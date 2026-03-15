Brasil juega un año más en las canchas de Hollywood. La ceremonia de los Oscar 2026 tiene este año el protagonismo latinoamericano de El agente secreto, la película de Kleber Mendonça Filho, que va por cuatro premios: mejor película internacional, mejor película, mejor actor (Wagner Moura) y mejor casting. Y, tal como sucedió el año pasado con Aún estoy aquí de Walter Salles, que ganó el Oscar a mejor película internacional, hubo mensaje de buena suerte de parte del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
El mensaje de Lula a la película brasileña que busca hacer historia en los Oscar 2026: "El mundo vuelve los ojos hacia la fuerza de nuestro audiovisual"
El primer mandatario brasileño repitió la cábala que le dio, en 2025, un Oscar histórico a Brasil con Aún estoy aquí, y que quiere repetir con El agente secreto