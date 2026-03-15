Este domingo se entregan en Los Ángeles los Premios Oscar 2026. La mayor ceremonia de Hollywood celebra su edición 98, a la que dos películas llegan como las grandes candidatas al premio mayor: Una batalla tras otra y Pecadores, esta última además precedida por el récord de ser la película más nominada de la historia, con 16 candidaturas.
Los Oscar 2026 EN VIVO: el cine se prepara para su gran fiesta con Una batalla tras otra y Pecadores como favoritas
Esta noche se entregan los Premios Oscar 2026 en Los Ángeles, con las películas Una batalla tras otra y Pecadores como las grandes favoritas