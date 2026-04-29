Corinthians vs Peñarol por Copa Libertadores: día, hora, estadio y por dónde verlo

Peñarol se enfrenta a Corinthians de Brasil en partido correspondiente a la tercera fecha del grupo E de la Copa Libertadores. El aurinegro, que atraviesa una importante crisis futbolística, necesita sumar ya que en las dos primeras fechas apenas logró un punto.

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Mirá en esta nota la formación que paró Diego Aguirre el martes. El aurinegro viaja este miércoles a la hora 13.05.

El partido se jugará este jueves 30 de abril.

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¿Dónde juegan Corinthians vs Peñarol?

El aurinegro visitará al Timao en el Neo Química Arena, un estadio construido para el Mundial de Brasil 2014 con capacidad para 50 mil personas.

El Arena Corinthians tiene su nombre actual por razones de patrocinio y al estar enclavado en el distrito de Itaquera es conocido popularmente como el Itaquerao.

Peñarol solo jugó una vez en ese recinto y ganó 2-0, por la Copa Sudamericana 2021, con goles de David Terans y Giovanni González. El entrenador era Mauricio Larriera.

¿Por dónde ver Corinthians vs Peñarol?

El cotejo se podrá ver por ESPN en cable y por Disney+ en streaming.

Entradas para los hinchas de Peñarol

Las entradas cuestan US$ 60 para los hinchas de Peñarol que deben registrarse en la web fieltorcedor.com.br y luego concretar la compra en el mismo portal. Se recomienda hacerlo a través del teléfono celular.

Los hinchas aurinegros irán a la tribuna Sur visitante.

A pesar de que inicialmente se le iban a destinar 2.000 entradas para los hinchas de Peñarol, finalmente se le concedieron 2.500 boletos y Peñarol tendrá reciprocidad con los brasileños, para la penúltima fecha (jueves 21 de mayo, hora 21.30, Campeón del Siglo).

Tabla de posiciones de los grupos de la Copa Libertadores

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Equipo arbitral para Corinthians vs Peñarol

El chileno Cristian Garay será el árbitro central del partido con Claudio Urrutia y Alejandro Molina de asistentes, Mathías Riquelme de cuarto árbitro y Rodrigo Carvajal y Nicolás Millas en el VAR.