hijo de mantener este legado y ser el que lleve adelante la empresa. Lo vimos en ese momento, lo vimos cuando se lo promete a cada uno, lo vimos en esta otra escena, en esa sala de reuniones donde Kendall dice, ‘yo soy el hijo, el varón más grande, entonces me pertenece’. Esa cosa casi medieval, ¿no? Y al final viene Matsson a poner una granada en el medio de la empresa y a explotarla para que terminen al frente de dos personas que, aunque sean millonarias y tengan todo el poder, se crean que son self-made, hechos desde abajo y desde la nada.

EB: El tema de Logan es interesante porque la serie, en el tercer capítulo, decide matarlo y todavía le quedan siete episodios para terminar. Y la figura de Logan es muy pesada, y jugar con su ausencia era un desafío muy grande para los guionistas. Pero me parece que no yendo para ninguno de los extremos, ni borrando a Logan ni tampoco haciendo que su presencia sea total, lograron encontrar la forma de que siga siendo un personaje clave. Y lo vemos en cada uno de los episodios importantes de esta temporada: está presente en este momento definitorio del final, en las elecciones presidenciales, está presente en cada negociación pequeña, está cuando se encuentran los hermanos Roy con Matsson en Suecia. Y está físicamente: en un testamento donde no está claro si está subrayado o tachado el nombre de Kendall, en un discurso alterado cuando se presenta Living+.

CC: Incluso en el final, cuando vemos que Kendall se va a sentar en su silla, ¿no? Que Roman le dice, ‘esa es una silla, pero es su lugar y su lugar en la empresa’.

El final de Roman Roy

HBO

Roman, el único con final "feliz"

NT: Yendo al destino de cada personaje, da la sensación de que la enorme mayoría, al menos los más jóvenes si se quiere, perdieron todos, fracasaron en sus distintos objetivos. Hay algunos secundarios que ganaron: Gerri se da por entendido de que va a volver después de haber sido despedida, los veteranos básicamente se van a jubilar y se van a quedar muy tranquilos disfrutando de todos sus millones en sus casas, en sus islas. El resto no, perdieron todos de alguna forma, salvo Roman. Me da la impresión de que es el único que de alguna forma termina más o menos donde empezó, como este playboy medio demente que anda por ahí. Pero al mismo tiempo es el que rompe el círculo y sale de esa violencia que era estar en Waystar, estar pendiente de toda esta sucesión. Hay un detalle bastante peculiar y es que se termina tomando un martini, que es la bebida favorita de Gerri. Es el único al que de alguna forma lo vemos y que termina bastante satisfecho.

CC: Parece hasta aliviado. Toda esa trayectoria emocional que se ve también en el último episodio llevada a lo físico, es como que se alivia en ese momento.

NT: Y este personaje además disfruta el dolor porque fue criado de esa forma, pero termina logrando romper esa cadena. Para él, que es el único que medianamente creía en la noción de familia, es un buen final, el que se merecía dentro de lo mal que termina todo, tiene una cierta luz de esperanza.

EB: Pensando también en cómo empieza esta temporada con ellos por fuera de Waystar. Si no recuerdo mal, él, Roman, era uno de los más entusiasmados con la idea de Los Cien, esa empresa que planeaban armar fuera del égida de Logan. Finalmente eso fracasa, naufraga en medio de las ambiciones de Kendall y las de Shiv también, pero él queda medio a la deriva entre ambos. El final es más agrio que dulce para todos, pero creo que el que se acerca a una cuotita de azúcar, es Roman.

El final de Shiv Roy

HBO

Tom y Shiv, de cara a un futuro difícil

NT: El caso de Shiv es bastante interesante porque de alguna forma es la que se convierte en su madre para evitar que Kendall se convierta en el padre. Se resigna a ser la esposa y de alguna forma vivir una vida bastante desgraciada en un matrimonio sin mucha felicidad, pero también asegurando el futuro de su hijo o hija por nacer, porque también le garantiza una posibilidad de volver a la empresa a la familia Roy con este futuro miembro del clan. Es una apuesta a futuro de parte de ella, pero sabemos que termina en un lugar bastante jodido y en una relación que de alguna forma para ella no dejaba de ser un lugar relativamente seguro de amor, pero que al mismo tiempo es una relación completamente inverosímil y completamente dañina.

CC: Totalmente, parecería una prisión emocional, no? Ella al principio lo plantea casi como una negociación, ¿no? Cuáles son los pro y cuáles son los contras de esto que vivimos. Se lo plantea Tom. El tema es que vemos también a una mujer que durante toda la serie se planteó como feminista, como una mujer super poderosa, muy inteligente y justamente eso es lo que le juega en contra en el sistema en el que está viviendo. Finalmente Shiv no es la American CEO porque es demasiado inteligente y porque está embarazada.

EB: Su padre se lo dijo en un momento, en un capítulo de tercera temporada creo: ‘sos mujer y en este universo no vas a lograrlo’.

CC: Y es lo que ella dice en el velorio también, ¿no? 'Mi padre no podía ver a una mujer como algo completo'. Y ella se presenta como esta mujer poderosa, feminista, pero al mismo tiempo está dispuesta a resignar mucho de eso con tal de ocupar ciertos puestos. Con tal de llegar a ciertos lugares. Lo vimos cuando se lo planteó al nuevo presidente, que le dijo ‘no me caés nada bien, pero si puedo ser la directora está todo bien, nos movemos’. Y después una piensa que capaz que en una nueva era, en la era digital, esta mujer, que realmente es súper inteligente, puede ocupar un lugar de poder, pero no. ¿Y por qué? Porque justamente está dentro de un sistema que la corre hacia el lugar de la esposa, de la mujer que está detrás del nuevo director.

NT: Y al mismo tiempo hay situaciones como la de Gerri, que también de alguna forma tiene ese lugar, o lo de Karolina, que pide que saquen a Hugo, que es un tipo completamente desagradable.

EB: De hecho a Gerri le pasa lo mismo cuando están con el tema de los cruceros y Logan le dice ‘hacete cargo’. Ella ordena la empresa y una vez que la ordena, la mandan otra vez a su lugar, bajo la sombra de Logan. Si algo estaba convencido en la previa era que la historia de Shiv no iba a terminar bien, había demasiados indicios. Pero, ¿qué pensamos de Shiv? ¿Es un triunfo lo que negocia? ¿Es una rendición? ¿Es elegir el mal menor? No me termina de quedar claro, pero creo que termina eligiendo el mal menor.

NT: Hay algo que dijo Jesse Armstrong, el creador de la serie en el detrás de cámara, de que para ella es una situación en la que ni gana ni pierde. Queda como en un lugar completamente doloroso, pero al mismo tiempo hay una luz de futuro. Y al mismo tiempo, la vemos tomando una decisión que realmente hace un quiebre. Todo cae sobre ella, ¿no?

EB: ¿Y qué piensan de cómo podría seguir esa relación Tom y Shiv en términos no tanto sentimentales, porque ya sabemos que los dos están quebrados y se han dicho cosas horribles, sino más del vínculo práctico? ¿Ella no podría empezar a ganar poder sobre Tom, y eso también la convierta en una jugadora más en la sombra?

CC: No lo vamos a saber, pero eso también radica en cuánto poder va a tener Tom.

El final de Tom Wambsgans

HBO

Tom, el nuevo CEO de Royco

NT: Y ya que sacaron el tema, ¿qué piensan de que haya sido Tom el que termina ocupando ese puesto de CEO de Waystar? ¿Es el triunfo del alcahuetismo y del acomodado? La prueba de que es un mundo donde saber parar el cuerpo y hacer la reverencia a quien corresponda te puede llevar lejos. Nunca siendo una figura de poder, pero sí ocupando ciertos espacios. ¿Es un buen final que todo haya terminado ahí?

CC: Yo creo que es un final acorde a lo que planteaba la narrativa, ¿no? Es un tipo totalmente funcional a los intereses de extranjeros, además. No solamente de alguien que viene de afuera, sino de alguien que ni siquiera es de ahí. Y no sé tampoco cuánto le interesa el futuro de la empresa. Parecería que en realidad...

NT: Es más ocupar el lugar que otra cosa.

CC: Exacto. Creo que bueno, de alguna forma también la serie nos fue avisando que esto podía pasar.

NT: Nosotros nos equivocamos, nos fuimos al amague, pero Tom siempre fue el que estuvo dispuesto a sacrificarse por la empresa, se ofrece a ir preso por el escándalo judicial de los cruceros, y Logan eso lo aprecia. Vio que había alguien ahí que podía cumplir ese rol. Es este tipo completamente desagradable y completamente funcional al poder de turno, pero es un tipo que está dispuesto a dar esos pasos que quizás los propios hijos de Logan no están dispuestos a dar.

EB: La figura de Tom es interesante porque empieza siendo un tipo totalmente absurdo y ridículo, el yerno idiota de Logan, y se tranforma sin dejar de lado esa esencia, empieza a ganar terreno, peso, y se manifiesta primero en el final de la tercera temporada. Es un tipo que le toma el gusto a agarrar las cosas que tiene al alcance. La serie nos ha mostrado que Tom es un tipo que también está muy quebrado emocionalmente, y quebrado por Shiv, y creo que nos lo dicen desde la primera temporada. Esa frase de ‘me gustaría saber si la tristeza que sentiría no estando con vos es menor o mayor que la que siento estando con vos’ es clara. Así que siento que hay algo hasta vengativo en su desenlace. Vengativo contra ella.

CC: Lo que me deja contenta es que en ese camino de ascenso que hace Tom durante toda la serie va acompañado también de Greg, que termina con un puntito violeta en la frente.

NT: Completamente esclavizado para siempre. También para él es un final desgraciado. Él empezó la serie dentro de un traje de perro, y sigue siendo el perro de alguien.

CC: Solo que ahora en una relación del mundo empresarial y no en un parque de diversiones.

El final de Kendall Roy

HBO

El último plano de Succession

NT: Y bueno, nos queda Kendall. De alguna forma él siempre fue el protagonista de esta historia, ¿no? Recordemos que la serie empezó de alguna forma con él, y termina con él como protagonista del último plano de la serie. Es la historia de su derrota, básicamente. Por su ambición termina completamente solo y roto, sin familia, sin sus hermanos, sin la empresa, sin nada. Y algo que decía Jesse Armstrong es que básicamente lo que vimos a lo largo de esta serie fue el momento definitorio su vida. Hasta dio una pista que nos hemos preguntado muchas veces sobrecuánto tiempo pasó en la serie.

EB: Un par de años.

NT: Sí, los dos años que él va a tener que cargar para siempre. Toda su vida fue prepararse para ese momento y ahora se cierra esta ventana. La vida va a seguir y no sabemos cómo.

De hecho, el creador de la serie plantea que Kendall pueda abrir una empresa propia pero nunca va a hacer lo mismo porque él quería esto y no lo va a tener y el resto de su vida va a cargar con esta con esta cruz de lo que pudo ser y no terminó siendo. Va vivir en la sombra de su propio fracaso y de su padre.

EB: En la previa del último capítulo hice como un picoteo por algunos capítulos de toda la serie, y sobre todo volví a ver los finales de temporada. En el final de la primera, cuando Kendall acaba de matar accidentalmente al mozo del casamiento de Shiv y tiene con Logan la conversación en la que él se quiebra y su padre le dice ‘you’re my number one boy’, también le dice ‘este es el momento que va a definir toda tu vida’. En algún punto nos lo está diciendo también a nosotros, a los espectadores, y habla de todo lo que está pasando, el momento en el que toda la vida de Ken va definirse. Y llega al final con esa última escena que, no sé, a mí me rompió el corazón. Por más que Ken sea un tipo desagradable, que haya hecho cosas horribles, que haya matado a alguien, que dejó a su familia tirada, traicionó a sus hermanos sin problemas, traicionó a su padre, que fuera un tipo muy maquiavélico, era como imposible no empatizar con ese dolor absoluto que siente al final. Como pasa en el momento en el que se da cuenta de que Shiv va a votar que sí por la venta a GoJo. Su cara cuando Frank le dice que ya está es devastadora. Y sí, Succession fue sobre él y sobre su fracaso.

NT: Hubo más referencias al pasado de la serie, la mención al de Vaulter, aquella empresa de la primera temporada que de alguna forma en un momento se planteó hasta como un posible rival de Kendall pero que al final nunca prosperó, volvió a aparecer la muerte que provoca Kendall al final de la primera temporada. Y yendo más a esta temporada, de alguna forma también fue bastante cíclica, porque esa charla entre los tres en la sala de reuniones, tuvo en esa frase de Roman la de ‘we are bullshit’, que conecta con el ‘ustedes no son gente seria’ de Logan en el segundo episodio.

CC: Ese momento en el que Roman se da cuenta que en realidad no eran ellos los que tenían que heredar la empresa es tan simple, pero tan efectiva, que es hermosa. Al final, sentado arriba de la mesa y diciendo no somos nada.

Los MVP de la serie

HBO

Succession terminó este domingo

NT: ¿Si me tuvieran que decir un personaje que para ustedes haya sido el rey de la temporada, haya terminado bien o mal, con cuál se quedarían?

EB: Yo me quedo con Sarah Snook, con Shiv. Lo que hizo con su personaje impresionante. Tiene una gestualidad y una capacidad física para transmitir ciertas cosas, ya sea el dolor del engaño o incluso cierto reverso siniestro. Y es un personaje tan gris, tan dual, por momentos sentís como mucha pena por ella y por momentos no podés creer que sea tan tóxica. Es de los mejores personajes de la televisión en años... pero es difícil porque todos son muy buenos. Lo que hizo Jeremy Strong con Kendall también. Kendall es un personaje que va a quedar al nivel de Don Draper, de Tony Soprano, incluso más que Logan.

CC: Yo apostaba porque vos ibas a ir por Kendall. Estoy de acuerdo con elegir a Shiv. La interpretación de Snook es magnífica, todos los cruces que tuvo su personaje con Tom en la temporada fueron espectaculares, desde la gestualidad más pequeña que te hace simpatizar con estos personajes, hasta lo más terrible.

NT: Solo para no repetir, porque también me quedaría con la Shiv de Sarah Snook, me quedo con Kieran Culkin y Roman, otro personaje que a nivel emocional tuvo una temporada súper intensa. Me acuerdo de momentos como la discusión con Matsson en la cima de la montaña en Noruega, todo lo que sucede en el funeral de Logan, pero además de los picos más altos a nivel emocional también tuvo momentos más tranquilos, como en este último episodio el momento que están los tres hablando en la terraza en Barbados, la postura corporal y cómo se va moviendo y usando el cuerpo para mostrar a este personaje completamente dañado. Como decíamos recién, él es el que el primero que cae en que no les correspondía a ellos heredar esta empresa y me parece también que tiene uno de los viajes más interesantes de esta última temporada.

EB: Hay un gran trabajo de parte también de los escritores de la serie de no convertirlo en un personaje paródico. Se podía caer muy fácil en eso, sobre todo teniendo en cuenta el perfil o hacia dónde iba a partir de las primeras temporadas. Pero lo sacaron de ahí y lo convirtieron en un personaje súper complejo y fascinante. En un capítulo es un imbécil, y al siguiente lo querés ir a abrazar.

Lukas Matsson

NT: Para cerrar: ¿cómo les parece que nos vamos a acordar de Succession dentro de un tiempo?

EB: Hemos como bromeado un poco en estas semanas con que Succession es de las mejores series de la historia y bla, bla, pero me parece que es así. Creo que vamos a pasar raya dentro de 20 o 30 años y en la selección de las diez mejores va a estar. Son cuatro temporadas excelentes, no tiene fallas, no tiene altibajos. Me parece que es casi perfecta y así como pensamos en Breaking Bad, Mad Men, The Wire, nos vamos a acordar de ella de esa manera.

CC: Esta temporada nos tuvo capítulo a capítulo en vilo, al palo, y me parece que es una gran virtud de los creadores y del guion. Nos mantuvo preguntándonos ¿cómo puede ser? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo puede terminar? Y es difícil terminar una serie en la que llevas mucho tiempo invertido, estamos entrando como en esta meseta de la melancolía, de empezar a rever y repensar, y volver a ver estas cosas, y empezar a encontrar todas las señales. Me parece que seguramente va a estar, sí, entre las mejores series de la década, por lo menos, pero me parece que también va a ser un mojón emocional.

NT: Creo que la serie, como golpe de impacto inmediato, tiene algo de otras clásicas que hemos hablado, esas que siempre están en la discusión. Por un lado es sumamente actual, porque es una serie que habla de las desigualdades, o de este 1%, como se suele llamar a estos ultra ricos que tienen mucho poder y que son de alguna forma los verdaderos dueños del mundo. Y es actual porque hay cuestiones de género, de poder, de política, hasta del internet y demás. Y al mismo tiempo es una serie sumamente atemporal, obviamente están siempre muy presentes las comparaciones con Shakespeare. En definitiva es una serie sobre el poder y la ambición, y los juegos de poder y las cuestiones de familia, que es algo que no importa la época en lo que lo ambientes siempre es muy humano y algo que nos interesa de por sí. Además está muy bien actuada, está muy bien filmada, tiene una gran banda sonora, hace todo bien como para estar entre las mejores. Más allá de que todavía la tenemos muy fresca, creo que nos vamos a acordar de ella durante mucho tiempo.