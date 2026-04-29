El escándalo entre Boca Juniors y Cruzeiro tras el final del partido en Brasil; mirá el video de los incidentes

Boca Juniors perdió 1-0 ante Cruzeiro en Belo Horizonte , en el marco de la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores , en un partido en el que fue muy cuestionado el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y que terminó con un clima muy caliente cuando los futbolistas del xeneize se la agarraron personalmente con Matheus Pereira.

Luego del pitazo final, con los futbolistas de Boca molestos por que se sintieron condicionados por el arbitraje y la polémica expulsión de Adam Bareiro , se consumó el escándalo en Belo Horizonte, con un Ayrton Costa indignado por las cargadas de Matheus Pereira que dio lugar a una gresca generalizada entre ambos planteles en el Mineirao.

Ni bien el árbitro Esteban Ostojich marcó la conclusión del encuentro es que Matheus Pereira celebra de cara a Leandro Paredes, que le dice algo a la pasada, y al defensor del Xeneize Ayrton Costa , que tras varios segundos de incredulidad fue directo a reclamar por su accionar al número 10 del Cruzeiro .

Mientras Pereira seguía su eufórica celebración para su público, más jugadores del Club de la Ribera se sumaban a la búsqueda de Costa y los compañeros del volante se unían en su intento de defenderle y evitar que la situación llegue a mayores.

Los empujones entre los dos equipos se llevaron todas las miradas y se extendió el foco de conflicto de córner a córner, ya que los futbolistas de Boca sostuvieron su enfado con el 10 del elenco brasilero y siguieron a cada rincón a donde se movían a los jugadores que pretendían alejar a Pereira de la situación.

Boca Cruzeiro Final caliente entre Boca Juniors y Cruzeiro EFE

En medio del caos se aprecia que Marcelo Weigandt impacta con una patada por lo bajo a un auxiliar de Cruzeiro, que cae al césped y acrecienta el foco de conflicto mientras Pereira era retirado de la zona del gran escándalo y a su vez seguía festejando el triunfo de su equipo con su gente, haciendo gestos de levantar al público.