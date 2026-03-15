La alfombra roja de los Premios Oscar: las estrellas de Hollywood, los mejores looks y quiénes esperan llevarse los premios
Artistas, estrellas e invitados desfilan por la alfombra roja de los 96ª ceremonia de los Premios Oscar a la espera de conocer a los ganadores de la noche.
15 de marzo 2026 - 19:58hs
La alfombra roja de los Premios Oscar encuentra a las estrellas más grandes de Hollywood
VALERIE MACON / AFP
La 96ª edición de los Premios Oscar está cerca de comenzar en el Dolby Theatre, en el corazón de Hollywood, y mientras la industria se prepara para el comienzo de la entrega de premios, estrellas e invitados desfilan por la alfombra roja.
Será una gala dirigida por el comediante Conan O'Brien en la que competirán algunos de los artistas más destacados de la temporada.
Los artistas que llegan a la ceremonia y quiénes espera llevarse la estatuilla
Renate Reinsve, nominada a Mejor actriz por Valor sentimental, llega a la ceremonia con un vestido en dos tonalidades.
El actor Wagner Moura y el director brasileño Kleber Mendonça Filho, hacedores de El Agente Secreto, llegaron al corazón de Hollywood.
Las actrices Emma Stone (nominada a Mejor actriz por Bugonia) y Elle Fanning (candidata a Mejor actriz de reparto por Valor sentimental) llegaron al Dolby Theater
El cineasta noruego Joachim Trier, responsable de Valor sentimental, llegó a la ceremonia.
La actriz noruega Renate Reinsve está nominada a Mejor actriz por su trabajo en Valor sentimental.
El director francoespañol Oliver Laxe en la alfombra roja de los Premios Oscar, en los que su película Sirat esta entre las nominadas a mejor película internacional.
Vestido completamente de blanco, el actor Timotheé Chalamet llega a la ceremonia de premiación como uno de los candidatos con más chances de quedarse con la estatuilla a Mejor Actor de esta temporada.
La directora Chloé Zhao, ganadora de un Oscar por Nomadland, puede volver a llevarse la estatuilla esta noche por su trabajo en la película Hamnet.
Teyana Taylor camina por la alfombra roja como nominada a Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en Una batalla tras otra.
Jacob Elordi, nominado a Mejor Actor de Reparto por su interpretación de Frankenstein.
Los actores nominados a llevarse el Oscar al protagónico de la temporada llegan en los últimos minutos de la alfombra roja. Leonardo Di Caprio, nominado por su papel en Una batalla tras otra, y Michael B. Jordan, por su doble rol en Pecadores.