¿Qué son los símbolos que usaron los actores y cineastas en la alfombra roja de los Oscar 2026?
Actores, directores, productores y otros trabajadores de la industria de Hollywood llegaron a al alfombra roja de los Premios Oscar usando pines blancos y rojos, como una forma de posicionarse políticamente
15 de marzo 2026 - 21:13hs
ANGELA WEISS / AFP
La coyuntura política vuelve a estar presente en el corazón de Hollywood. Este domingo, durante la ceremonia de entrega de los Premios Oscar, actores directores, productores y otros trabajadores de la industria cinematográfica llegaron a ala alfombra roja del Dolby Theatre de Los Ángeles con un símbolo en la solapa: un pin rojo o blanco, como una forma de tomar una postura respecto a la situación en Gaza o la política antiinmigratoria de Donald Trump.
Algunos portaron este domingo un pin rojo. La insignia del colectivo Artists4Ceasefire, una organización creada en 2023 por artistas en respuesta a la crisis humanitaria que se desarrolla en Israel y Palestina.
Diseñado por Shepard Fairey, el prendedor representa una flor de loto con un tallo de alambre de púas. Una imagen que, según detallan en su sitio web , simboliza "la esperanza, la resiliencia y la paz" mientras el corazón "recuerda que debemos actuar guiados por el amor".
"Simboliza el llamado continuo a un alto el fuego real y permanente, al tiempo que encarna un futuro basado en una paz justa y duradera para palestinos, israelíes y personas de todo el mundo".
La plataforma de artistas ha señalado que el mensaje que promulgan no se limita a la situación en Palestina o Gaza, sino que "refuerza el poder de liderar con amor, recordándonos a todos que el amor por la humanidad incluye un compromiso con la liberación y la libertad para todas las personas, desde Palestina y el Líbano hasta Irán, Sudán, Minnesota y más allá".
La insignia había sido usada ya en la entrega de los Premios Grammy en febrero de este año por músicos como Billie Eilish, Bad Bunny o Justin Bieber. Pero tampoco es nueva en el mundo del cine, actores y directores y la utilizaron en los Globos de Oro con el objetivo de hacer visible el mensaje y reapareció luego en el Festival de Cine de Sundance .