Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
nubes dispersas
Miércoles:
Mín  17°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / PREMIOS OSCAR

Cómo perder el Oscar en una semana: Timothée Chalamet y la polémica que (seguramente) lo transforme en el gran derrotado del domingo

El protagonista de Marty Supremo hizo una declaraciones desafortunadas contra la ópera y el ballet, y las chances de llevarse el premio a Mejor actor parecen haberse diluido en medio de la polémica

10 de marzo 2026 - 11:31hs
MARTY SUPREMO

Cada año hay una polémica en los días previos a la ceremonia de los Oscar y este año el protagonista está siendo Timothée Chalamet y sus desafortunadas declaraciones contra la ópera y el ballet, lo que ha provocado una airada reacción por parte de algunas de las instituciones más prestigiosas del mundo.

"Cada noche, en la Royal Opera House, miles de personas se reúnen para disfrutar del ballet y la ópera. Por la música. Por las historias. Por la magia pura de la actuación en vivo. Si quieres reconsiderarlo, tenemos las puertas abiertas", señaló el teatro londinense, una de las óperas más famosas del mundo.

Más noticias
Timothée Chalamet en Marty Supremo
MARTY SUPREMO

Timothée Chalamet te atropella en el cine con Marty Supremo, la película más vital y emocionante que podés ver hoy

la uruguaya gabriela hearst brillo en la semana de la moda de paris: la disenadora homenajeo a una activista del siglo xx
MODA

La uruguaya Gabriela Hearst brilló en la Semana de la Moda de París: la diseñadora homenajeó a una activista del siglo XX

El protagonista de Marty Supremo, donde interpreta a un jugador de ping-pong, trabajo por el que está nominado al Oscar, aseguró que el éxito de una "película seria" como Frankenstein, del mexicano Guillermo del Toro, demuestra que el público aún anhela una narrativa con matices, pero también apuntó que algunas personas "buscan entretenimiento rápido".

Chalamet aseguró estar en un punto medio. "Admiro a la gente, y yo mismo lo he hecho, que va a un programa de entrevistas y dice: 'Tenemos que mantener vivas las salas de cine. Tenemos que mantener vivo este género'. Y otra parte de mí piensa que, si la gente quiere ver algo como Barbie o como Oppenheimer lo verá, se esforzará y se mostrará orgulloso".

Pero -afirmó- "yo no quiero trabajar en ballet ni ópera, ni en cosas que digan: 'Mantengan viva esta obra aunque parezca que ya a nadie le importa'. Con todo mi respeto a la gente del ballet y la ópera".

"Acabo de perder 14 centavos en audiencia", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SethAbramovitch/status/2029702135215214837&partner=&hide_thread=false

Mientras que la Royal Opera House de Londres incluso invitó al actor a asistir a una de sus representaciones, hubo quienes, como Jamie Lee Curtis no encontraron justificación a sus palabras: "¿Por qué algunos artistas se burlan de otros artistas?".

Y el Royal Ballet and Opera de Londres aseguró que el arte no solo está vivo, sino que está prosperando.

"Más de 200.000 personas asistieron a nuestras presentaciones y experimentaron el poder del ballet", añadió la compañía en Instagram.

La Ópera de París colgó el vídeo de las palabras de Chalamet también en Instagram, seguido de una foto de una representación de Nixon en China, de John Adams, en la que se puede ver sobre el escenario una partida de ping-pong.

Acompañó la imagen de una breve frase: "El ping-pong también existe en la ópera @tchalamet".

Mientras que el Teatro Real de Madrid afirmó que "al público le interesa, y mucho, la ópera en el Teatro Real", y la Scala de Milán contestó al actor con un rotundo: "A alguien le importa. Y si nos visitas, puede que a ti también.".

La Ópera de Viena se preguntó: "¿De verdad a la gente no le interesan la ópera y el ballet?". "@tchalamet, considera esta tu invitación personal a Viena. Nuestro escenario te espera".

También el humor apareció en las reacciones. La Ópera de Seattle ofrece un "código promocional TIMOTHÉE" para ahorrar un 14 % en las entradas para ver Carmen y la actriz española Karla Sofía Gascón (protagonista de la polémica pre-Oscar del año pasado) publicó un fotomontaje con una imagen del actor y otra suya, como si mantuvieran una conversación telefónica.

Embed

"Hola Karla, ¿crees que me dejarán pasar por la alfombra roja de los Oscar?" -a ella no se lo permitieron-. "¿Eres una mujer trans? Entonces no te preocupes, Tim".

El año pasado la polémica contra Gascón comenzó dos meses antes de la gala por unos tuits de contenido racista, asunto que acabó con sus posibilidades de llevarse el Óscar al que estaba nominada por Emilia Pérez.

Pero este año, Chalamet no se verá afectado porque los votos para la 98 edición de los Oscar, que se celebrará este próximo domingo, se cerraron el pasado 5 de marzo.

EFE

Temas:

Timotheé Chalamet Oscar Marty Supremo ópera ballet

Seguí leyendo

Las más leídas

Pinturas Inca reestructura su operación en Uruguay y trasladará una línea de producción a Argentina
INDUSTRIA

Pinturas Inca reestructura su operación en Uruguay y trasladará una línea de producción a Argentina

BROU
CONGRESO DE INTENDENTES

Comenzó el plan Limpia Sueldos de BROU destinado a unos 300 mil trabajadores: cómo acceder y hasta cuándo hay tiempo

El reconocimiento de Orsi para el emprendimiento uruguayo que llevó empanadas al Consejo de Ministros
REDES SOCIALES

El reconocimiento de Orsi para el emprendimiento uruguayo que llevó empanadas al Consejo de Ministros

Pedro Bordaberry y Carlos Negro. Archivo
CONSEJO DE MINISTROS

"La tarjeta amarilla y roja las tiene el presidente de la República": Negro respondió a Bordaberry tras críticas a la seguridad

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos