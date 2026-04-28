Uno por uno, qué partidos del Mundial 2026 se podrán ver en Uruguay por televisión abierta, cable o streaming según la plataforma que tengas

Con un mes y medio por delante antes del comienzo del Mundial 2026 , cada vez se conocen más detalles sobre las transmisiones televisivas y se va armando la grilla de partidos que se podrán ver a través de las distintas pantallas autorizadas. En Uruguay, el Mundial se podrá seguir en televisión abierta a través de Canal 5, mientras que en cable se podrá ver por el canal estatal y por DirecTV, y en streaming a través de las plataformas DGO y Disney+, además de la señal de Canal 5 en Antel TV.

Mientras que DirecTV transmitirá los 104 partidos que componen el torneo, en el caso de Disney+ se podrán ver 30 , y Canal 5 tiene los derechos para 32 encuentros.

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Más allá de algunas confirmaciones previas, como que transmitirían los partidos de la fase de grupos de Uruguay (contra Arabia Saudita, Cabo Verde y España, en ese orden), las semifinales y la final, ahora FIFA publicó la lista de encuentros que se podrán ver a través del canal público.

Todos los partidos del Mundial 2026 que se podrán ver en televisión abierta

México vs. Sudáfrica (partido inaugural) — jueves 11 de junio, 16 horas

Canadá vs. Bosnia Herzegovina — viernes 12 de junio, 16 horas

Estados Unidos vs. Paraguay — viernes 12 de junio, 22 horas

Brasil vs. Marruecos — sábado 13 de junio, 19 horas

Países Bajos vs. Japón — domingo 14 de junio, 17 horas

Arabia Saudita vs. Uruguay — lunes 15 de junio, 19 horas

Francia vs. Senegal — martes 16 de junio, 16 horas

Argentina vs. Argelia — martes 16 de junio, 22 horas

Inglaterra vs. Croacia — miércoles 17 de junio, 17 horas

Uzbekistán vs. Colombia — miércoles 17 de junio, 22 horas

México vs. Corea del Sur — jueves 18 de junio, 22 horas

Escocia vs. Marruecos — viernes 19 de junio, 19 horas

Alemania vs. Costa de Marfil — sábado 20 de junio, 17 horas

Uruguay vs. Cabo Verde — domingo 21 de junio, 19 horas

Argentina vs. Austria — lunes 22 de junio, 14 horas

Inglaterra vs. Ghana — martes 23 de junio, 17 horas

Escocia vs. Brasil — miércoles 24 de junio, 19 horas

Sudáfrica vs. Corea del Sur — miércoles 24 de junio, 22 horas

Ecuador vs. Alemania — jueves 25 de junio, 17 horas

Túnez vs. Países Bajos — jueves 25 junio, 20 horas

Noruega vs. Francia — viernes 26 de junio, 16 horas

Uruguay vs. España — viernes 26 de junio, 21 horas

Croacia vs. Ghana — sábado 27 de junio, 18 horas

Colombia vs. Portugal — sábado 27 de junio, 20.30 horas

Semifinal 1 — martes 14 de julio, 16 horas

Semifinal 2 — miércoles 15 de julio, 16 horas

Final — domingo 19 de julio, 16 horas

A estos partidos se suman otros cinco de las fases eliminatorias, que dependerán de qué equipos clasifiquen y cómo queden armados los cruces.

Los partidos que se podrán ver en Disney+

En el caso de la plataforma de streaming, la lista de partidos disponibles incluye 22 encuentros de fase de grupos, dos partidos de dieciseisavos de final, dos de octavos, uno de cuartos, las dos semifinales y la final.

Los partidos de fase de grupos que se podrán seguir a través de Disney+ son los mismos que en el caso de Canal 5, con la excepción de estos encuentros, que solo podrán verse en el canal público o en DirecTV: