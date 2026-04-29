La polémica expulsión de Esteban Ostojich a Adam Bareiro en el partido de Boca Juniors ante Cruzeiro en Brasil; mirá el video

Boca Juniors perdió 1-0 en su visita a Belo Horizonte ante Cruzeiro , por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores , en un duelo en el que quedó marcado por la actuación del árbitro uruguayo Esteban Ostojich tras expulsar por doble amonestación a Adam Bareiro y que generó mucha repercusión en Argentina .

El xeneize afrontó todo el segundo tiempo con un jugador menos cuando en los minutos finales de la primera parte Ostojich le mostró la segunda amarilla a Bareiro, acción que causó mucha polémica principalmente por la primera amarilla que le mostró al delantero paraguayo.

En una etapa inicial que tuvo 15 faltas y otros cuatro amonestados (tres en el elenco brasileño, Paredes en el Xeneize), el paraguayo fue el único reincidente . Tras una primera amarilla por un leve contacto sobre Gerson en una pelota aérea, el delantero mantuvo su clásica intensidad y lo terminó pagando caro.

Al límite tras una falta sobre la raya y otra no cobrada que incluyó un golpe en la cabeza de un rival, Bareiro estiró su brazo para proteger la pelota en campo rival y apoyó su mano sobre el cuello de Christian . Ostojich, que le había dejado pasar una, esta vez no perdonó y le mostró la segunda amarilla, entendiendo que el manotazo fue en la cara.

Lo cierto es que en Boca quedó mucha bronca por la decisión de Ostojich, sobre todo porque la segunda amarilla fue por una falta menor y porque el uruguayo no penalizó con la misma rigurosidad otras infracciones de los futbolistas de Cruzeiro, según acusan desde Argentina y apuntan contra el árbitro uruguayo.

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, posteriormente habló en zona mixta sobre el arbitraje y fue directo: "No quiero hablar mucho sobre esto, nosotros pensamos en nosotros y seguro que tenemos que mejorar, pero el problema es cuando quieren ser más protagonistas que los jugadores. Desde el minuto cero el árbitro se comportó igual. Acabo de ver las dos jugadas de Bareiro y ninguna me pareció de amarilla. Se nos hizo cuesta arriba, estábamos bien y llegó la roja. Asi y todo no sufrimos. Hay que pensar en lo que viene: el campeonato y Ecuador, que va a ser difícil", sentenció.