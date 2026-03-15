La alfombra roja de los Premios Oscar: las estrellas de Hollywood, los mejores looks y quiénes esperan llevarse los premios

La alfombra roja de los Premios Oscar encuentra a las estrellas más grandes de Hollywood

La 96ª edición de los Premios Oscar está cerca de comenzar en el Dolby Theatre, en el corazón de Hollywood, y mientras la industria se prepara para el comienzo de la entrega de premios, estrellas e invitados desfilan por la alfombra roja.

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Será una gala dirigida por el comediante Conan O'Brien en la que competirán algunos de los artistas más destacados de la temporada.

Renate Reinsve, nominada a Mejor actriz por Valor sentimental, llega a la ceremonia con un vestido en dos tonalidades.

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El actor Wagner Moura y el director brasileño Kleber Mendonça Filho, hacedores de El Agente Secreto, llegaron al corazón de Hollywood.

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Las actrices Emma Stone (nominada a Mejor actriz por Bugonia) y Elle Fanning (candidata a Mejor actriz de reparto por Valor sentimental) llegaron al Dolby Theater

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El cineasta noruego Joachim Trier, responsable de Valor sentimental, llegó a la ceremonia.

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La actriz noruega Renate Reinsve está nominada a Mejor actriz por su trabajo en Valor sentimental.

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El director francoespañol Oliver Laxe en la alfombra roja de los Premios Oscar, en los que su película Sirat esta entre las nominadas a mejor película internacional.

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Vestido completamente de blanco, el actor Timotheé Chalamet llega a la ceremonia de premiación como uno de los candidatos con más chances de quedarse con la estatuilla a Mejor Actor de esta temporada.

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La directora Chloé Zhao, ganadora de un Oscar por Nomadland, puede volver a llevarse la estatuilla esta noche por su trabajo en la película Hamnet.

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Teyana Taylor camina por la alfombra roja como nominada a Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en Una batalla tras otra.

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Jacob Elordi, nominado a Mejor Actor de Reparto por su interpretación de Frankenstein.

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Los actores nominados a llevarse el Oscar al protagónico de la temporada llegan en los últimos minutos de la alfombra roja. Leonardo Di Caprio, nominado por su papel en Una batalla tras otra, y Michael B. Jordan, por su doble rol en Pecadores.

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