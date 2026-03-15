Los Oscar 2026 EN VIVO: el cine se prepara para su gran fiesta con Una batalla tras otra y Pecadores como favoritas

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Premios Oscar 2026: quién es el presentador

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Luego de su primera experiencia el año pasado, el humorista Conan O'Brien repetirá su trabajo como conductor y maestro de ceremonias de los Oscar.

O'Brien es conocido por presentar los programas de entrevistas nocturnos Late Night with Conan O’Brien, The Tonight Show with Conan O’Brien y Conan. Además, se ha desempeñado como actor y guionista, con una etapa incluso como libretista de Los Simpson. El cómico de 62 años dejó la televisión nocturna en 2021 y desde entonces en proyectos como podcasts y programas de viajes.