/ Cultura y Espectáculos / PERIODISMO

Murió el periodista Oscar Vilas: "Incansable, riguroso, líder que velaba por su equipo"

Había sido distinguido con el Premio Morosoli en 2025 por su trayectoria en el periodismo escrito; actualmente formaba parte de la redacción de El País

10 de marzo 2026 - 14:55hs
Oscar Vilas

Oscar Vilas

Foto: El País

El periodista Oscar Vilas murió este martes a los 69 años.

Fue parte de la redacción de El Observador en sus inicios, en 1991, cuando ingresó para trabajar en la sección Economía. Años después se trasladó a Brasil y luego a Argentina, donde trabajó en la Gazeta Mercantil, entre otros medios.

Al regresar a Uruguay, volvió a trabajar en El Observador y cubrió desde esta casa la crisis financiera de 2002.

Actualmente, se desempeñaba como editor de audiencias y contenidos del diario El País, que recordó a Vilas como un "referente" que "disfrutaba enseñándole a las nuevas generaciones el arte de una profesión que amó y ejerció con pasión".

En los últimos meses había sido diagnosticado de cáncer pero además le surgieron otras complicaciones de salud.

Su trayectoria periodística de más de 40 años incluyó pasajes por áreas de cobertura diversas, como economía, actualidad nacional y también deportes.

Oscar Vilas, Sergio Berrutti y Álvaro Amoretti
Oscar Vilas, Sergio Berrutti y Álvaro Amoretti en la primera despedida de fin de año de El Observador en el Mercado del Puerto

Oscar Vilas, Sergio Berrutti y Álvaro Amoretti en la primera despedida de fin de año de El Observador en el Mercado del Puerto

En 2022 había recibido el premio Digital Media Awards Latam 2022 de la Word Association of News Publishers por la newsletter "Coronavirus, lo último", según destaca su biografía en El País. También había obtenido una mención honorífica por el Grupo Diarios de América por esa newsletter.

Más recientemente, en 2025, Vilas obtuvo el Premio Morosoli a la trayectoria en periodismo escrito.

Durante la presentación de este premio, el consejo asesor de la organización destacó su trabajo y recordó algunas anécdotas de su época como periodista de Economía en El Observador.

"Su compromiso con la tarea informativa se refleja en anécdotas varias. Como la vez que, después de un cierre de El Observador, varios periodistas se reunieron a comer pizzas y pasada la medianoche Oscar Vilas llegó diciendo que había movimiento en la residencia presidencial, justo cuando una misión del FMI estaba en el país. Esto hizo que el cronista de Casa de Gobierno tuviera que despertar al ministro de Economía para verificar la noticia que iba en la tapa".

"Incansable, riguroso, duro en la corrección pero generoso en el elogio, líder que vela por su equipo, el aporte de Oscar Vilas al periodismo uruguayo es indiscutible".

Oscar Vilas

