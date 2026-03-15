Oscar 2026: quién es Amy Madigan, la "bruja" que tuvo revancha y se quedó con el disputado premio a la Mejor actriz de reparto

Amy Madigan ganó este domingo el Oscar a la mejor actriz de reparto por su rol en La hora de la desaparición (Weapons) en la 98ª edición de los Premios de la Academia.

La actriz estadounidense de 75 años derrotó en la categoría a Teyana Taylor, de Una batalla tras otra; Wunmi Mosaku, de Pecadores; y a las estrellas de Valor sentimental Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas, en una de las categorías más disputadas de la noche.

Madigan ganó el único premio al que aspiraba La hora de la desaparición , uno de los grandes éxitos del terror del 2025, dirigida por Zach Cregger. En ella, la actriz interpretó a la tenebrosa y al mismo tiempo hilarante tía Gladys, una bruja que a partir de una serie de desapariciones que la involucraban ponía a todo un pueblo del interior estadounidense al borde de la desesperación.

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El premio para ella es una revancha: en 1985 había sido nominada al Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por su papel de Sunny en Twice in a Lifetime.

Tres años antes, Madigan había debutado en el cine con el drama Love Child (1982), actuación que ya le había valido una nominación al Globo de Oro a la Mejor Actriz Revelación del Año.

Más adelante alcanzó mayor reconocimiento por interpretar a Annie Kinsella en Field of Dreams y a Iris Crowe en la serie de HBO Carnivàle. También tuvo una participación en Grey's Anatomy entre 2008 y 2009.

Su carrera, de todos modos, volvió a recobrar atención con el personaje de la tía Gladys, por el que antes del Oscar había ganado los Critics' Choice Movie Awards y en los Premios del Sindicato de Actores en la misma categoría.