¿Qué son los símbolos que usaron los actores y cineastas en la alfombra roja de los Oscar 2026?

La coyuntura política vuelve a estar presente en el corazón de Hollywood. Este domingo, durante la ceremonia de entrega de los Premios Oscar , actores directores, productores y otros trabajadores de la industria cinematográfica llegaron a ala alfombra roja del Dolby Theatre de Los Ángeles con un símbolo en la solapa: un pin rojo o blanco, como una forma de tomar una postura respecto a la situación en Gaza o la política antiinmigratoria de Donald Trump.

Algunos portaron este domingo un pin rojo. La insignia del colectivo Artists4Ceasefire , una organización creada en 2023 por artistas en respuesta a la crisis humanitaria que se desarrolla en Israel y Palestina .

Diseñado por Shepard Fairey , el prendedor representa una flor de loto con un tallo de alambre de púas. Una imagen que, según detallan en su sitio web , simboliza "la esperanza, la resiliencia y la paz" mientras el corazón "recuerda que debemos actuar guiados por el amor".

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"Simboliza el llamado continuo a un alto el fuego real y permanente, al tiempo que encarna un futuro basado en una paz justa y duradera para palestinos, israelíes y personas de todo el mundo".

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La plataforma de artistas ha señalado que el mensaje que promulgan no se limita a la situación en Palestina o Gaza, sino que "refuerza el poder de liderar con amor, recordándonos a todos que el amor por la humanidad incluye un compromiso con la liberación y la libertad para todas las personas, desde Palestina y el Líbano hasta Irán, Sudán, Minnesota y más allá".

Otros usaron un pin blanco con la inscripción ICE out (o fuera ICE), una consigna directa contra el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), la agencia federal de control migratorio en Estados Unidos.

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La insignia había sido usada ya en la entrega de los Premios Grammy en febrero de este año por músicos como Billie Eilish, Bad Bunny o Justin Bieber. Pero tampoco es nueva en el mundo del cine, actores y directores y la utilizaron en los Globos de Oro con el objetivo de hacer visible el mensaje y reapareció luego en el Festival de Cine de Sundance .