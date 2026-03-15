Oscar 2026: la historia de Jessie Buckley, que empezó en un reality show y se consagró como Mejor actriz por Hamnet

La actriz y cantante irlandesa Jessie Buckley confirmó este domingo en los Oscar 2026 el favoritismo con el que había llegado a la ceremonia, y se impuso en la categoría Mejor actriz por su trabajo en la película Hamnet , en la que interpreta a Agnes Hathaway, esposa de William Shakespeare.

Buckley logró el primer Oscar de su carrera a los 36 años, luego de una temporada en la que cosechó los grandes premios anteriores (el Bafta, el Actors y el Globo de Oro, entre otros), por interpretar a la madre sufriente en el drama dirigido por Chloé Zhao sobre la muerte de su hijo Hamnet, que la película (y la novela en la que se basa) señalan como motor para la creación de la obra Hamlet.

La intérprete logró este premio en la que fue su segunda nominación a los Oscar , tras ser una de las candidatas a Mejor actriz de reparto en 2022 por La hija oscura.

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Buckley empezó a actuar y cantar en la escuela , donde su madre trabajaba como profesora de canto. Las producciones musicales y teatrales escolares marcaron su camino, combinadas con una formación en conservatorio musical como cantante e instrumentista.

Formada luego en la RADA (Royal Academy of Dramatic Arts), la academia de actuación más importante del Reino Unido y una de las más prestigiosas del mundo, Buckley empezó su camino artístico en televisión, como concursante del reality show I'd do Anything, donde debía mostrar sus habilidades como cantante y actriz con el objetivo de ser seleccionada para el elenco del musical Oliver!

Buckley llegó a la final del certamen pero perdió, y en retrospectiva considera esa etapa de su carrera como una de las más traumáticas y complejas por la "cosificación" que asegura haber sufrido, así como maltratos de parte de los jurados del programa.

El siguiente paso fueron roles menores en películas y trabajos en cortometrajes, y un trabajo profético (dado el Oscar que acaba de ganar), como integrante de la compañía teatral Shakespeare's Globe, el teatro londinense que recrea el edificio donde el "Bardo de Avon" presentaba sus obras y que interpreta su repertorio.

Durante la última década sus apariciones en la pantalla comenzaron a ser más frecuentes y más sustanciales, con papeles que la fueron convirtiendo en una figura respetada dentro de su profesión tanto en el Reino Unido como en Hollywood, donde reparte su carrera.

Series como Taboo, Chernobyl y Fargo fueron los anticipos de la consagración en el cine con trabajos como Pienso en el final, La hija oscura y Ellas hablan, nominada al Oscar hace tres años.

Hamnet ha sido su salto final a los primeros planos de la actuación. Su último trabajo fue ¡La novia!, una reinterpretación de La novia de Frankenstein recibida con tibieza y en particular, críticas al trabajo de Buckley. Pero eso, que sucedió en las últimas semanas, no contrarrestó el envión que llevó a la irlandesa al Oscar.