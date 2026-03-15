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El mensaje de Lula a la película brasileña que busca hacer historia en los Oscar 2026: "El mundo vuelve los ojos hacia la fuerza de nuestro audiovisual"

El primer mandatario brasileño repitió la cábala que le dio, en 2025, un Oscar histórico a Brasil con Aún estoy aquí, y que quiere repetir con El agente secreto

15 de marzo 2026 - 19:16hs
El agente secreto está nominada a cuatro Oscar

El agente secreto está nominada a cuatro Oscar

Brasil juega un año más en las canchas de Hollywood. La ceremonia de los Oscar 2026 tiene este año el protagonismo latinoamericano de El agente secreto, la película de Kleber Mendonça Filho, que va por cuatro premios: mejor película internacional, mejor película, mejor actor (Wagner Moura) y mejor casting. Y, tal como sucedió el año pasado con Aún estoy aquí de Walter Salles, que ganó el Oscar a mejor película internacional, hubo mensaje de buena suerte de parte del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Brasil, el país del cine", escribió Lula en uno de los tuits que le dedicó a la película este domingo.

"Hoy, día de la premiación del Oscar, el mundo vuelve los ojos hacia la fuerza de nuestro audiovisual. Es el reconocimiento de la potencia de la cultura brasileña. Y Brasil muestra, una vez más, que tiene talento de sobra para brillar en las pantallas del mundo", escribió, a lo que le siguió una lista de películas de su país que atravesaron las fronteras de diferentes maneras.

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Más tarde, el primer mandatario norteño compartió un video del gobierno de Brasil que también le desea suerte a la película protagonizada por Wagner Moura.

"Valorizar nuestro cine y valorizar nuestra cultura es valorizar a Brasil y el pueblo brasileño", escribió.

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