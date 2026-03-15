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Los Oscar 2026 EN VIVO: el cine se prepara para su gran fiesta con Una batalla tras otra y Pecadores como favoritas

Esta noche se entregan los Premios Oscar 2026 en Los Ángeles, con las películas Una batalla tras otra y Pecadores como las grandes favoritas

15 de marzo 2026 - 17:35hs
Los premios Oscar se entregan cada año en Los Ángeles.

Los premios Oscar se entregan cada año en Los Ángeles.

Getty Images

Este domingo se entregan en Los Ángeles los Premios Oscar 2026. La mayor ceremonia de Hollywood celebra su edición 98, a la que dos películas llegan como las grandes candidatas al premio mayor: Una batalla tras otra y Pecadores, esta última además precedida por el récord de ser la película más nominada de la historia, con 16 candidaturas.

En un año de mayor incertidumbre con respecto a los pasados en cuanto a algunas de las categorías más importantes, como las de Mejor actor, Mejor actriz de reparto y actor de reparto, y con algunos duelos atractivos como el de la noruega Valor sentimental y la brasileña El agente secreto en Mejor película internacional, la ceremonia de este año tendrá también el regreso del comediante y conductor Conan O'Brien como maestro de ceremonias.

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Comenzó la alfombra roja de los Oscar 2026

Las estrellas ya comenzaron a desfilar por la alfombra roja, incluyendo a la actriz noruega Renate Reinsve, nominada a Mejor actriz por Valor sentimental, al ganador del año pasado y presentador en la ceremonia de hoy, Kieran Culkin, y la actriz de Una batalla tras otra, Chase Infiniti.

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Oscar 2026: ¿Cuáles son las nominadas a Mejor película y dónde verlas?

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Repartidas entre las salas de cine y plataformas como Netflix, HBO Max y Mubi, las diez películas nominadas al premio mayor de los Oscar incluyen acción, drama, thrillers y terror. Aquí, una guía para saber dónde verlas y repasar las reseñas de cada una.

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De la A a la Z

Una guía práctica para los Oscar 2026. De la A a la Z. Un repaso por las películas, las estrellas, y los términos clave que hay que conocer de cara a la premiación, para quedar como un conocedor, para ganar la penca o simplemente para llegar preparado al evento de este domingo.

La nota completa, en este link.

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Premios Oscar 2026: quién es el presentador

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Luego de su primera experiencia el año pasado, el humorista Conan O'Brien repetirá su trabajo como conductor y maestro de ceremonias de los Oscar.

O'Brien es conocido por presentar los programas de entrevistas nocturnos Late Night with Conan O’Brien, The Tonight Show with Conan O’Brien y Conan. Además, se ha desempeñado como actor y guionista, con una etapa incluso como libretista de Los Simpson. El cómico de 62 años dejó la televisión nocturna en 2021 y desde entonces en proyectos como podcasts y programas de viajes.

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Premios Oscar 2026: cuándo es la ceremonia

La ceremonia número 98 de los premios Oscar será este domingo 15 de marzo, y la transmisión de la alfombra roja comenzará a las 19 horas (de Uruguay), al tiempo que los premios comenzarán a entregarse a partir de las 20.

Se puede ver a través del canal de cable TNT, por Canal 12 en televisión abierta, y en streaming a través de la plataforma HBO Max.

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