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Michael B. Jordan, el actor que dio vuelta los pronósticos y se llevó el Oscar por su doble protagónico en Pecadores

El actor de 39 años derrotó a Timothée Chalamet y Leonardo DiCaprio y se consagró con su primer Oscar

15 de marzo 2026 - 23:23hs
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El retador de último minuto se quedó con el premio. Michael B. Jordan se llevó este domingo el premio al mejor actor por su doble protagónico en la multinominada Pecadores ( Sinners), y le arrebató de las manos el trofeo a Thimothée Chalamet y a Leonardo DiCaprio.

El triunfo de Michael B. Jordan había sido "adelantado" por los premios del Sindicato de Actores de Hollywood, un galardón que suele mover la aguja principalmente en este rubro.

Jordan se llevó el Oscar por interpretar a los gemelos Smoke y Stack, que abren un club nocturno exclusivo para afroamericanos, solo para ver sus planes interrumpidos por una amenaza sobrenatural, en una película de vampiros del director Ryan Coogler.

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Jordan se ha beneficiado de la aceptación que los miembros de la Academia le han dado al film, ambientado en el Mississippi del Ku Klus Klan, que obtuvo el mayor número (16) de nominaciones en la historia de los Oscar, y ha sido, hasta el momento, una de las cintas más premiadas de la temporada.

El protagonista de Pecadores ha equilibrado la balanza que estaba inclinada para Chalamet, que ganó el Globo de Oro como mejor actor en película de comedia o musical, junto el Premio de la Crítica, por encarnar a un joven vendedor de zapatos en la Nueva York que sueña con ser reconocido como el mejor jugador de tenis de mesa del mundo en 1952.

Marty Supremo, una comedia dramática dirigida por Josh Safdie, le dio la tercera nominación al Oscar a Chalamet como mejor actor, el más joven (30 años) en conseguir este hito. Sin embargo, se fue con las manos vacías, tal como le había sucedido con las películas Llámame por tu nombre y Un completo desconocido.

Pero también se enfrentaba a la estrella más cotizada de Hollywood, Leonardo Dicaprio, que ha dejado huella en el público con la interpretación de Bob Ferguson, un atribulado revolucionario que se juega todo por salvar a su hija en Una batalla tras otra, del director Paul Thomas Anderson.

Esta era la sexta nominación que DiCaprio recibe como actor principal. El actor obtuvo el Oscar en 2016 por El renacido.

Temas:

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