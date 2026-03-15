Y el ganador es... ¿un empate? Las dos películas que compartieron un Oscar en 2026 y las otras veces que había pasado antes

La categoría de Mejor Cortometraje de Ficcional resultó en un empate en la gala de los Premios Oscar

La carrera hacia los Premios Oscar se termina sencillamente con cuatro palabras: Y el ganador es... Cada cineasta nominado espera ansiosamente el nombre de su pelíucula, pero este domingo durante la 98 entrega de los premios lo que le siguió a ese breve silencio era inesperado. Un empate. Los cantores rusos y Dos personas intercambiando saliva , se consagraron entonces como Mejores cortos de ficción .

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Una situación que solamente había sucedido seis veces en la historia de la premiación. Si bien no es la primera vez que hay un empate, sí es la primera en 14 años . La última había sucedido en 2012, entre Skyfall y La noche más oscura en la categoría de mejor edición de sonido.

El primer empate en los Oscar ocurrió en 1932 en la categoría de Mejor actor, cuando Fredric March ganó por Dr. Jekyll and Mr. Hyde y Wallace Beery lo hizo por The Champ. Hasta entonces, el reglamento permitía premiar a quien quedara a tres votos del ganador, por lo tanto, ambos recibieron la estatuilla.

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Actualmente el empate debe ser exacto para ser considerado como tal y, como sucedió esta noche, ambos elencos suban al escenario para recibir el los aplausos.

Los cantores rusos es la adaptación cinematográfica del cuento de Ivan Turgueniev, en el que un humilde bar lleno de hombres oprimidos se conecta inesperadamente a través de un concurso de canto improvisad.

Embed - The Singers | Official Trailer | Netflix

Dos personas intercambiando saliva construye una extraordinaria historia de amor en medio de un mundo distópico, en el que besar es un crimen castigado con la muerte.

Embed - For Your Consideration | Best Live Action Short | Two People Exchanging Saliva [Trailer]

Los otros empates de la historia de Hollywood

1950: So Much for So Little y A Chance to Live compartieron la estatuilla en la categoría de cortometraje documental.

1969: Katharine Hepburn (por El león en invierno) y Barbra Streisand (por La Graciosa) acumularon exactamente 3.030 votos cada una y protagonizaron el empate más sonado de la historia de los premios.

1987: Artie Shaw: Time Is All You’ve Got y Down and Out in America compartieron el Oscar a mejor documental.

1995: Tambien en la categoría de cortometraje documental, empataron It’s a Wonderful Life y Trevor.