El mensaje de Lula a la película brasileña que busca hacer historia en los Oscar 2026: "El mundo vuelve los ojos hacia la fuerza de nuestro audiovisual"

El agente secreto está nominada a cuatro Oscar

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

"Brasil, el país del cine" , escribió Lula en uno de los tuits que le dedicó a la película este domingo.

"Hoy, día de la premiación del Oscar, el mundo vuelve los ojos hacia la fuerza de nuestro audiovisual. Es el reconocimiento de la potencia de la cultura brasileña. Y Brasil muestra, una vez más, que tiene talento de sobra para brillar en las pantallas del mundo", escribió, a lo que le siguió una lista de películas de su país que atravesaron las fronteras de diferentes maneras.

PREMIOS OSCAR Oscar 2026: quién es Amy Madigan, la "bruja" que tuvo revancha y se quedó con el disputado premio a la Mejor actriz de reparto

EN VIVO Los Oscar 2026 EN VIVO: comenzó la ceremonia en Los Ángeles y ya se entregó el primer premio

"Son tantas las películas y documentales extraordinarios que nos emocionaron y que contaron nuestra historia al mundo."

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LulaOficial/status/2033183107357003871&partner=&hide_thread=false O Brasil, o país do cinema.



Hoje, dia de premiação do Oscar, o mundo volta os olhos para a força do nosso audiovisual. É o reconhecimento da potência da cultura brasileira.



E o Brasil mostra, mais uma vez, que tem talento de sobra para brilhar nas telas do mundo.



O Agente… pic.twitter.com/aN0saEs5J4 — Lula (@LulaOficial) March 15, 2026

Más tarde, el primer mandatario norteño compartió un video del gobierno de Brasil que también le desea suerte a la película protagonizada por Wagner Moura.

"Valorizar nuestro cine y valorizar nuestra cultura es valorizar a Brasil y el pueblo brasileño", escribió.