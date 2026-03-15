El corazón de DIU: 90 años construidos desde adentro

En DIU, cumplir 90 años no es solo un hito de permanencia en el mercado, sino la historia de las personas que acompañaron cada etapa de crecimiento. Puertas adentro, la empresa consolidó un modelo de relacionamiento basado en la cercanía, la confianza y un fuerte sentido de pertenencia que atraviesa generaciones.

Hoy, su equipo combina la experiencia de colaboradores con décadas en la organización y la energía de nuevas incorporaciones. Este perfil multigeneracional y multidisciplinario permite preservar la esencia de la compañía mientras se incorporan nuevas miradas y formas de trabajo. Para las responsables de Administración y Recursos Humanos, Karina Álvarez y Patricia Cuestas, esa convivencia entre trayectoria y renovación es uno de los principales activos institucionales.

Los valores que se transmiten internamente son claros: compromiso, trabajo en equipo, honestidad, resiliencia y empatía. La calidez humana es un rasgo distintivo en un rubro donde la precisión y la responsabilidad son claves. “No se trata solo de alcanzar estándares técnicos, sino también de comprender la realidad de cada persona, ya sea colaborador, proveedor o cliente” explicaron ambas.

Ser parte de DIU implica asumir su historia como propia. Cada acción cotidiana contribuye a sostener el prestigio construido a lo largo del tiempo, generando una fuerte identificación con la empresa y la convicción de que el crecimiento institucional también es crecimiento personal.

En esa línea, la compañía ofrece beneficios como partida por presentismo, tickets de alimentación, descuentos y crédito en mercadería, junto con acciones orientadas al bienestar interno. Además, impulsa un proceso sostenido de capacitación, con foco en liderazgo, comunicación, formación técnica y seguridad operativa. La meta es preparar al equipo para un mercado cada vez más exigente, fortaleciendo tanto las competencias profesionales como las habilidades interpersonales.

Los cambios propios de una organización que se acerca al siglo de vida se han transitado con resiliencia y unidad. La comunicación interna y el trabajo coordinado entre áreas permitieron transformar desafíos en oportunidades, reafirmando la identidad de la empresa.

La historia de Karina Álvarez y Patricia Cuestas refleja ese recorrido colectivo. Karina cumple 23 años en DIU y lidera el área de Recursos Humanos tras un proceso de crecimiento profesional acompañado por la evolución de la empresa. Patricia ingresó en 1998 como auxiliar administrativa y hoy es responsable de Administración y Finanzas, luego de casi tres décadas de desarrollo dentro de la organización.

Ambas coinciden en que DIU es una empresa sólida por su experiencia, pero con vocación de seguir creciendo. La trayectoria no se entiende como un punto de llegada, sino como una base para proyectarse al futuro.

En esa combinación de historia, compromiso y cercanía humana se explica buena parte de la vigencia de DIU. Noventa años después, el motor sigue siendo el mismo: las personas que construyen la empresa desde adentro.

Trayectorias que dejan huella

Alberto Gonzalez Rocca- Raul Gonzalez Rocca - Bibiana Correa - Marcelo Doldan Alberto González Rocca, Raúl González Rocca, Bibiana Correa y Marcelo Doldan Foto: Droguería Industrial Uruguaya

La historia de DIU es también la historia de quienes formaron parte de ella en algún momento de sus 90 años de vida. Algunas de estas personas acompañan a la empresa desde hace varias décadas, como el caso de Bibiana Correa, referente de la división Industria, Comercio y Servicios, que este año alcanza los 35 años en DIU. Los directores resaltaron su trayectoria, señalándola como un ejemplo de esfuerzo, responsabilidad y lealtad construidos a lo largo del tiempo.

Para la dirección, historias como la de Bibiana reflejan el verdadero espíritu de la empresa: personas que estuvieron presentes en los momentos más desafiantes y que hoy forman parte esencial de lo que DIU celebra en sus nueve décadas de vida.